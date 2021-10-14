https://ria.ru/20211014/produkty-1754606243.html

Ученые составили рейтинг полезности продуктов

Ученые составили рейтинг полезности продуктов - РИА Новости, 14.10.2021

Ученые составили рейтинг полезности продуктов

Американские диетологи и специалисты по здоровому питанию из Университета Тафтса составили наиболее полный рейтинг продуктов питания с точки зрения их... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T18:00

2021-10-14T18:00

2021-10-14T18:16

наука

питание

сша

здоровье

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Американские диетологи и специалисты по здоровому питанию из Университета Тафтса составили наиболее полный рейтинг продуктов питания с точки зрения их полезности для здоровья: от лучшего до худшего. Статья опубликована в журнале Nature Food.Данная публикация — первый результат практического применения новой системы профилирования питательных веществ Food Compass, разработанной специалистами из Школы диетологии и политики имени Фридмана Университета Тафтса. В течение трех лет авторы анализировали и обобщали научные данные о различных характеристиках продуктов питания, положительно или отрицательно влияющих на здоровье.Авторы отмечают, что это первая система, которая учитывает баланс полезных для здоровья и вредных факторов пищевых продуктов, все предыдущие ориентировались только на одну из этих двух групп факторов. Кроме того, она позволяет оценивать по общей шкале исходные продукты, изготовленные из них блюда, в том числе комплексные, а также напитки."Потребители, политики и производители ищут простые инструменты, которые помогут каждому сделать выбор в пользу более здорового образа жизни", — приводятся в пресс-релизе университета руководитель исследования Дариуш Мозаффарян (Dariush Mozaffarian), декан Школы Фридмана.Система Food Compass была разработана с использованием национальной базы данных США, которая содержит сведения о 8032 пищевых продуктах и напитках, потребляемых американцами. Исследователи оценивали 54 различных характеристики продуктов в девяти областях, связанных с основными хроническими заболеваниями, такими как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые проблемы и рак, а также с риском нарушения режима питания, особенно для матерей, маленьких детей и пожилых людей.В конечном варианте классификации каждый продукт, напиток или смешанное блюдо получили оценку Food Compass в диапазоне от 1 (наименее здоровый) до 100 (наиболее здоровый). Авторы определили, что 70 или более — оценка для продуктов и напитков, которые следует поощрять, еду и напитки с оценкой 31–69 следует употреблять в умеренных количествах, а все, что набирает 30 или меньше, следует свести к минимуму.По основным категориям продуктов питания средний балл составил 43,2. Самая низкая оценка была у закусок и сладких десертов (средний балл 16,4), наибольшую оценку получили овощи (средний балл 69,1), фрукты (средний балл 73,9; почти все сырые фрукты получили 100 баллов), а также бобовые, орехи и семена (средний балл 78,6). Среди напитков средний балл варьировался от 27,6 для газированных и энергетических напитков с сахаром до 67 для фруктовых или овощных соков.Крахмалистые овощи получили в среднем 43,2 балла, средний балл для говядины составил 24,9; птицы — 42,67; морепродуктов — 67,0."Благодаря общедоступному алгоритму оценки Food Compass может предложить детальный подход к продвижению выбора здоровой пищи, помогая определять поведение потребителей, политику в области питания, научные исследования, методы пищевой промышленности и социально ориентированные инвестиционные решения", — говорит один из авторов статьи Рената Мича (Renata Micha).Ученые также надеются, что их классификация будет способствовать разработке более здоровых пищевых продуктов и изменению состава ингредиентов в популярных продуктах питания и ​​закусках.

https://ria.ru/20211014/omega-1754444676.html

https://ria.ru/20211007/arakhis-1753576509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

питание, сша, здоровье