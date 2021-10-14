https://ria.ru/20211014/prilozhenie-1754558016.html

Билайн представил новые мобильное приложение и сайт

Билайн представил новые мобильное приложение и сайт - РИА Новости, 14.10.2021

Билайн представил новые мобильное приложение и сайт

Компания "Вымпелком" (торговая марка билайн) в рамках полного обновления цифровых площадок представила новое мобильное приложение (12+) и обновленный сайт,... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T14:05

2021-10-14T14:05

2021-10-14T14:05

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Компания "Вымпелком" (торговая марка билайн) в рамках полного обновления цифровых площадок представила новое мобильное приложение (12+) и обновленный сайт, сообщает оператор."Это одно из самых масштабных обновлений приложения оператора за всю его историю. Поменялось название — билайн вместо "Мой Билайн". Поменялась и навигация главного экрана — здесь по-прежнему будет отображена информация об остатках по текущему тарифу, а данные о стоимости минут и количество трафика сверх включенного пакета теперь доступны по нажатию на карточку тарифа", - сообщили в компании.На главном экране также появились раздел "Роуминг" и точка входа в интернет-магазин, обновлен раздел персональных предложений "Для вас". В приложении уменьшено количество рекламных баннеров.По словам директора по интернет решениям билайна Никиты Чепрасова, в компании рассчитывают, что возможности нового приложения заменят клиентам поход в офис продаж.Полностью обновилась и главная страница beeline.ru, поиск по сайту, а также карточки товаров. Изменения затронули как полную, так и мобильную версию сайта.

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2021

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новости компаний - экономика, вымпелком, билайн, мобильная связь, россия