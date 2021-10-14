Билайн представил новые мобильное приложение и сайт
© Пресс-служба "Вымпелком" Билайн представил новые мобильное приложение и сайт
© Пресс-служба "Вымпелком"
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Компания "Вымпелком" (торговая марка билайн) в рамках полного обновления цифровых площадок представила новое мобильное приложение (12+) и обновленный сайт, сообщает оператор.
"Это одно из самых масштабных обновлений приложения оператора за всю его историю. Поменялось название — билайн вместо "Мой Билайн". Поменялась и навигация главного экрана — здесь по-прежнему будет отображена информация об остатках по текущему тарифу, а данные о стоимости минут и количество трафика сверх включенного пакета теперь доступны по нажатию на карточку тарифа", - сообщили в компании.
На главном экране также появились раздел "Роуминг" и точка входа в интернет-магазин, обновлен раздел персональных предложений "Для вас". В приложении уменьшено количество рекламных баннеров.
По словам директора по интернет решениям билайна Никиты Чепрасова, в компании рассчитывают, что возможности нового приложения заменят клиентам поход в офис продаж.
Полностью обновилась и главная страница beeline.ru, поиск по сайту, а также карточки товаров. Изменения затронули как полную, так и мобильную версию сайта.
"Мы сделали наш новый сайт похожим с точки зрения использования на популярные сегодня сайты маркетплейсов — паттерны поведения здесь такие же. Это позволит нашему пользователю легко ориентироваться на обновившейся площадке", - отметил Чепрасов.