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Билайн представил новые мобильное приложение и сайт
Билайн представил новые мобильное приложение и сайт - РИА Новости, 14.10.2021
Билайн представил новые мобильное приложение и сайт
Компания "Вымпелком" (торговая марка билайн) в рамках полного обновления цифровых площадок представила новое мобильное приложение (12+) и обновленный сайт,... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:05
2021-10-14T14:05
новости компаний - экономика
вымпелком
билайн
мобильная связь
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Компания "Вымпелком" (торговая марка билайн) в рамках полного обновления цифровых площадок представила новое мобильное приложение (12+) и обновленный сайт, сообщает оператор."Это одно из самых масштабных обновлений приложения оператора за всю его историю. Поменялось название — билайн вместо "Мой Билайн". Поменялась и навигация главного экрана — здесь по-прежнему будет отображена информация об остатках по текущему тарифу, а данные о стоимости минут и количество трафика сверх включенного пакета теперь доступны по нажатию на карточку тарифа", - сообщили в компании.На главном экране также появились раздел "Роуминг" и точка входа в интернет-магазин, обновлен раздел персональных предложений "Для вас". В приложении уменьшено количество рекламных баннеров.По словам директора по интернет решениям билайна Никиты Чепрасова, в компании рассчитывают, что возможности нового приложения заменят клиентам поход в офис продаж.Полностью обновилась и главная страница beeline.ru, поиск по сайту, а также карточки товаров. Изменения затронули как полную, так и мобильную версию сайта.
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новости компаний - экономика, вымпелком, билайн, мобильная связь, россия
14:05 14.10.2021
 

Билайн представил новые мобильное приложение и сайт

© Пресс-служба "Вымпелком" Билайн представил новые мобильное приложение и сайт
Билайн представил новые мобильное приложение и сайт
© Пресс-служба "Вымпелком"
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Компания "Вымпелком" (торговая марка билайн) в рамках полного обновления цифровых площадок представила новое мобильное приложение (12+) и обновленный сайт, сообщает оператор.
"Это одно из самых масштабных обновлений приложения оператора за всю его историю. Поменялось название — билайн вместо "Мой Билайн". Поменялась и навигация главного экрана — здесь по-прежнему будет отображена информация об остатках по текущему тарифу, а данные о стоимости минут и количество трафика сверх включенного пакета теперь доступны по нажатию на карточку тарифа", - сообщили в компании.
Логотип Билайн
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На главном экране также появились раздел "Роуминг" и точка входа в интернет-магазин, обновлен раздел персональных предложений "Для вас". В приложении уменьшено количество рекламных баннеров.
По словам директора по интернет решениям билайна Никиты Чепрасова, в компании рассчитывают, что возможности нового приложения заменят клиентам поход в офис продаж.
Полностью обновилась и главная страница beeline.ru, поиск по сайту, а также карточки товаров. Изменения затронули как полную, так и мобильную версию сайта.
"Мы сделали наш новый сайт похожим с точки зрения использования на популярные сегодня сайты маркетплейсов — паттерны поведения здесь такие же. Это позволит нашему пользователю легко ориентироваться на обновившейся площадке", - отметил Чепрасов.
 
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