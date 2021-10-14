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На "Госуслугах" запустили форму для участия в переписи населения
На "Госуслугах" запустили форму для участия в переписи населения - РИА Новости, 14.10.2021
На "Госуслугах" запустили форму для участия в переписи населения
Минцифры запустило на портале госуслуг интерактивную форму для участия во Всероссийской переписи населения, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:01
2021-10-14T17:47
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
всероссийская перепись населения (2020)
россия
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Минцифры запустило на портале госуслуг интерактивную форму для участия во Всероссийской переписи населения, сообщила пресс-служба ведомства."Впервые в истории перепись проходит в том числе в онлайн-формате — заполнить анкету для сбора статистических данных россияне могут на портале "Госуслуги" по адресу census.gosuslugi.ru", — говорится в сообщении.Заполнить электронный переписной лист можно с компьютера, планшета или смартфона. Для этого пользователям нужна подтвержденная или стандартная учетная запись. Иностранцы, проживающие в России, тоже могут участвовать в переписи — если у них есть учетная запись иностранного гражданина с подтвержденным СНИЛС.Он отметил, что переписчики впервые будут вести учет не в бумажных книгах, а с помощью планшетов отечественного производства, которых выпустили 360 тысяч. В дальнейшем планшеты планируется использовать для исследований Росстата и для улучшения оказания услуг населению, особенно в социальной сфере.Заместитель главы Минцифры Олег Качанов отметил, что электронный переписной лист специально адаптирован под портал госуслуг так, чтобы анкету было удобно заполнять. Поможет в этом и простой и интуитивно понятный пользовательский путь, а также подсказки. На заполнение листа потребуется 15-25 минут.Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. Любой житель России сможет принять в ней участие самостоятельно — либо в цифровом формате, либо в МФЦ или на стационарных переписных участках. Кроме того, по домам будут ходить порядка 320 тысяч переписчиков.
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технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), всероссийская перепись населения (2020), россия
17:01 14.10.2021 (обновлено: 17:47 14.10.2021)
 
На "Госуслугах" запустили форму для участия в переписи населения

На "Госуслугах" запустили форму для участия во Всероссийской переписи населения

© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Минцифры запустило на портале госуслуг интерактивную форму для участия во Всероссийской переписи населения, сообщила пресс-служба ведомства.
"Впервые в истории перепись проходит в том числе в онлайн-формате — заполнить анкету для сбора статистических данных россияне могут на портале "Госуслуги" по адресу census.gosuslugi.ru", — говорится в сообщении.
Заполнить электронный переписной лист можно с компьютера, планшета или смартфона. Для этого пользователям нужна подтвержденная или стандартная учетная запись. Иностранцы, проживающие в России, тоже могут участвовать в переписи — если у них есть учетная запись иностранного гражданина с подтвержденным СНИЛС.

"Это первая цифровая перепись у нас стране. Главное нововведение — возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале "Госуслуги". Этой опцией могут воспользоваться около 100 миллионов россиян, имеющих стандартную или подтвержденную учетную запись", — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что переписчики впервые будут вести учет не в бумажных книгах, а с помощью планшетов отечественного производства, которых выпустили 360 тысяч. В дальнейшем планшеты планируется использовать для исследований Росстата и для улучшения оказания услуг населению, особенно в социальной сфере.
Заместитель главы Минцифры Олег Качанов отметил, что электронный переписной лист специально адаптирован под портал госуслуг так, чтобы анкету было удобно заполнять. Поможет в этом и простой и интуитивно понятный пользовательский путь, а также подсказки. На заполнение листа потребуется 15-25 минут.
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. Любой житель России сможет принять в ней участие самостоятельно — либо в цифровом формате, либо в МФЦ или на стационарных переписных участках. Кроме того, по домам будут ходить порядка 320 тысяч переписчиков.
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ТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Всероссийская перепись населения (2020)Россия
 
 
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