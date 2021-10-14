https://ria.ru/20211014/perepis-1754602684.html

На "Госуслугах" запустили форму для участия в переписи населения

На "Госуслугах" запустили форму для участия в переписи населения - РИА Новости, 14.10.2021

На "Госуслугах" запустили форму для участия в переписи населения

Минцифры запустило на портале госуслуг интерактивную форму для участия во Всероссийской переписи населения, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T17:01

2021-10-14T17:01

2021-10-14T17:47

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

всероссийская перепись населения (2020)

россия

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Минцифры запустило на портале госуслуг интерактивную форму для участия во Всероссийской переписи населения, сообщила пресс-служба ведомства."Впервые в истории перепись проходит в том числе в онлайн-формате — заполнить анкету для сбора статистических данных россияне могут на портале "Госуслуги" по адресу census.gosuslugi.ru", — говорится в сообщении.Заполнить электронный переписной лист можно с компьютера, планшета или смартфона. Для этого пользователям нужна подтвержденная или стандартная учетная запись. Иностранцы, проживающие в России, тоже могут участвовать в переписи — если у них есть учетная запись иностранного гражданина с подтвержденным СНИЛС.Он отметил, что переписчики впервые будут вести учет не в бумажных книгах, а с помощью планшетов отечественного производства, которых выпустили 360 тысяч. В дальнейшем планшеты планируется использовать для исследований Росстата и для улучшения оказания услуг населению, особенно в социальной сфере.Заместитель главы Минцифры Олег Качанов отметил, что электронный переписной лист специально адаптирован под портал госуслуг так, чтобы анкету было удобно заполнять. Поможет в этом и простой и интуитивно понятный пользовательский путь, а также подсказки. На заполнение листа потребуется 15-25 минут.Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. Любой житель России сможет принять в ней участие самостоятельно — либо в цифровом формате, либо в МФЦ или на стационарных переписных участках. Кроме того, по домам будут ходить порядка 320 тысяч переписчиков.

https://ria.ru/20211001/moshenniki-1752706410.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), всероссийская перепись населения (2020), россия