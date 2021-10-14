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Шоубиз
https://ria.ru/20211014/pelageya-1754604897.html
Пелагее запретили въезд на Украину
Пелагее запретили въезд на Украину - РИА Новости, 14.10.2021
Пелагее запретили въезд на Украину
Российской певице Пелагее запретили въезд на Украину, сообщило в издание "Телеграф" со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:10
2021-10-14T17:10
шоубиз
украина
сергей пенкин
валерия (алла перфилова)
служба безопасности украины
министерство культуры украины
юлия чичерина
россия
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КИЕВ, 14 окт - РИА Новости. Российской певице Пелагее запретили въезд на Украину, сообщило в издание "Телеграф" со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины."По состоянию на сегодня действует решение о запрете въезда в Украину гражданке РФ Телегиной П. С.", - цитирует сообщение СБУ издание. Также издание опубликовало фотографию ответа спецслужбы.По данным издания, летом в Крыму прошел фестиваль КВН "Летний кубок чемпионов 2021". Ведущим был Александр Масляков, среди членов жюри был российский продюсер и медиаменеджер Константин Эрнст, ведущий Валдис Пельш, белорусский комик Вадим Галыгин и певица Пелагея. На запрос издания о запрете въезда на Украину остальным членам жюри и ведущему в СБУ сообщили, что такая информация отсутствует.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
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украина, сергей пенкин, валерия (алла перфилова), служба безопасности украины, министерство культуры украины, юлия чичерина, россия
17:10 14.10.2021
 
Пелагее запретили въезд на Украину

СБУ запретил российской певице Пелагее въезд на Украину

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПевица Пелагея
Певица Пелагея - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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КИЕВ, 14 окт - РИА Новости. Российской певице Пелагее запретили въезд на Украину, сообщило в издание "Телеграф" со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины.
"По состоянию на сегодня действует решение о запрете въезда в Украину гражданке РФ Телегиной П. С.", - цитирует сообщение СБУ издание. Также издание опубликовало фотографию ответа спецслужбы.
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 23:54
На Украине потребовали запретить въезд Басте, Елке и Ирине Круг
По данным издания, летом в Крыму прошел фестиваль КВН "Летний кубок чемпионов 2021". Ведущим был Александр Масляков, среди членов жюри был российский продюсер и медиаменеджер Константин Эрнст, ведущий Валдис Пельш, белорусский комик Вадим Галыгин и певица Пелагея. На запрос издания о запрете въезда на Украину остальным членам жюри и ведущему в СБУ сообщили, что такая информация отсутствует.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
 
ШоубизУкраинаСергей ПенкинВалерия (Алла Перфилова)Служба безопасности УкраиныМинистерство культуры УкраиныЮлия ЧичеринаРоссия
 
 
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