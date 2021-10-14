https://ria.ru/20211014/oruzhie-1754559402.html

"Смогут нанести обезглавливающий удар". Почему США обвиняют Россию в нарушениях договора о РСМД

Эксперт объяснил, зачем США заявляют о нарушениях Россией договора о РСМД - РИА Новости, 14.10.2021

"Смогут нанести обезглавливающий удар". Почему США обвиняют Россию в нарушениях договора о РСМД

Соединенные Штаты заявляют о нарушениях Россией ДРСМД в рамках кампании, которая должна обосновать для стран Европы размещение на их территории американских... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T14:10

2021-10-14T14:10

2021-10-14T14:26

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты заявляют о нарушениях Россией ДРСМД в рамках кампании, которая должна обосновать для стран Европы размещение на их территории американских ядерных ракет средней дальности, считает доктор военных наук Константин Сивков.США считают необходимым, чтобы Россия убрала из Европы ракеты, нарушавшие, по мнению американской стороны, ДРСМД, заявил ранее РИА Новости спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт, отвечая на просьбу разъяснить позицию администрации Джо Байдена по предложению президента РФ Владимира Путина ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе."Подобные действия, я считаю, относятся к первым этапам серьезной большой информационно-психологической кампании, направленной на решение задачи обоснования необходимости и убеждения населения и политиков стран Европы на размещение на их территории американских ядерных ракет средней дальности. У США сейчас эти ракеты разработаны, они начинают выпускаться", - сказал Сивков РИА Новости.Как пояснил эксперт, если такие ракеты будут размещены в странах Восточной Европы, "Соединенные Штаты могут рассчитывать на так называемый обезглавливающий удар, в ходе которого будут уничтожаться командные центры управления стратегическими силами России, узлы связи, тем самым будет заблокирована возможность нанесения ответного ракетно-ядерного удара со стороны России".Сивков добавил, что претензии США не состоятельны — в европейской части у России расположены ракеты комплекса "Искандер", которые имеют дальность стрельбы менее 500 километров. "Соответственно, они даже не подпадают под ДРСМД. Поэтому требования американцев незаконны", - пояснил эксперт.По его мнению, эта кампания будет продолжаться и "подкрепляться очень серьезной дипломатической работой, очень серьезной информационной работой с элитами и народами стран Восточной, Юго-Восточной Европы и Западной Европы в целом".В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года.Президент РФ Владимир Путин позже озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.На прошедшем в июне саммите НАТО его участники заявили, что не считают приемлемым предложение России о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе после прекращения действия соответствующего договора.

https://ria.ru/20211014/rakety-1754505658.html

https://ria.ru/20211011/oruzhie-1754103352.html

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в мире, сша, нато, константин сивков, россия