https://ria.ru/20211014/rakety-1754482036.html

США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты

США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты - РИА Новости, 14.10.2021

США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты

Россия должна убрать из Европы ракеты, нарушающие, по мнению американской стороны, ДРСМД, заявил РИА Новости спецпредставитель президента США по ядерному... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T03:19

2021-10-14T03:19

2021-10-14T03:40

сша

владимир путин

джо байден

нато

россия

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ООН, 14 окт – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия должна убрать из Европы ракеты, нарушающие, по мнению американской стороны, ДРСМД, заявил РИА Новости спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт.Так он ответил на просьбу разъяснить, как администрация президента США Джо Байдена относится к инициативе российского лидера Владимира Путина ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергла. Соглашение прекратило действие 2 августа того же года.Президент России Владимир Путин позже озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не развертывать на европейской части России ракеты 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проводить проверки комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракеты 9М729 на калининградских объектах. На прошедшем в июне саммите НАТО его участники заявили, что не считают приемлемым предложение России о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе после прекращения действия соответствующего договора.

https://ria.ru/20210801/politika-1743846763.html

сша

россия

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сша, владимир путин, джо байден, нато, россия