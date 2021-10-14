Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211014/rakety-1754482036.html
США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты
США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты - РИА Новости, 14.10.2021
США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты
Россия должна убрать из Европы ракеты, нарушающие, по мнению американской стороны, ДРСМД, заявил РИА Новости спецпредставитель президента США по ядерному... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T03:19
2021-10-14T03:40
сша
владимир путин
джо байден
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593886983_0:107:3057:1827_1920x0_80_0_0_74cdca7f1faa41bc870f3d33ece7917f.jpg
ООН, 14 окт – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия должна убрать из Европы ракеты, нарушающие, по мнению американской стороны, ДРСМД, заявил РИА Новости спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт.Так он ответил на просьбу разъяснить, как администрация президента США Джо Байдена относится к инициативе российского лидера Владимира Путина ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергла. Соглашение прекратило действие 2 августа того же года.Президент России Владимир Путин позже озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не развертывать на европейской части России ракеты 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проводить проверки комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракеты 9М729 на калининградских объектах. На прошедшем в июне саммите НАТО его участники заявили, что не считают приемлемым предложение России о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе после прекращения действия соответствующего договора.
https://ria.ru/20210801/politika-1743846763.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593886983_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_bbd50a7ba26c5188f2446b38696f4942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, владимир путин, джо байден, нато, россия
03:19 14.10.2021 (обновлено: 03:40 14.10.2021)
 
США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты

Представитель Байдена Эберхардт призвал Россию убрать из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 14 окт – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия должна убрать из Европы ракеты, нарушающие, по мнению американской стороны, ДРСМД, заявил РИА Новости спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт.
Так он ответил на просьбу разъяснить, как администрация президента США Джо Байдена относится к инициативе российского лидера Владимира Путина ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.
"Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты", - сказал Эберхардт.
В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергла. Соглашение прекратило действие 2 августа того же года.
Президент России Владимир Путин позже озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не развертывать на европейской части России ракеты 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проводить проверки комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракеты 9М729 на калининградских объектах.
На прошедшем в июне саммите НАТО его участники заявили, что не считают приемлемым предложение России о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе после прекращения действия соответствующего договора.
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
1 августа, 11:10
Эксперты оценили последствия выхода США из ДРСМД
 
СШАВладимир ПутинДжо БайденНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:12Италия выразила намерение поддержать признание "Спутника V" в Евросоюзе
05:04Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 19 человек
04:48Обвинители утверждают, что Парнас умышленно нарушил законы США, сообщила WP
04:22Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией
04:19Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике
04:00Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
03:57Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
03:50Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
03:36Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
03:36Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину
03:32Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения
03:28России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
03:21Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания
03:19Премьер Турецкой республики Северного Кипра подал в отставку
03:19США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты
03:18Специалист рассказал, сколько нужно хранить платежки за квартиру
03:11Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России
03:08Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
03:05Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
03:01Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
Лента новостейМолния