https://ria.ru/20211014/orenburg-1754574203.html

Мать, оставившую детей в запертой квартире, хотят лишить родительских прав

Мать, оставившую детей в запертой квартире, хотят лишить родительских прав - РИА Новости, 14.10.2021

Мать, оставившую детей в запертой квартире, хотят лишить родительских прав

Правоохранители Оренбургской области ходатайствуют в суде о лишении родительских прав женщины, которая на сутки оставила четверых детей без еды и присмотра,... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T15:04

2021-10-14T15:04

2021-10-14T15:04

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УФА, 14 окт – РИА Новости. Правоохранители Оренбургской области ходатайствуют в суде о лишении родительских прав женщины, которая на сутки оставила четверых детей без еды и присмотра, сообщает областная прокуратура.Ранее МВД по региону сообщило, что полицейские вызволили четверых детей из запертой квартиры в городе Гай, где они находились без еды и без присмотра взрослых. Детям от 4 месяцев до 7 лет. Их определили в специализированный дом ребенка. Их мама все это время была в Орске.Областная прокуратура сообщает, что сотрудники ведомства по факту оставления малолетних детей без присмотра организовали проверку. По их данным, дети находились в квартире более суток. Кроме того, выяснилось, что у женщины пять детей, где находился в этот момент пятый ребенок, не уточняется, но в настоящее время двоих несовершеннолетних оставили в доме ребенка, а троих – в реабилитационном центре для подростков."В настоящее время в Гайский городской суд направлено исковое заявление органа опеки и попечительства отдела образования администрации Гайского городского округа о лишении родительских прав матери детей. Участие в рассмотрении данного заявления прокурором области поручено лично Гайскому межрайонному прокурору", - сообщает прокуратура Оренбургской области.К проверке подключились и следователи СУСК РФ по региону. "Руководитель следственного управления поручил подчиненным инициировать доследственную проверку по указанному факту, в рамках которой дать правовую оценку действиям родителя малолетних, установить обстоятельства воспитания детей в многодетной семье, наличия угроз их безопасности в прошлом и достаточности принимаемых мер должностными лицами органов системы профилактики", - говорится в сообщении областного следкома.

https://ria.ru/20211005/ubiystvo-1753117911.html

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происшествия, суск рф, россия