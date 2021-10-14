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Мать, оставившую детей в запертой квартире, хотят лишить родительских прав
Мать, оставившую детей в запертой квартире, хотят лишить родительских прав - РИА Новости, 14.10.2021
Мать, оставившую детей в запертой квартире, хотят лишить родительских прав
Правоохранители Оренбургской области ходатайствуют в суде о лишении родительских прав женщины, которая на сутки оставила четверых детей без еды и присмотра,... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T15:04
2021-10-14T15:04
происшествия
суск рф
россия
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УФА, 14 окт – РИА Новости. Правоохранители Оренбургской области ходатайствуют в суде о лишении родительских прав женщины, которая на сутки оставила четверых детей без еды и присмотра, сообщает областная прокуратура.Ранее МВД по региону сообщило, что полицейские вызволили четверых детей из запертой квартиры в городе Гай, где они находились без еды и без присмотра взрослых. Детям от 4 месяцев до 7 лет. Их определили в специализированный дом ребенка. Их мама все это время была в Орске.Областная прокуратура сообщает, что сотрудники ведомства по факту оставления малолетних детей без присмотра организовали проверку. По их данным, дети находились в квартире более суток. Кроме того, выяснилось, что у женщины пять детей, где находился в этот момент пятый ребенок, не уточняется, но в настоящее время двоих несовершеннолетних оставили в доме ребенка, а троих – в реабилитационном центре для подростков."В настоящее время в Гайский городской суд направлено исковое заявление органа опеки и попечительства отдела образования администрации Гайского городского округа о лишении родительских прав матери детей. Участие в рассмотрении данного заявления прокурором области поручено лично Гайскому межрайонному прокурору", - сообщает прокуратура Оренбургской области.К проверке подключились и следователи СУСК РФ по региону. "Руководитель следственного управления поручил подчиненным инициировать доследственную проверку по указанному факту, в рамках которой дать правовую оценку действиям родителя малолетних, установить обстоятельства воспитания детей в многодетной семье, наличия угроз их безопасности в прошлом и достаточности принимаемых мер должностными лицами органов системы профилактики", - говорится в сообщении областного следкома.
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происшествия, суск рф, россия
15:04 14.10.2021
 
Мать, оставившую детей в запертой квартире, хотят лишить родительских прав

Оренбурженку, оставившую детей в запертой квартире, хотят лишить родительских прав

© РИА Новости / Валерий Гуньков / Перейти в фотобанкВид на Оренбург
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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УФА, 14 окт – РИА Новости. Правоохранители Оренбургской области ходатайствуют в суде о лишении родительских прав женщины, которая на сутки оставила четверых детей без еды и присмотра, сообщает областная прокуратура.
Ранее МВД по региону сообщило, что полицейские вызволили четверых детей из запертой квартиры в городе Гай, где они находились без еды и без присмотра взрослых. Детям от 4 месяцев до 7 лет. Их определили в специализированный дом ребенка. Их мама все это время была в Орске.
Областная прокуратура сообщает, что сотрудники ведомства по факту оставления малолетних детей без присмотра организовали проверку. По их данным, дети находились в квартире более суток. Кроме того, выяснилось, что у женщины пять детей, где находился в этот момент пятый ребенок, не уточняется, но в настоящее время двоих несовершеннолетних оставили в доме ребенка, а троих – в реабилитационном центре для подростков.
"В настоящее время в Гайский городской суд направлено исковое заявление органа опеки и попечительства отдела образования администрации Гайского городского округа о лишении родительских прав матери детей. Участие в рассмотрении данного заявления прокурором области поручено лично Гайскому межрайонному прокурору", - сообщает прокуратура Оренбургской области.
К проверке подключились и следователи СУСК РФ по региону. "Руководитель следственного управления поручил подчиненным инициировать доследственную проверку по указанному факту, в рамках которой дать правовую оценку действиям родителя малолетних, установить обстоятельства воспитания детей в многодетной семье, наличия угроз их безопасности в прошлом и достаточности принимаемых мер должностными лицами органов системы профилактики", - говорится в сообщении областного следкома.
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