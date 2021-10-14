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В Минобрнауки рассказали о соотношении женщин и мужчин в сфере образования

В Минобрнауки рассказали о соотношении женщин и мужчин в сфере образования - РИА Новости, 14.10.2021

В Минобрнауки рассказали о соотношении женщин и мужчин в сфере образования

В научно-образовательную сферу в РФ вовлечено больше женщин, чем мужчин, однако докторов наук среди женщин - 27%, заявила заместитель министра науки и высшего... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T16:40

2021-10-14T16:40

2021-10-14T16:47

общество

образование - общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В научно-образовательную сферу в РФ вовлечено больше женщин, чем мужчин, однако докторов наук среди женщин - 27%, заявила заместитель министра науки и высшего образования Наталья Бочарова.Бочарова уточнила, что, в частности, в медицинских, гуманитарных науках доля женщин составляет более 65%, в математических, естественных и сельхознауках составляет чуть более 50%."В целом численность занятых профессиональной научной и технической деятельностью по данным 2019 года достигла 52%. И в нашей стране (женщины) составляют значительную часть высококвалифицированных кадров. В частности, у нас 27% среди докторов наук, и 42% кандидатов наук", - добавила она.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, сн_образование, социальный навигатор