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В Минобрнауки рассказали о соотношении женщин и мужчин в сфере образования
В Минобрнауки рассказали о соотношении женщин и мужчин в сфере образования - РИА Новости, 14.10.2021
В Минобрнауки рассказали о соотношении женщин и мужчин в сфере образования
В научно-образовательную сферу в РФ вовлечено больше женщин, чем мужчин, однако докторов наук среди женщин - 27%, заявила заместитель министра науки и высшего... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:40
2021-10-14T16:47
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В научно-образовательную сферу в РФ вовлечено больше женщин, чем мужчин, однако докторов наук среди женщин - 27%, заявила заместитель министра науки и высшего образования Наталья Бочарова.Бочарова уточнила, что, в частности, в медицинских, гуманитарных науках доля женщин составляет более 65%, в математических, естественных и сельхознауках составляет чуть более 50%."В целом численность занятых профессиональной научной и технической деятельностью по данным 2019 года достигла 52%. И в нашей стране (женщины) составляют значительную часть высококвалифицированных кадров. В частности, у нас 27% среди докторов наук, и 42% кандидатов наук", - добавила она.
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общество, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, сн_образование, социальный навигатор
16:40 14.10.2021 (обновлено: 16:47 14.10.2021)
 
В Минобрнауки рассказали о соотношении женщин и мужчин в сфере образования

Замглавы Минобрнауки Бочарова: в образовании и науке работает больше женщин, чем мужчин

© Фото : Санкт-Петербургский государственный экономический университетЗаместитель министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова
Заместитель министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : Санкт-Петербургский государственный экономический университет
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В научно-образовательную сферу в РФ вовлечено больше женщин, чем мужчин, однако докторов наук среди женщин - 27%, заявила заместитель министра науки и высшего образования Наталья Бочарова.
"В наших вузах более 80% женщины заняты в сфере образования и педагогических наук. В целом в научно-образовательной сфере вовлеченность женщин больше, чем мужчин", - заявила она на Евразийском женском форуме.
Бочарова уточнила, что, в частности, в медицинских, гуманитарных науках доля женщин составляет более 65%, в математических, естественных и сельхознауках составляет чуть более 50%.
"В целом численность занятых профессиональной научной и технической деятельностью по данным 2019 года достигла 52%. И в нашей стране (женщины) составляют значительную часть высококвалифицированных кадров. В частности, у нас 27% среди докторов наук, и 42% кандидатов наук", - добавила она.
 
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