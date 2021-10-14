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https://ria.ru/20211014/nuland-1754500645.html
В МИД рассказали о переговорах с Нуланд
В МИД рассказали о переговорах с Нуланд - РИА Новости, 14.10.2021
В МИД рассказали о переговорах с Нуланд
Переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд в МИД РФ были полезными, своевременными и откровенными, разговор шел без сглаживания углов, заявила в четверг... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T10:09
2021-10-14T10:34
виктория нуланд
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
в мире
сша
австралия
франция
мария захарова
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С-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд в МИД РФ были полезными, своевременными и откровенными, разговор шел без сглаживания углов, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы в целом оцениваем состоявшиеся переговоры в МИД России переговоры с Викторией Нуланд как полезные, как своевременные. Разговор получился предельно откровенным, без сглаживания острых углов по многочисленным проблемам и раздражителям в двусторонних отношениях, включая искусственно создаваемые Вашингтоном препятствия для деятельности дипломатических представительств России и постоянно вводимые визовые и иные ограничения, на которые мы вынуждены отвечать", - заявила Захарова на брифинге."По итогам консультаций с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, в них также принял участие заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин, а также по итогам бесед с другими официальными лицами можно констатировать, что, несмотря на сохраняющийся кризисный потенциал в двусторонних отношениях, в Москве и в Вашингтоне разделяют стремление поддерживать диалог с целью придать двусторонним отношениям большую устойчивость, предсказуемость", - добавила Захарова."Виктории Нуланд было сказано о нашей готовности к налаживанию контактов на всех уровнях в соответствии с договоренностями президентов России и США", - подчеркнула представитель МИД."По инициативе российской стороны затрагивалась тема опасной активизации деятельности НАТО в непосредственной близости от российских границ – в первую очередь в Восточной Европе, в акватории Черного моря", - рассказала Захарова. Она также отметила, что особую тревогу внушает недавнее решение США и Польши о постоянном размещении на ротационной основе американского воинского контингента, развертывания на территории Польши элементов системы глобальной американской противоракетной обороны.Также Нуланд в Москве было заявлено, что партнерство AUKUS грозит подорвать архитектуру региональной безопасности и несет риски для режима нераспространения."В разговоре с Викторией Нуланд акцентировано, что это формирующееся, если не сказать сколачиваемое США, Британией и Австралией некое партнерство AUKUS не только грозит подорвать сложившуюся архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), но и в принципе потенциально несет в себе риски для международного режима нераспространения", - отметила Захарова.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".Замгоссекретаря США посетила РФ 11-13 октября и провела встречи с Рябковым, заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком и помощником президента Юрием Ушаковым. На переговорах обсуждался в том числе вопрос урегулирования на Украине. В МИД РФ отметили, что на встречах Россия и США согласились в том, что минские соглашения актуальны.
https://ria.ru/20211013/progress-1754474260.html
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виктория нуланд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, сша, австралия, франция, мария захарова, aukus
10:09 14.10.2021 (обновлено: 10:34 14.10.2021)
 
В МИД рассказали о переговорах с Нуланд

МИД: переговоры с Нуланд были полезными и своевременными, без сглаживания углов

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд в МИД РФ были полезными, своевременными и откровенными, разговор шел без сглаживания углов, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы в целом оцениваем состоявшиеся переговоры в МИД России переговоры с Викторией Нуланд как полезные, как своевременные. Разговор получился предельно откровенным, без сглаживания острых углов по многочисленным проблемам и раздражителям в двусторонних отношениях, включая искусственно создаваемые Вашингтоном препятствия для деятельности дипломатических представительств России и постоянно вводимые визовые и иные ограничения, на которые мы вынуждены отвечать", - заявила Захарова на брифинге.
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"По итогам консультаций с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, в них также принял участие заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин, а также по итогам бесед с другими официальными лицами можно констатировать, что, несмотря на сохраняющийся кризисный потенциал в двусторонних отношениях, в Москве и в Вашингтоне разделяют стремление поддерживать диалог с целью придать двусторонним отношениям большую устойчивость, предсказуемость", - добавила Захарова.
"Виктории Нуланд было сказано о нашей готовности к налаживанию контактов на всех уровнях в соответствии с договоренностями президентов России и США", - подчеркнула представитель МИД.
"По инициативе российской стороны затрагивалась тема опасной активизации деятельности НАТО в непосредственной близости от российских границ – в первую очередь в Восточной Европе, в акватории Черного моря", - рассказала Захарова. Она также отметила, что особую тревогу внушает недавнее решение США и Польши о постоянном размещении на ротационной основе американского воинского контингента, развертывания на территории Польши элементов системы глобальной американской противоракетной обороны.
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Также Нуланд в Москве было заявлено, что партнерство AUKUS грозит подорвать архитектуру региональной безопасности и несет риски для режима нераспространения.
"В разговоре с Викторией Нуланд акцентировано, что это формирующееся, если не сказать сколачиваемое США, Британией и Австралией некое партнерство AUKUS не только грозит подорвать сложившуюся архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), но и в принципе потенциально несет в себе риски для международного режима нераспространения", - отметила Захарова.
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Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".
Замгоссекретаря США посетила РФ 11-13 октября и провела встречи с Рябковым, заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком и помощником президента Юрием Ушаковым. На переговорах обсуждался в том числе вопрос урегулирования на Украине. В МИД РФ отметили, что на встречах Россия и США согласились в том, что минские соглашения актуальны.
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Виктория НуландМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияВ миреСШААвстралияФранцияМария ЗахароваAUKUS
 
 
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