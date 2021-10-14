https://ria.ru/20211014/moskvu-1754650628.html

На Украине решили уничтожить Москву

Экс-депутат Рады призвала уничтожить Москву - РИА Новости, 14.10.2021

На Украине решили уничтожить Москву

Бывший депутат Верховной рады и националистка Ирина Фарион выступила на мероприятии радикалов с призывом вступить в конфликт с Россией, пишет "Вести.ua". РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T21:37

2021-10-14T21:37

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады и националистка Ирина Фарион выступила на мероприятии радикалов с призывом вступить в конфликт с Россией, пишет "Вести.ua"."Пора говорить о России как о стране-враге. И она будет врагом, пока мы не будем стремиться к уничтожению Москвы", — сказала она.Марш радикалов в центре Киева прошел в четверг. Шествие приурочили к годовщине создания "Украинской повстанческой армии"*, а также ко Дню защитников и защитниц страны.Украинские националисты нередко допускают резкие высказывания в адрес России. В Москве считают недопустимыми подобные проявления нетерпимости и регулярно напоминают, что страна не намерена демонстрировать агрессию в отношениях с другими государствами, в том числе и с Украиной.*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20211014/antisemitizm-1754628013.html

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