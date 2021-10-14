Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211014/moskvu-1754650628.html
На Украине решили уничтожить Москву
Экс-депутат Рады призвала уничтожить Москву - РИА Новости, 14.10.2021
На Украине решили уничтожить Москву
Бывший депутат Верховной рады и националистка Ирина Фарион выступила на мероприятии радикалов с призывом вступить в конфликт с Россией, пишет "Вести.ua". РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T21:37
2021-10-14T23:53
в мире
украина
москва
верховная рада украины
ирина фарион
ситуация на украине
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155633/58/1556335824_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_f8ffd1aed07c9f2c56aaa653a2ef3de4.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады и националистка Ирина Фарион выступила на мероприятии радикалов с призывом вступить в конфликт с Россией, пишет "Вести.ua"."Пора говорить о России как о стране-враге. И она будет врагом, пока мы не будем стремиться к уничтожению Москвы", — сказала она.Марш радикалов в центре Киева прошел в четверг. Шествие приурочили к годовщине создания "Украинской повстанческой армии"*, а также ко Дню защитников и защитниц страны.Украинские националисты нередко допускают резкие высказывания в адрес России. В Москве считают недопустимыми подобные проявления нетерпимости и регулярно напоминают, что страна не намерена демонстрировать агрессию в отношениях с другими государствами, в том числе и с Украиной.*Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20211014/antisemitizm-1754628013.html
https://ria.ru/20211014/vtoraya-1754598366.html
украина
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155633/58/1556335824_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_9c59101e76913dfc61c24a04833b1a3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, москва, верховная рада украины, ирина фарион, ситуация на украине, россия
21:37 14.10.2021 (обновлено: 23:53 14.10.2021)
 
Экс-депутат Рады призвала уничтожить Москву

Экс-депутат Рады Фарион призвала уничтожить Москву

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на Украине
Участники акции протеста на Украине - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады и националистка Ирина Фарион выступила на мероприятии радикалов с призывом вступить в конфликт с Россией, пишет "Вести.ua".
"Пора говорить о России как о стране-враге. И она будет врагом, пока мы не будем стремиться к уничтожению Москвы", — сказала она.
Марш националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 18:42
На Украине участник марша националистов оскорбил евреев
Марш радикалов в центре Киева прошел в четверг. Шествие приурочили к годовщине создания "Украинской повстанческой армии"*, а также ко Дню защитников и защитниц страны.
Украинские националисты нередко допускают резкие высказывания в адрес России. В Москве считают недопустимыми подобные проявления нетерпимости и регулярно напоминают, что страна не намерена демонстрировать агрессию в отношениях с другими государствами, в том числе и с Украиной.
*Запрещенная в России экстремистская организация
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 16:46
В Европе нашли "вторую Украину" и испугались ее дружбы с Россией
 
В миреУкраинаМоскваВерховная Рада УкраиныИрина ФарионСитуация на УкраинеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Япония заявила протест в связи с визитом вице-премьеров России на Итуруп
04:56В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
02:41Глава Всемирного банка рассказал об информативных переговорах с Оверчуком
02:15В Госдуме рассказали о "психологическом колпаке" на россиянах
Лента новостейМолния