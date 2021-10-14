Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211014/michelin-1754629263.html
"Мы не ожидали!" Два московских ресторана получили по две звезды Michelin
"Мы не ожидали!" Два московских ресторана получили по две звезды Michelin - РИА Новости, 14.10.2021
"Мы не ожидали!" Два московских ресторана получили по две звезды Michelin
В "Зарядье" представили первый выпуск Красного гида Michelin по ресторанам и кафе Москвы, и звезды, то есть особую оценку гастрономического путеводителя,... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T21:11
2021-10-14T23:27
туризм
москва
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
наталья сергунина
зарядье
туризм
зарина догузова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754618871_0:322:3070:2048_1920x0_80_0_0_6157ca9bfe5280f2dece4fad79d745de.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В "Зарядье" представили первый выпуск Красного гида Michelin по ресторанам и кафе Москвы, и звезды, то есть особую оценку гастрономического путеводителя, получили сразу девять столичных заведений, передает корреспондент РИА Новости. Два ресторана заслужили две звезды, почти высшую оценку. Это Artest-Chef's Table (шеф-повар Артем Естафьев), а также Twins Garden братьев Березуцких. "Это офигеть! Мы не ожидали!" — так свою победу прокомментировали близнецы. Также Березуцкие выразили благодарность своей команде. "Самая большая победа — это то, что Москва встала в один ряд с крутыми гастрономическими столицами мира", — сказали триумфаторы.По одной звезде получили семь московских ресторанов и их шеф-повара. Это "Селфи" и Анатолий Казаков, "Белуга" и Евгений Викентьев, Grand Cru и Давид Эммерле, White Rabbit и Владимир Мухин, Biologie и Екатерина Алехина, "Сахалин" и Алексей Когай, "Савва" и Андрей Шмаков. Всего же частью первого выпуска гида Мишлен в Москве стали 69 ресторанов. Среди них 15 удостоились знака Bib Gourmand — это значит, что они предлагают отличные блюда по доступной цене, например обед до двух тысяч рублей.Другая награда, "Зеленые звезды", вручается шеф-поварам, которые учитывают сезонность, используют локальные продукты, сокращают отходы. Они достались трем ресторанам. Их получили Екатерина Алехина (Biologie), Никита Подерягин из Björn (он же стал победителем в номинации "Молодой шеф-повар"), а также Иван и Сергей Березуцкие (Twins Garden). Виталий Филонов из последнего заведения выиграл в категории "Лучший сервис".По ее словам, Москва — уже признанное направление для гурманов во всем мире. "Появление Michelin является показателем, что у нас на самом высоком уровне готовы принимать взыскательных гостей со всего мира".Она считает, что это особенно актуально, так как Россия планирует в два раза увеличить экспорт туристических услуг к 2030 году. "В допандемийном 2019-м гости принесли нам 11,5 миллиарда долларов США. Без еды, гастрономии невозможно представить себе ни одно путешествие. Но особый акцент у нас — на развитие местной, национальной кухни", — подчеркнула Догузова.Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии церемонии отметил, что за последние десять лет количество ресторанов в Москве увеличилось в три раза и они шагнули в число лучших в мире.Международный директор гастрономического гида Michelin Гвендаль Пулленек надеется, что это только первый шаг в России, так как присутствие путеводителя — долгосрочный проект, который начался пять лет назад. Инспекторы отметили улучшение качества продуктов, мастерство владения техниками приготовления пищи, уникальные таланты молодых шеф-поваров, которые путешествуют по разным странам, но при этом сохраняют свою идентичность.Пулленек заявил, что Michelin на всех континентах ищет новые направления. Однако оценки довольно жесткие. "Мы прочесываем весь город, чтобы убедиться, что все заведения, имеющие уровень для того, чтобы быть отмеченными гидом Michelin, могли быть протестированы", — рассказал РИА Новости Пулленек.Инспекторы приходят анонимно. В Москве, по словам Пулленека, заведения проверяли по пяти критериям. "Основные — это качество продуктов, способность работать c ними, преобразовывать, умение, знания, мастерство шефа и всей команды".Московские рестораны уже несколько лет присутствуют в других мировых гастрономических рейтингах. Например, White Rabbit с 2016 года входит в The World’s 50 Best Restaurants, в 2021-м он занял 25 место, но поднимался и на 15-е. Его шеф-повар Владимир Мухин вошел в первую десятку (девятое место) лучших поваров мира. Twins Garden находится на 30-м месте среди 50 лучших ресторанов. Шеф-повара этого заведения — близнецы Иван и Сергей Березуцкие — заняли 62 место в рейтинге ста лучших поваров мира.Гид Michelin выпускается с 1900 года компанией по производству шин. Изначально он был рассчитан на путешественников на автомобилях, в нем содержалась информация об отелях, кафе, мастерских и других местах, которые могут пригодиться в дороге. В 1920 году в него добавили рейтинг ресторанов.Сейчас существуют Красный и Зеленый гиды Michelin. Первый посвящен ресторанам и кафе, второй содержит информацию о достопримечательностях.Красный гид Michelin имеет трехзвездочную систему оценки:Есть и другие знаки отличия Michelin: например, Bib Gourmand — прекрасная кухня по умеренным ценам.Команда инспекторов гида Michelin состоит из сотрудников 15 национальностей, которые в общей сложности говорят на 25 языках. Ими становятся эксперты с большим опытом работы в ресторанной сфере, например бывшие повара или сомелье.
https://ria.ru/20211014/restoran-1754639808.html
https://ria.ru/20211012/restorany-1754125033.html
https://ria.ru/20211013/gastronomiya-1754302398.html
https://ria.ru/20211013/restorany-1754309375.html
https://ria.ru/20211006/restorany-1753297825.html
https://ria.ru/20211014/michelin-1754488041.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754618871_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3b439ded3c700e36ab5d756afbb629ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), наталья сергунина, зарядье, туризм, зарина догузова, россия, еда, сергей собянин, новости - туризм, рестораны, новости культуры, стиль жизни, гастрономия
21:11 14.10.2021 (обновлено: 23:27 14.10.2021)
 
"Мы не ожидали!" Два московских ресторана получили по две звезды Michelin

Два ресторана Москвы получили по две звезды Michelin: Artest-Chef's Table и Twins Garden

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЦеремония вручения звезд Michelin московским ресторанам
Церемония вручения звезд Michelin московским ресторанам - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В "Зарядье" представили первый выпуск Красного гида Michelin по ресторанам и кафе Москвы, и звезды, то есть особую оценку гастрономического путеводителя, получили сразу девять столичных заведений, передает корреспондент РИА Новости.
Два ресторана заслужили две звезды, почти высшую оценку. Это Artest-Chef's Table (шеф-повар Артем Естафьев), а также Twins Garden братьев Березуцких. "Это офигеть! Мы не ожидали!" — так свою победу прокомментировали близнецы.
Также Березуцкие выразили благодарность своей команде. "Самая большая победа — это то, что Москва встала в один ряд с крутыми гастрономическими столицами мира", — сказали триумфаторы.
По одной звезде получили семь московских ресторанов и их шеф-повара. Это "Селфи" и Анатолий Казаков, "Белуга" и Евгений Викентьев, Grand Cru и Давид Эммерле, White Rabbit и Владимир Мухин, Biologie и Екатерина Алехина, "Сахалин" и Алексей Когай, "Савва" и Андрей Шмаков.
Церемония вручения звезд Michelin московским ресторанам - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 20:11Туризм
Первая звезда Мишлен досталась московскому ресторану "Селфи"
Всего же частью первого выпуска гида Мишлен в Москве стали 69 ресторанов. Среди них 15 удостоились знака Bib Gourmand — это значит, что они предлагают отличные блюда по доступной цене, например обед до двух тысяч рублей.
Другая награда, "Зеленые звезды", вручается шеф-поварам, которые учитывают сезонность, используют локальные продукты, сокращают отходы. Они достались трем ресторанам. Их получили Екатерина Алехина (Biologie), Никита Подерягин из Björn (он же стал победителем в номинации "Молодой шеф-повар"), а также Иван и Сергей Березуцкие (Twins Garden). Виталий Филонов из последнего заведения выиграл в категории "Лучший сервис".

"Эксперты Мишлен не просто выбирают рестораны и присуждают им звезды, а формируют ресторанную культуру в стране и создают очень высокую планку качества, которая не может не сказаться на индустрии гостеприимства в нашей стране", — считает глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, Москва — уже признанное направление для гурманов во всем мире. "Появление Michelin является показателем, что у нас на самом высоком уровне готовы принимать взыскательных гостей со всего мира".
Электронное меню (QR код) на столике летней веранды ресторана Сахалин в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 03:15
Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы
Она считает, что это особенно актуально, так как Россия планирует в два раза увеличить экспорт туристических услуг к 2030 году. "В допандемийном 2019-м гости принесли нам 11,5 миллиарда долларов США. Без еды, гастрономии невозможно представить себе ни одно путешествие. Но особый акцент у нас — на развитие местной, национальной кухни", — подчеркнула Догузова.
Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии церемонии отметил, что за последние десять лет количество ресторанов в Москве увеличилось в три раза и они шагнули в число лучших в мире.
Директор гида Michelin Гвендаль Пулленек в Париже - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 03:17Туризм
В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
Международный директор гастрономического гида Michelin Гвендаль Пулленек надеется, что это только первый шаг в России, так как присутствие путеводителя — долгосрочный проект, который начался пять лет назад.
Инспекторы отметили улучшение качества продуктов, мастерство владения техниками приготовления пищи, уникальные таланты молодых шеф-поваров, которые путешествуют по разным странам, но при этом сохраняют свою идентичность.
Пулленек заявил, что Michelin на всех континентах ищет новые направления. Однако оценки довольно жесткие. "Мы прочесываем весь город, чтобы убедиться, что все заведения, имеющие уровень для того, чтобы быть отмеченными гидом Michelin, могли быть протестированы", — рассказал РИА Новости Пулленек.
Официантка в одном из московских ресторанов - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 07:42
В Michelin заявили, что пандемия не повлияла на оценку ресторанов в Москве
Инспекторы приходят анонимно. В Москве, по словам Пулленека, заведения проверяли по пяти критериям. "Основные — это качество продуктов, способность работать c ними, преобразовывать, умение, знания, мастерство шефа и всей команды".
Московские рестораны уже несколько лет присутствуют в других мировых гастрономических рейтингах. Например, White Rabbit с 2016 года входит в The World’s 50 Best Restaurants, в 2021-м он занял 25 место, но поднимался и на 15-е. Его шеф-повар Владимир Мухин вошел в первую десятку (девятое место) лучших поваров мира. Twins Garden находится на 30-м месте среди 50 лучших ресторанов. Шеф-повара этого заведения — близнецы Иван и Сергей Березуцкие — заняли 62 место в рейтинге ста лучших поваров мира.
Сом в бересте в ресторане Twins Garden
6 октября, 11:45Культура
Московские рестораны попали в список 50-ти лучших в мире
Гид Michelin выпускается с 1900 года компанией по производству шин. Изначально он был рассчитан на путешественников на автомобилях, в нем содержалась информация об отелях, кафе, мастерских и других местах, которые могут пригодиться в дороге. В 1920 году в него добавили рейтинг ресторанов.
Сейчас существуют Красный и Зеленый гиды Michelin. Первый посвящен ресторанам и кафе, второй содержит информацию о достопримечательностях.
Красный гид Michelin имеет трехзвездочную систему оценки:
  • одна — высокое качество кухни, стоит остановиться;
  • две — отличный ресторан, стоит посетить, даже отклонившись от маршрута;
  • три — великолепная, исключительная кухня, ради такого ресторана можно предпринять отдельное путешествие.
Есть и другие знаки отличия Michelin: например, Bib Gourmand — прекрасная кухня по умеренным ценам.
Команда инспекторов гида Michelin состоит из сотрудников 15 национальностей, которые в общей сложности говорят на 25 языках. Ими становятся эксперты с большим опытом работы в ресторанной сфере, например бывшие повара или сомелье.
Вид из окна одного из московских ресторанов - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 07:25Туризм
Эксперты Michelin предрекли быстрое развитие московским ресторанам
 
ТуризмМоскваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Наталья СергунинаЗарядьеТуризмЗарина ДогузоваРоссияЕдаСергей СобянинНовости - ТуризмРестораныНовости культурыСтиль жизнигастрономия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Япония заявила протест в связи с визитом вице-премьеров России на Итуруп
04:56В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
02:41Глава Всемирного банка рассказал об информативных переговорах с Оверчуком
02:15В Госдуме рассказали о "психологическом колпаке" на россиянах
Лента новостейМолния