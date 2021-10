https://ria.ru/20211014/michelin-1754629263.html

"Мы не ожидали!" Два московских ресторана получили по две звезды Michelin

"Мы не ожидали!" Два московских ресторана получили по две звезды Michelin - РИА Новости, 14.10.2021

"Мы не ожидали!" Два московских ресторана получили по две звезды Michelin

В "Зарядье" представили первый выпуск Красного гида Michelin по ресторанам и кафе Москвы, и звезды, то есть особую оценку гастрономического путеводителя,... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T21:11

2021-10-14T21:11

2021-10-14T23:27

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В "Зарядье" представили первый выпуск Красного гида Michelin по ресторанам и кафе Москвы, и звезды, то есть особую оценку гастрономического путеводителя, получили сразу девять столичных заведений, передает корреспондент РИА Новости. Два ресторана заслужили две звезды, почти высшую оценку. Это Artest-Chef's Table (шеф-повар Артем Естафьев), а также Twins Garden братьев Березуцких. "Это офигеть! Мы не ожидали!" — так свою победу прокомментировали близнецы. Также Березуцкие выразили благодарность своей команде. "Самая большая победа — это то, что Москва встала в один ряд с крутыми гастрономическими столицами мира", — сказали триумфаторы.По одной звезде получили семь московских ресторанов и их шеф-повара. Это "Селфи" и Анатолий Казаков, "Белуга" и Евгений Викентьев, Grand Cru и Давид Эммерле, White Rabbit и Владимир Мухин, Biologie и Екатерина Алехина, "Сахалин" и Алексей Когай, "Савва" и Андрей Шмаков. Всего же частью первого выпуска гида Мишлен в Москве стали 69 ресторанов. Среди них 15 удостоились знака Bib Gourmand — это значит, что они предлагают отличные блюда по доступной цене, например обед до двух тысяч рублей.Другая награда, "Зеленые звезды", вручается шеф-поварам, которые учитывают сезонность, используют локальные продукты, сокращают отходы. Они достались трем ресторанам. Их получили Екатерина Алехина (Biologie), Никита Подерягин из Björn (он же стал победителем в номинации "Молодой шеф-повар"), а также Иван и Сергей Березуцкие (Twins Garden). Виталий Филонов из последнего заведения выиграл в категории "Лучший сервис".По ее словам, Москва — уже признанное направление для гурманов во всем мире. "Появление Michelin является показателем, что у нас на самом высоком уровне готовы принимать взыскательных гостей со всего мира".Она считает, что это особенно актуально, так как Россия планирует в два раза увеличить экспорт туристических услуг к 2030 году. "В допандемийном 2019-м гости принесли нам 11,5 миллиарда долларов США. Без еды, гастрономии невозможно представить себе ни одно путешествие. Но особый акцент у нас — на развитие местной, национальной кухни", — подчеркнула Догузова.Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии церемонии отметил, что за последние десять лет количество ресторанов в Москве увеличилось в три раза и они шагнули в число лучших в мире.Международный директор гастрономического гида Michelin Гвендаль Пулленек надеется, что это только первый шаг в России, так как присутствие путеводителя — долгосрочный проект, который начался пять лет назад. Инспекторы отметили улучшение качества продуктов, мастерство владения техниками приготовления пищи, уникальные таланты молодых шеф-поваров, которые путешествуют по разным странам, но при этом сохраняют свою идентичность.Пулленек заявил, что Michelin на всех континентах ищет новые направления. Однако оценки довольно жесткие. "Мы прочесываем весь город, чтобы убедиться, что все заведения, имеющие уровень для того, чтобы быть отмеченными гидом Michelin, могли быть протестированы", — рассказал РИА Новости Пулленек.Инспекторы приходят анонимно. В Москве, по словам Пулленека, заведения проверяли по пяти критериям. "Основные — это качество продуктов, способность работать c ними, преобразовывать, умение, знания, мастерство шефа и всей команды".Московские рестораны уже несколько лет присутствуют в других мировых гастрономических рейтингах. Например, White Rabbit с 2016 года входит в The World’s 50 Best Restaurants, в 2021-м он занял 25 место, но поднимался и на 15-е. Его шеф-повар Владимир Мухин вошел в первую десятку (девятое место) лучших поваров мира. Twins Garden находится на 30-м месте среди 50 лучших ресторанов. Шеф-повара этого заведения — близнецы Иван и Сергей Березуцкие — заняли 62 место в рейтинге ста лучших поваров мира.Гид Michelin выпускается с 1900 года компанией по производству шин. Изначально он был рассчитан на путешественников на автомобилях, в нем содержалась информация об отелях, кафе, мастерских и других местах, которые могут пригодиться в дороге. В 1920 году в него добавили рейтинг ресторанов.Сейчас существуют Красный и Зеленый гиды Michelin. Первый посвящен ресторанам и кафе, второй содержит информацию о достопримечательностях.Красный гид Michelin имеет трехзвездочную систему оценки:Есть и другие знаки отличия Michelin: например, Bib Gourmand — прекрасная кухня по умеренным ценам.Команда инспекторов гида Michelin состоит из сотрудников 15 национальностей, которые в общей сложности говорят на 25 языках. Ими становятся эксперты с большим опытом работы в ресторанной сфере, например бывшие повара или сомелье.

