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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211006/restorany-1753297825.html
Московские рестораны попали в список 50-ти лучших в мире
Московские рестораны попали в список 50-ти лучших в мире - РИА Новости, 06.10.2021
Московские рестораны попали в список 50-ти лучших в мире
Два московских ресторана попали в список The World’s 50 Best Restaurants, сообщается на сайте рейтинга. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:45
2021-10-06T11:45
культура
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Два московских ресторана попали в список The World’s 50 Best Restaurants, сообщается на сайте рейтинга. White Rabbit оказался на 25-й строчке топа. Ресторан расположен в историческом центре Москвы на 16-м этаже Смоленского пассажа. За кухню отвечает Владимир Мухин. Он один из самых известных шеф-поваров мира. Netflix снял его в своем документальном проекте "Стол шефа", каждая серия которого посвящена кулинарам из разных стран.На 30-м месте — Twins Garden. Шеф-повара этого заведения — близнецы Иван и Сергей Березуцкие. На сайте рейтинга указывается, что 70 процентов ингредиентов, используемых в ресторане, производится на ферме братьев. "Остатки отправляются обратно, чтобы кормить животных". Первое и второе место в этом году досталось датским ресторанам, находящимся в Копенгагене. Это Noma и Geranium, соответственно. Третью позицию отдали испанскому заведению Asador Etxebarri. Список The World’s 50 Best Restaurants Academy составляется с 2002 года. Рестораны оценивают более тысячи экспертов.
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новости - туризм, новости культуры, ресторан, еда, копенгаген, москва, туризм, еда - туризм, стиль жизни
11:45 06.10.2021
 
Московские рестораны попали в список 50-ти лучших в мире

Московские рестораны White Rabbit и Twins Garden вошли топ-50 лучших в мире.

© Фото предоставлено пресс-службой Twins GardenСом в бересте в ресторане Twins Garden
Сом в бересте в ресторане Twins Garden
© Фото предоставлено пресс-службой Twins Garden
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Два московских ресторана попали в список The World’s 50 Best Restaurants, сообщается на сайте рейтинга.
White Rabbit оказался на 25-й строчке топа. Ресторан расположен в историческом центре Москвы на 16-м этаже Смоленского пассажа. За кухню отвечает Владимир Мухин. Он один из самых известных шеф-поваров мира. Netflix снял его в своем документальном проекте "Стол шефа", каждая серия которого посвящена кулинарам из разных стран.
"Спасибо, лучшая команда. Благодарю вас, друзья, за поддержку и добрые слова. Любой результат хорош для нас. Ибо это великий путь и иногда (всегда) он важнее результата", — поздравил коллег Владимир Мухин.
На 30-м месте — Twins Garden. Шеф-повара этого заведения — близнецы Иван и Сергей Березуцкие. На сайте рейтинга указывается, что 70 процентов ингредиентов, используемых в ресторане, производится на ферме братьев. "Остатки отправляются обратно, чтобы кормить животных".
"Спасибо большое команде, которая старается каждый день сделать этот ресторан лучше, нашим любимым гостям. И всем, кто нас поддерживает! Ура!" — написал в своем микроблоге Иван Березуцкий.
Первое и второе место в этом году досталось датским ресторанам, находящимся в Копенгагене. Это Noma и Geranium, соответственно. Третью позицию отдали испанскому заведению Asador Etxebarri.
Список The World’s 50 Best Restaurants Academy составляется с 2002 года. Рестораны оценивают более тысячи экспертов.
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