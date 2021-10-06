Московские рестораны попали в список 50-ти лучших в мире
Московские рестораны White Rabbit и Twins Garden вошли топ-50 лучших в мире.
© Фото предоставлено пресс-службой Twins GardenСом в бересте в ресторане Twins Garden
© Фото предоставлено пресс-службой Twins Garden
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Два московских ресторана попали в список The World’s 50 Best Restaurants, сообщается на сайте рейтинга.
White Rabbit оказался на 25-й строчке топа. Ресторан расположен в историческом центре Москвы на 16-м этаже Смоленского пассажа. За кухню отвечает Владимир Мухин. Он один из самых известных шеф-поваров мира. Netflix снял его в своем документальном проекте "Стол шефа", каждая серия которого посвящена кулинарам из разных стран.
"Спасибо, лучшая команда. Благодарю вас, друзья, за поддержку и добрые слова. Любой результат хорош для нас. Ибо это великий путь и иногда (всегда) он важнее результата", — поздравил коллег Владимир Мухин.
На 30-м месте — Twins Garden. Шеф-повара этого заведения — близнецы Иван и Сергей Березуцкие. На сайте рейтинга указывается, что 70 процентов ингредиентов, используемых в ресторане, производится на ферме братьев. "Остатки отправляются обратно, чтобы кормить животных".
"Спасибо большое команде, которая старается каждый день сделать этот ресторан лучше, нашим любимым гостям. И всем, кто нас поддерживает! Ура!" — написал в своем микроблоге Иван Березуцкий.
Первое и второе место в этом году досталось датским ресторанам, находящимся в Копенгагене. Это Noma и Geranium, соответственно. Третью позицию отдали испанскому заведению Asador Etxebarri.
Список The World’s 50 Best Restaurants Academy составляется с 2002 года. Рестораны оценивают более тысячи экспертов.
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