Московские рестораны попали в список 50-ти лучших в мире

Московские рестораны попали в список 50-ти лучших в мире - РИА Новости, 06.10.2021

Московские рестораны попали в список 50-ти лучших в мире

Два московских ресторана попали в список The World’s 50 Best Restaurants, сообщается на сайте рейтинга. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T11:45

2021-10-06T11:45

2021-10-06T11:45

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Два московских ресторана попали в список The World’s 50 Best Restaurants, сообщается на сайте рейтинга. White Rabbit оказался на 25-й строчке топа. Ресторан расположен в историческом центре Москвы на 16-м этаже Смоленского пассажа. За кухню отвечает Владимир Мухин. Он один из самых известных шеф-поваров мира. Netflix снял его в своем документальном проекте "Стол шефа", каждая серия которого посвящена кулинарам из разных стран.На 30-м месте — Twins Garden. Шеф-повара этого заведения — близнецы Иван и Сергей Березуцкие. На сайте рейтинга указывается, что 70 процентов ингредиентов, используемых в ресторане, производится на ферме братьев. "Остатки отправляются обратно, чтобы кормить животных". Первое и второе место в этом году досталось датским ресторанам, находящимся в Копенгагене. Это Noma и Geranium, соответственно. Третью позицию отдали испанскому заведению Asador Etxebarri. Список The World’s 50 Best Restaurants Academy составляется с 2002 года. Рестораны оценивают более тысячи экспертов.

