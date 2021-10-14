https://ria.ru/20211014/michelin-1754488041.html

Эксперты Michelin предрекли быстрое развитие московским ресторанам

Эксперты Michelin предрекли быстрое развитие московским ресторанам - РИА Новости, 14.10.2021

Эксперты Michelin предрекли быстрое развитие московским ресторанам

Инспекторы гастрономического гида Michelin наблюдали за ресторанной отраслью Москвы в течение нескольких лет, она будет развиваться быстрыми темпами в ближайшие РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T07:25

2021-10-14T07:25

2021-10-14T10:26

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ПАРИЖ, 14 окт – РИА Новости. Инспекторы гастрономического гида Michelin наблюдали за ресторанной отраслью Москвы в течение нескольких лет, она будет развиваться быстрыми темпами в ближайшие годы, заявил РИА Новости международный директор гида Гвендаль Пулленек.В четверг будет представлен первый выпуск гида Michelin по ресторанам и кафе Москвы. Россия станет 33-й страной, где выпускают этот гастрономический путеводитель, а Москва - первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками."Надо отметить, что приход гида Michelin – для нас это также отправная точка. Мы убеждены, что гастрономическая сцена Москвы будет продолжать развиваться быстро в ближайшие годы", - сказал Пулленек в преддверии выпуска первого гида по российской столице.По его словам, инспекторы путеводителя следили за гастрономической сценой Москвы в течение нескольких лет. "Проект по запуску гида Michelin (в Москве – ред.) начался несколько лет назад. Наши инспекторы всегда на местности, чтобы следить за развитием гастрономических направлений по всему миру, помимо тех стран, где мы уже присутствуем", - отметил собеседник агентства."В России и Москве в частности мы впечатлены качеством продуктов, которые можно найти. Я говорю об овощах, фруктах, а также о мясе и морепродуктах. Россия и Москва в частности стала перекрестком гастрономического влияния и настоящим центром, где можно найти качественные и разнообразные продукты", - заявил Пулленек.Он сообщил, что гид Michelin должен был адаптироваться к работе в условиях пандемии COVID-19 в плане временных рамок посещения ресторанов, но методика оценки ресторанных заведений осталась неизменной.Как сказал Пулленек, о проекте в Москве планировалось объявить ранее. "Но нам потребовалось больше времени, чем предполагалось изначально, чтобы провести все необходимые визиты в рестораны в условиях, которые соответствуют нашей методике. И чтобы был проведен отбор, который соответствует нашим стандартам и нашим ценностям", - подчеркнул международный директор гида.В феврале в интервью РИА Новости Пулленек сообщил, что команда инспекторов Michelin состоит из людей 15 национальностей, которые в общей сложности говорят на 25 языках. Инспекторами гида становятся люди с большим опытом работы в ресторанной сфере, например, бывшие повара или сомелье. Один и тот же ресторан инспекторы Michelin могут посещать несколько раз.Процесс отбора заведений для путеводителя строго конфиденциален. Инспекторы путешествуют анонимно и составляют подробный отчет о каждом. На его основе и происходит рейтингование - в главном офисе в Париже.Главные критерии, которыми руководствуется Michelin при оценке ресторанов, - качество кухни, мастерство шеф-повара и всей его команды, гармония вкусов, сочетание продуктов как в меню, так и в одной тарелке, уникальность шефа и постоянство работы заведения.Гастрономический путеводитель Michelin выпускается с 1900 года и имеет трехзвездочную систему оценки ресторанов для стран и отдельных городов. Одна звезда свидетельствует о высококлассных блюдах, достойных посещения. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия. А три звезды - наивысшее признание. Их заслуживают рестораны, ради которых стоит специально отправиться в тот или иной город. Франция является первой страной по числу "трехзвездочных" ресторанов. По всему миру существует около 130 заведений, имеющих три звезды - высшую отметку гида Michelin.

https://ria.ru/20211013/restorany-1754309375.html

https://ria.ru/20211013/gastronomiya-1754302398.html

https://ria.ru/20211012/restorany-1754125033.html

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париж, москва, россия, общество, рестораны, новости - туризм