https://ria.ru/20211014/michelin-1754400590.html
Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России - РИА Новости, 14.10.2021
Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
Решение о расширении гастрономического гида Michelin в другие города России, помимо Москвы, пока не принято, но инспекторы постоянно исследуют разные... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T03:50
2021-10-14T03:50
2021-10-14T03:50
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ПАРИЖ, 14 окт — РИА Новости, Людмила Орищенко. Решение о расширении гастрономического гида Michelin в другие города России, помимо Москвы, пока не принято, но инспекторы постоянно исследуют разные направления, сказал в интервью РИА Новости международный директор гида Гвендаль Пулленек.Завтра, 14 октября, будет представлен первый путеводитель Michelin по кафе и ресторанам Москвы. Презентация пройдет в концертном зале "Зарядье". Россия станет 33-й страной, где выпускают гид Michelin, а Москва — первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками."Мы исследуем новые, неохваченные направления в России и в других странах, инспекторы всегда на передовой... Появляется все больше и больше гастрономических сцен. Наша миссия в том, чтобы их открывать публике", — сказал Пулленек.Отвечая на вопрос о возможности отбора ресторанов гидом Michelin в других городах России, например, в Санкт-Петербурге, он заявил, что не может подтвердить никакой новый проект.
https://ria.ru/20211013/gastronomiya-1754302398.html
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санкт-петербург, париж, франция, москва, новости - туризм, туристы, зарядье, туризм, россия, еда, рестораны, гастрономия
Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
Директор гида: решения о выпуске гида Michelin по другим городам РФ, кроме Москвы, еще нет
ПАРИЖ, 14 окт — РИА Новости, Людмила Орищенко. Решение о расширении гастрономического гида Michelin в другие города России, помимо Москвы, пока не принято, но инспекторы постоянно исследуют разные направления, сказал в интервью РИА Новости международный директор гида Гвендаль Пулленек.
Завтра, 14 октября, будет представлен первый путеводитель Michelin по кафе и ресторанам Москвы. Презентация пройдет в концертном зале "Зарядье". Россия станет 33-й страной, где выпускают гид Michelin, а Москва — первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками.
"Мы исследуем новые, неохваченные направления в России и в других странах, инспекторы всегда на передовой... Появляется все больше и больше гастрономических сцен. Наша миссия в том, чтобы их открывать публике", — сказал Пулленек.
Отвечая на вопрос о возможности отбора ресторанов гидом Michelin в других городах России, например, в Санкт-Петербурге, он заявил, что не может подтвердить никакой новый проект.