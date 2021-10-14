https://ria.ru/20211014/michelin-1754400590.html

Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России

Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России - РИА Новости, 14.10.2021

Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России

Решение о расширении гастрономического гида Michelin в другие города России, помимо Москвы, пока не принято, но инспекторы постоянно исследуют разные... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T03:50

2021-10-14T03:50

2021-10-14T03:50

туризм

санкт-петербург

париж

франция

москва

новости - туризм

туристы

зарядье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596199341_0:267:2929:1914_1920x0_80_0_0_0606d0933152c4f7ed9e014029fa48ba.jpg

ПАРИЖ, 14 окт — РИА Новости, Людмила Орищенко. Решение о расширении гастрономического гида Michelin в другие города России, помимо Москвы, пока не принято, но инспекторы постоянно исследуют разные направления, сказал в интервью РИА Новости международный директор гида Гвендаль Пулленек.Завтра, 14 октября, будет представлен первый путеводитель Michelin по кафе и ресторанам Москвы. Презентация пройдет в концертном зале "Зарядье". Россия станет 33-й страной, где выпускают гид Michelin, а Москва — первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками."Мы исследуем новые, неохваченные направления в России и в других странах, инспекторы всегда на передовой... Появляется все больше и больше гастрономических сцен. Наша миссия в том, чтобы их открывать публике", — сказал Пулленек.Отвечая на вопрос о возможности отбора ресторанов гидом Michelin в других городах России, например, в Санкт-Петербурге, он заявил, что не может подтвердить никакой новый проект.

https://ria.ru/20211013/gastronomiya-1754302398.html

санкт-петербург

париж

франция

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, париж, франция, москва, новости - туризм, туристы, зарядье, туризм, россия, еда, рестораны, гастрономия