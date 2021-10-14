В ЛНР обвинили ОБСЕ в бездействии
Луганск обвинил ОБСЕ в бездействии в вопросе освобождения представителя ЛНР в СЦКК
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики
ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ бездействует в вопросе освобождения представителя республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ранее задержанного украинскими силовиками.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские диверсанты захватили в плен представителя ЛНР в СЦКК. Эту информацию подтвердили и в оборонном ведомстве республики. Глава ЛНР Леонид Пасечник потребовал от Киева вернуть представителя республики в СЦКК. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе похищенного представителя ЛНР в СЦКК.
"Хочется отметить, что поражает бездействие СММ ОБСЕ, которое просто отстранилось от решения сложившейся ситуации, закрыло глаза на грубейшее нарушение украинской стороны и бросило на произвол судьбы наблюдателя СЦКК, обеспечивавшего безопасность работы их патрулей", - заявил журналистам Филипоненко.
Он призвал международные наблюдательные и правозащитные организации обратить пристальное внимание "на преступные действия украинской стороны" и принудить украинских силовиков немедленно вернуть удерживаемого представителя СЦКК ЛНР, а также "провести тщательное разбирательство по данному происшествию и привлечь виновных к ответственности".