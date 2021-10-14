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В ЛНР обвинили ОБСЕ в бездействии
В ЛНР обвинили ОБСЕ в бездействии - РИА Новости, 14.10.2021
В ЛНР обвинили ОБСЕ в бездействии
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что Специальная мониторинговая миссия... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T20:12
2021-10-14T20:12
в мире
киев
оон
донецкая народная республика
луганская народная республика
обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ бездействует в вопросе освобождения представителя республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ранее задержанного украинскими силовиками.Ранее в ЛНР заявили, что украинские диверсанты захватили в плен представителя ЛНР в СЦКК. Эту информацию подтвердили и в оборонном ведомстве республики. Глава ЛНР Леонид Пасечник потребовал от Киева вернуть представителя республики в СЦКК. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе похищенного представителя ЛНР в СЦКК."Хочется отметить, что поражает бездействие СММ ОБСЕ, которое просто отстранилось от решения сложившейся ситуации, закрыло глаза на грубейшее нарушение украинской стороны и бросило на произвол судьбы наблюдателя СЦКК, обеспечивавшего безопасность работы их патрулей", - заявил журналистам Филипоненко.Он призвал международные наблюдательные и правозащитные организации обратить пристальное внимание "на преступные действия украинской стороны" и принудить украинских силовиков немедленно вернуть удерживаемого представителя СЦКК ЛНР, а также "провести тщательное разбирательство по данному происшествию и привлечь виновных к ответственности".
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в мире, киев, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр
20:12 14.10.2021
 
В ЛНР обвинили ОБСЕ в бездействии

Луганск обвинил ОБСЕ в бездействии в вопросе освобождения представителя ЛНР в СЦКК

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ бездействует в вопросе освобождения представителя республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ранее задержанного украинскими силовиками.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские диверсанты захватили в плен представителя ЛНР в СЦКК. Эту информацию подтвердили и в оборонном ведомстве республики. Глава ЛНР Леонид Пасечник потребовал от Киева вернуть представителя республики в СЦКК. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе похищенного представителя ЛНР в СЦКК.
"Хочется отметить, что поражает бездействие СММ ОБСЕ, которое просто отстранилось от решения сложившейся ситуации, закрыло глаза на грубейшее нарушение украинской стороны и бросило на произвол судьбы наблюдателя СЦКК, обеспечивавшего безопасность работы их патрулей", - заявил журналистам Филипоненко.
Он призвал международные наблюдательные и правозащитные организации обратить пристальное внимание "на преступные действия украинской стороны" и принудить украинских силовиков немедленно вернуть удерживаемого представителя СЦКК ЛНР, а также "провести тщательное разбирательство по данному происшествию и привлечь виновных к ответственности".
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