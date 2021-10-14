19:12 14.10.2021 (обновлено: 20:16 14.10.2021)
В Луганске обвинили СБУ в пытках над задержанными
Народная милиция ЛНР обвинила СБУ в пытках представителя самопровозглашенной республики
© Фото : представительство ЛНР в СЦККПовреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил СБ Украины в применении пыток и использовании психотропных веществ при допросе задержанного представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ЛНР заявили, что украинские диверсанты захватили в плен представителя ЛНР в СЦКК. Эту информацию подтвердили и в оборонном ведомстве республики. Глава ЛНР Леонид Пасечник потребовал от Киева вернуть представителя республики в СЦКК. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию.
"Нам достоверно стало известно, что к задержанному представителю СЦКК ЛНР Косяк Андрею Валентиновичу оперативниками СБУ применяются пытки и психотропные препараты, с целью принудить его к даче заведомо ложных показаний", - сказал Филипоненко журналистам.
Он обратил внимание, что на распространенном украинскими спецслужбами в сети Интернет видео допроса представителя ЛНР у него скрыто лицо, несмотря на ранее обнародованные фото задержанного.
"Кроме того, украинские пропагандисты пытаются представить общественности имеющиеся у наблюдателя на телефоне съемки с учебных стрельб, как обстрелы позиций ВСУ. Так силы информационно-психологических операций (ИпСО) Украины во взаимодействии с СБУ проводят уже отлаженную кампанию по очернению военнослужащих Народной милиции ЛНР, а также пытаются дискредитировать деятельность представительства ЛНР в СЦКК", - пояснил Филипоненко.
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