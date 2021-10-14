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В Луганске обвинили СБУ в пытках над задержанными
В Луганске обвинили СБУ в пытках над задержанными - РИА Новости, 14.10.2021
В Луганске обвинили СБУ в пытках над задержанными
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил СБ Украины в применении пыток и... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T19:12
2021-10-14T20:16
в мире
киев
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил СБ Украины в применении пыток и использовании психотропных веществ при допросе задержанного представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявили, что украинские диверсанты захватили в плен представителя ЛНР в СЦКК. Эту информацию подтвердили и в оборонном ведомстве республики. Глава ЛНР Леонид Пасечник потребовал от Киева вернуть представителя республики в СЦКК. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию."Нам достоверно стало известно, что к задержанному представителю СЦКК ЛНР Косяк Андрею Валентиновичу оперативниками СБУ применяются пытки и психотропные препараты, с целью принудить его к даче заведомо ложных показаний", - сказал Филипоненко журналистам.Он обратил внимание, что на распространенном украинскими спецслужбами в сети Интернет видео допроса представителя ЛНР у него скрыто лицо, несмотря на ранее обнародованные фото задержанного."Кроме того, украинские пропагандисты пытаются представить общественности имеющиеся у наблюдателя на телефоне съемки с учебных стрельб, как обстрелы позиций ВСУ. Так силы информационно-психологических операций (ИпСО) Украины во взаимодействии с СБУ проводят уже отлаженную кампанию по очернению военнослужащих Народной милиции ЛНР, а также пытаются дискредитировать деятельность представительства ЛНР в СЦКК", - пояснил Филипоненко.
https://ria.ru/20211014/avakov-1754580392.html
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в мире, киев, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
19:12 14.10.2021 (обновлено: 20:16 14.10.2021)
 
В Луганске обвинили СБУ в пытках над задержанными

Народная милиция ЛНР обвинила СБУ в пытках представителя самопровозглашенной республики

© Фото : представительство ЛНР в СЦККПовреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины
Повреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил СБ Украины в применении пыток и использовании психотропных веществ при допросе задержанного представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ЛНР заявили, что украинские диверсанты захватили в плен представителя ЛНР в СЦКК. Эту информацию подтвердили и в оборонном ведомстве республики. Глава ЛНР Леонид Пасечник потребовал от Киева вернуть представителя республики в СЦКК. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию.
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"Нам достоверно стало известно, что к задержанному представителю СЦКК ЛНР Косяк Андрею Валентиновичу оперативниками СБУ применяются пытки и психотропные препараты, с целью принудить его к даче заведомо ложных показаний", - сказал Филипоненко журналистам.
Он обратил внимание, что на распространенном украинскими спецслужбами в сети Интернет видео допроса представителя ЛНР у него скрыто лицо, несмотря на ранее обнародованные фото задержанного.
"Кроме того, украинские пропагандисты пытаются представить общественности имеющиеся у наблюдателя на телефоне съемки с учебных стрельб, как обстрелы позиций ВСУ. Так силы информационно-психологических операций (ИпСО) Украины во взаимодействии с СБУ проводят уже отлаженную кампанию по очернению военнослужащих Народной милиции ЛНР, а также пытаются дискредитировать деятельность представительства ЛНР в СЦКК", - пояснил Филипоненко.
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