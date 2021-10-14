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ВТБ Лизинг прогнозирует рост рынка лизинга на 10% в 2022 году
ВТБ Лизинг прогнозирует рост рынка лизинга на 10% в 2022 году - РИА Новости, 14.10.2021
ВТБ Лизинг прогнозирует рост рынка лизинга на 10% в 2022 году
Российский рынок лизинга по итогам 2021 года покажет рост на уровне 35%, а в 2022 году увеличится на 10%, при этом основным драйвером останется автолизинг,... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T18:53
2021-10-14T18:53
новости компаний - экономика
втб
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Российский рынок лизинга по итогам 2021 года покажет рост на уровне 35%, а в 2022 году увеличится на 10%, при этом основным драйвером останется автолизинг, прогнозирует генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер."Для лизинговой отрасли 2021 год проходит достаточно динамично. В первом полугодии рынок вырос на 66% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Конечно, здесь есть определенное влияние пандемийных ограничений начала 2020 года. Тем не менее мы считаем, что и по итогам всего 2021 года лизинговый бизнес существенно вырастет - динамика рынка достигнет 35%. Также мы рассчитываем, что высокие темпы роста сохранятся, и в 2022 году мы будем наблюдать прирост показателей по новому бизнесу и совокупному лизинговому портфелю российских компаний на уровне 10%", - привели в пресс-службе ВТБ мнение Ивантера, выступившего на Международной евразийской ассамблее "Лизинг-Евразия".По его словам, основным драйвером рынка остается автолизинг, по итогам первого полугодия 2021 года доля этого сегмента составила более 50% в новом бизнесе."В этом году спрос на автолизинг превысил все самые смелые прогнозы. Мы знаем, что автомобильная отрасль испытывает определенные проблемы с поставками. Они связаны и с нарушениями мировой автологистики, и с недостатком полупроводников и других компонентов, необходимых для производства автомобильной электроники. Тем не менее, мы думаем, что в среднесрочной перспективе в автолизинге продолжится существенный рост", - отметил Ивантер.Согласно его прогнозам, в среднесрочной перспективе - до 2025 года - объемы передаваемых в лизинг легковых автомобилей будут расти в среднем на уровне до 25% в год, легкого коммерческого транспорта – до 15%, грузовых машин – до 10%.Среди барьеров, препятствующих развитию автолизинга, он назвал недостаточную осведомленность бизнеса о нем, а также режим налогообложения в лизинге для физлиц, который не дает интенсивно развивать услугу в массовом сегменте. "Однако сейчас на рынке появился такой интересный продукт, как подписка, то есть арендная модель лизинга. И многие российские лизинговые компании уже предлагают эти продукты подписки для своих клиентов", - добавил он.
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новости компаний - экономика, втб
18:53 14.10.2021
 

ВТБ Лизинг прогнозирует рост рынка лизинга на 10% в 2022 году

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Российский рынок лизинга по итогам 2021 года покажет рост на уровне 35%, а в 2022 году увеличится на 10%, при этом основным драйвером останется автолизинг, прогнозирует генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.
"Для лизинговой отрасли 2021 год проходит достаточно динамично. В первом полугодии рынок вырос на 66% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Конечно, здесь есть определенное влияние пандемийных ограничений начала 2020 года. Тем не менее мы считаем, что и по итогам всего 2021 года лизинговый бизнес существенно вырастет - динамика рынка достигнет 35%. Также мы рассчитываем, что высокие темпы роста сохранятся, и в 2022 году мы будем наблюдать прирост показателей по новому бизнесу и совокупному лизинговому портфелю российских компаний на уровне 10%", - привели в пресс-службе ВТБ мнение Ивантера, выступившего на Международной евразийской ассамблее "Лизинг-Евразия".
Логотип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 14:54
ГК ВТБ Лизинг передал Яндекс.Драйв в лизинг более 200 автомобилей
По его словам, основным драйвером рынка остается автолизинг, по итогам первого полугодия 2021 года доля этого сегмента составила более 50% в новом бизнесе.
"В этом году спрос на автолизинг превысил все самые смелые прогнозы. Мы знаем, что автомобильная отрасль испытывает определенные проблемы с поставками. Они связаны и с нарушениями мировой автологистики, и с недостатком полупроводников и других компонентов, необходимых для производства автомобильной электроники. Тем не менее, мы думаем, что в среднесрочной перспективе в автолизинге продолжится существенный рост", - отметил Ивантер.
Согласно его прогнозам, в среднесрочной перспективе - до 2025 года - объемы передаваемых в лизинг легковых автомобилей будут расти в среднем на уровне до 25% в год, легкого коммерческого транспорта – до 15%, грузовых машин – до 10%.
Среди барьеров, препятствующих развитию автолизинга, он назвал недостаточную осведомленность бизнеса о нем, а также режим налогообложения в лизинге для физлиц, который не дает интенсивно развивать услугу в массовом сегменте. "Однако сейчас на рынке появился такой интересный продукт, как подписка, то есть арендная модель лизинга. И многие российские лизинговые компании уже предлагают эти продукты подписки для своих клиентов", - добавил он.
 
Новости компаний - ЭкономикаВТБ
 
 
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