https://ria.ru/20211014/lizing-1754629507.html

ВТБ Лизинг прогнозирует рост рынка лизинга на 10% в 2022 году

ВТБ Лизинг прогнозирует рост рынка лизинга на 10% в 2022 году - РИА Новости, 14.10.2021

ВТБ Лизинг прогнозирует рост рынка лизинга на 10% в 2022 году

Российский рынок лизинга по итогам 2021 года покажет рост на уровне 35%, а в 2022 году увеличится на 10%, при этом основным драйвером останется автолизинг,... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T18:53

2021-10-14T18:53

2021-10-14T18:53

новости компаний - экономика

втб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Российский рынок лизинга по итогам 2021 года покажет рост на уровне 35%, а в 2022 году увеличится на 10%, при этом основным драйвером останется автолизинг, прогнозирует генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер."Для лизинговой отрасли 2021 год проходит достаточно динамично. В первом полугодии рынок вырос на 66% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Конечно, здесь есть определенное влияние пандемийных ограничений начала 2020 года. Тем не менее мы считаем, что и по итогам всего 2021 года лизинговый бизнес существенно вырастет - динамика рынка достигнет 35%. Также мы рассчитываем, что высокие темпы роста сохранятся, и в 2022 году мы будем наблюдать прирост показателей по новому бизнесу и совокупному лизинговому портфелю российских компаний на уровне 10%", - привели в пресс-службе ВТБ мнение Ивантера, выступившего на Международной евразийской ассамблее "Лизинг-Евразия".По его словам, основным драйвером рынка остается автолизинг, по итогам первого полугодия 2021 года доля этого сегмента составила более 50% в новом бизнесе."В этом году спрос на автолизинг превысил все самые смелые прогнозы. Мы знаем, что автомобильная отрасль испытывает определенные проблемы с поставками. Они связаны и с нарушениями мировой автологистики, и с недостатком полупроводников и других компонентов, необходимых для производства автомобильной электроники. Тем не менее, мы думаем, что в среднесрочной перспективе в автолизинге продолжится существенный рост", - отметил Ивантер.Согласно его прогнозам, в среднесрочной перспективе - до 2025 года - объемы передаваемых в лизинг легковых автомобилей будут расти в среднем на уровне до 25% в год, легкого коммерческого транспорта – до 15%, грузовых машин – до 10%.Среди барьеров, препятствующих развитию автолизинга, он назвал недостаточную осведомленность бизнеса о нем, а также режим налогообложения в лизинге для физлиц, который не дает интенсивно развивать услугу в массовом сегменте. "Однако сейчас на рынке появился такой интересный продукт, как подписка, то есть арендная модель лизинга. И многие российские лизинговые компании уже предлагают эти продукты подписки для своих клиентов", - добавил он.

https://ria.ru/20210921/lizing-1751142509.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, втб