https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754635648.html
Россия призвала пускать привитых "Спутником V" в Финляндию без тестов
Россия призвала пускать привитых "Спутником V" в Финляндию без тестов - РИА Новости, 14.10.2021
Россия призвала пускать привитых "Спутником V" в Финляндию без тестов
Россия поставила перед Финляндией вопрос о возможности въезда в эту страну россиян, вакцинированных "Спутник V", без тестов и дополнительных условий, рассказал... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T19:38
2021-10-14T19:38
2021-10-14T20:04
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финляндия
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
денис мантуров
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 окт - РИА Новости. Россия поставила перед Финляндией вопрос о возможности въезда в эту страну россиян, вакцинированных "Спутник V", без тестов и дополнительных условий, рассказал журналистам министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.“Мы в этом направлении только начали взаимодействовать. Сегодня поставили на повестку дня этот вопрос. Коллеги из российского Минздрава начали отрабатывать с финскими партнерами, очень рассчитываем на то, что такие решения будут приняты, поскольку это существенно влияет на возобновление туристических потоков”, - отметил Мантуров.Он также отметил, что для возобновления пассажирского железнодорожного сообщения между странами нет сложностей. Правительство Финляндии в четверг решило открыть пассажирский железнодорожный пункт пропуска Вайниккала с 18 октября, через который проходит все пассажирское сообщение с Россией.“Мы договорились о возобновлении пассажирского железнодорожного туристического маршрута. Это “Аллегро”(поезд между Хельсинки и Петербургом) и “Лев Толстой” (поезд между Хельсинки и Москвой). Принципиально технических сложностей с финской стороны нет, ждем окончательное решения министерства здравоохранения Финляндии ”, - сказал Мантуров.Глава российского Минпромторга участвовал в Финляндии в шестнадцатом заседании российско-финской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая прошла в четверг.
https://ria.ru/20210813/vaktsina-1745502892.html
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финляндия, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), денис мантуров, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", новости - туризм
19:38 14.10.2021 (обновлено: 20:04 14.10.2021)
Россия призвала пускать привитых "Спутником V" в Финляндию без тестов
Россия подняла вопрос о въезде вакцинированных "Спутником V" в Финляндию без тестов