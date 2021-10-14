https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754635648.html

Россия призвала пускать привитых "Спутником V" в Финляндию без тестов

Россия призвала пускать привитых "Спутником V" в Финляндию без тестов - РИА Новости, 14.10.2021

Россия призвала пускать привитых "Спутником V" в Финляндию без тестов

Россия поставила перед Финляндией вопрос о возможности въезда в эту страну россиян, вакцинированных "Спутник V", без тестов и дополнительных условий, рассказал... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T19:38

2021-10-14T19:38

2021-10-14T20:04

распространение коронавируса

финляндия

москва

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

денис мантуров

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 окт - РИА Новости. Россия поставила перед Финляндией вопрос о возможности въезда в эту страну россиян, вакцинированных "Спутник V", без тестов и дополнительных условий, рассказал журналистам министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.“Мы в этом направлении только начали взаимодействовать. Сегодня поставили на повестку дня этот вопрос. Коллеги из российского Минздрава начали отрабатывать с финскими партнерами, очень рассчитываем на то, что такие решения будут приняты, поскольку это существенно влияет на возобновление туристических потоков”, - отметил Мантуров.Он также отметил, что для возобновления пассажирского железнодорожного сообщения между странами нет сложностей. Правительство Финляндии в четверг решило открыть пассажирский железнодорожный пункт пропуска Вайниккала с 18 октября, через который проходит все пассажирское сообщение с Россией.“Мы договорились о возобновлении пассажирского железнодорожного туристического маршрута. Это “Аллегро”(поезд между Хельсинки и Петербургом) и “Лев Толстой” (поезд между Хельсинки и Москвой). Принципиально технических сложностей с финской стороны нет, ждем окончательное решения министерства здравоохранения Финляндии ”, - сказал Мантуров.Глава российского Минпромторга участвовал в Финляндии в шестнадцатом заседании российско-финской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая прошла в четверг.

https://ria.ru/20210813/vaktsina-1745502892.html

https://ria.ru/20211014/vaktsina-1754484666.html

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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