https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754524844.html

В России зарегистрировали максимум заражения коронавирусом за всю пандемию

В России зарегистрировали максимум заражения коронавирусом за всю пандемию - РИА Новости, 14.10.2021

В России зарегистрировали максимум заражения коронавирусом за всю пандемию

В России зафиксировали новые максимумы по числу заразившихся коронавирусом и по смертям, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:57

2021-10-14T11:57

2021-10-14T15:56

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В России зафиксировали новые максимумы по числу заразившихся коронавирусом и по смертям, следует из данных оперативного штаба.Предыдущий рекорд отмечался 24 декабря прошлого года — тогда заболели 29 935 человек. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 7 892 980. Темп прироста за сутки увеличился с 0,37 до 0,40 процента. У 8,8 процента заразившихся не наблюдается симптомов.Больше всего заболевших выявили в Москве — 6712 (накануне было 4410), Санкт-Петербурге — 2345, Подмосковье — 1911, Самарской области — 754, Нижегородской — 682, Воронежской — 657, Башкирии — 652, Пермском крае — 569, Свердловской области — 562, Крыму — 552.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 14 инфицированных, на Чукотке их 17, а в Магаданской области — 23.Число летальных исходов также обновило рекорд — 986 (предыдущий зарегистрировали днем ранее — 984). В частности, в Москве умерли 72 пациента, в Санкт-Петербурге — 67, в Свердловской области — 41. Всего за время эпидемии скончались 220 315 человек.За день выписались после лечения 21 670 человек, а в целом выздоровели 6 937 756.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 238,5 миллиона зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 240 миллионам; более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных.

https://ria.ru/20211014/covid-19-1754519607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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