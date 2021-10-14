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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754524844.html
В России зарегистрировали максимум заражения коронавирусом за всю пандемию
В России зарегистрировали максимум заражения коронавирусом за всю пандемию - РИА Новости, 14.10.2021
В России зарегистрировали максимум заражения коронавирусом за всю пандемию
В России зафиксировали новые максимумы по числу заразившихся коронавирусом и по смертям, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:57
2021-10-14T15:56
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В России зафиксировали новые максимумы по числу заразившихся коронавирусом и по смертям, следует из данных оперативного штаба.Предыдущий рекорд отмечался 24 декабря прошлого года — тогда заболели 29 935 человек. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 7 892 980. Темп прироста за сутки увеличился с 0,37 до 0,40 процента. У 8,8 процента заразившихся не наблюдается симптомов.Больше всего заболевших выявили в Москве — 6712 (накануне было 4410), Санкт-Петербурге — 2345, Подмосковье — 1911, Самарской области — 754, Нижегородской — 682, Воронежской — 657, Башкирии — 652, Пермском крае — 569, Свердловской области — 562, Крыму — 552.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 14 инфицированных, на Чукотке их 17, а в Магаданской области — 23.Число летальных исходов также обновило рекорд — 986 (предыдущий зарегистрировали днем ранее — 984). В частности, в Москве умерли 72 пациента, в Санкт-Петербурге — 67, в Свердловской области — 41. Всего за время эпидемии скончались 220 315 человек.За день выписались после лечения 21 670 человек, а в целом выздоровели 6 937 756.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 238,5 миллиона зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 240 миллионам; более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:57 14.10.2021 (обновлено: 15:56 14.10.2021)
 
В России зарегистрировали максимум заражения коронавирусом за всю пандемию

В России зарегистрировали новый максимум заражения COVID-19 за все время пандемии — 31 299

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В России зафиксировали новые максимумы по числу заразившихся коронавирусом и по смертям, следует из данных оперативного штаба.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 31 299 в 85 регионах", — говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд отмечался 24 декабря прошлого года — тогда заболели 29 935 человек. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 7 892 980.
Темп прироста за сутки увеличился с 0,37 до 0,40 процента. У 8,8 процента заразившихся не наблюдается симптомов.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
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Больше всего заболевших выявили в Москве — 6712 (накануне было 4410), Санкт-Петербурге — 2345, Подмосковье — 1911, Самарской области — 754, Нижегородской — 682, Воронежской — 657, Башкирии — 652, Пермском крае — 569, Свердловской области — 562, Крыму — 552.
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 14 инфицированных, на Чукотке их 17, а в Магаданской области — 23.
Число летальных исходов также обновило рекорд — 986 (предыдущий зарегистрировали днем ранее — 984). В частности, в Москве умерли 72 пациента, в Санкт-Петербурге — 67, в Свердловской области — 41. Всего за время эпидемии скончались 220 315 человек.
За день выписались после лечения 21 670 человек, а в целом выздоровели 6 937 756.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 238,5 миллиона зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 240 миллионам; более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных.
 
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