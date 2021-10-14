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Личный код не будут включать в российский паспорт
Личный код не будут включать в российский паспорт - РИА Новости, 14.10.2021
Личный код не будут включать в российский паспорт
Личный код гражданина РФ не будет включен в российский паспорт, сообщил на круглом столе в Совете Федерации замначальника главного управления по вопросам... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:54
2021-10-14T18:01
общество
паспорт
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Личный код гражданина РФ не будет включен в российский паспорт, сообщил на круглом столе в Совете Федерации замначальника главного управления по вопросам миграции Сергей Манаенков."Что касается предложений внести изменения в основной документ гражданина РФ - паспорт - уникальный идентификационный номер гражданина, хотелось бы отметить, что только в текущем году 15 июля постановлением правительства N1205 были внесены изменения в 828 постановление, которым предусмотрено исключение личного кода из нашего паспорта гражданина РФ", - сказал Манаенков.По его словам, этот нормативный правовой акт был согласован Минфином РФ.
https://ria.ru/20210929/pasport-1752363474.html
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общество, паспорт, министерство финансов рф (минфин россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), совет федерации рф, россия
17:54 14.10.2021 (обновлено: 18:01 14.10.2021)
 
Личный код не будут включать в российский паспорт

Личный код не будут включать в российский паспорт

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Личный код гражданина РФ не будет включен в российский паспорт, сообщил на круглом столе в Совете Федерации замначальника главного управления по вопросам миграции Сергей Манаенков.
"Что касается предложений внести изменения в основной документ гражданина РФ - паспорт - уникальный идентификационный номер гражданина, хотелось бы отметить, что только в текущем году 15 июля постановлением правительства N1205 были внесены изменения в 828 постановление, которым предусмотрено исключение личного кода из нашего паспорта гражданина РФ", - сказал Манаенков.
По его словам, этот нормативный правовой акт был согласован Минфином РФ.
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
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ОбществоПаспортМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Совет Федерации РФРоссия
 
 
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