https://ria.ru/20211014/kod-1754617677.html

Личный код не будут включать в российский паспорт

Личный код не будут включать в российский паспорт - РИА Новости, 14.10.2021

Личный код не будут включать в российский паспорт

Личный код гражданина РФ не будет включен в российский паспорт, сообщил на круглом столе в Совете Федерации замначальника главного управления по вопросам... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T17:54

2021-10-14T17:54

2021-10-14T18:01

общество

паспорт

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

совет федерации рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601712253_0:0:3244:1825_1920x0_80_0_0_10073f4dce5e2e7bd26ef62359173bf9.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Личный код гражданина РФ не будет включен в российский паспорт, сообщил на круглом столе в Совете Федерации замначальника главного управления по вопросам миграции Сергей Манаенков."Что касается предложений внести изменения в основной документ гражданина РФ - паспорт - уникальный идентификационный номер гражданина, хотелось бы отметить, что только в текущем году 15 июля постановлением правительства N1205 были внесены изменения в 828 постановление, которым предусмотрено исключение личного кода из нашего паспорта гражданина РФ", - сказал Манаенков.По его словам, этот нормативный правовой акт был согласован Минфином РФ.

https://ria.ru/20210929/pasport-1752363474.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, паспорт, министерство финансов рф (минфин россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), совет федерации рф, россия