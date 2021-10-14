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Бастрыкин раскритиковал привлечение детей к киберспорту
Бастрыкин раскритиковал привлечение детей к киберспорту - РИА Новости, 14.10.2021
Бастрыкин раскритиковал привлечение детей к киберспорту
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости, что ведомство не разделяет позицию о пользе участия маленьких... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:31
2021-10-14T12:38
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
киберспорт
общество
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости, что ведомство не разделяет позицию о пользе участия маленьких детей в киберспортивных соревнованиях."Немного удивляет, что в рамках киберспортивной школьной лиги участвовать в таких соревнованиях могут дети от 8 лет. Полезно ли в таком возрасте тратить колоссальные ресурсы своего здоровья на соревнования по компьютерным играм, а потом идти на дистанционное обучение - вопрос открытый. Но они считают, что детей такими увлечениями занимать полезно, мы такую позицию не разделяем", - сказал Бастрыкин.По его словам, ведомство недавно реализовало в социальных сетях проект "Уделите время детям", цель которого – обратить внимание родителей на необходимость проводить как можно больше времени с детьми.Читайте полный текст интервью на сайте &gt;&gt;&gt;
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александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), киберспорт, общество
12:31 14.10.2021 (обновлено: 12:38 14.10.2021)
 
Бастрыкин раскритиковал привлечение детей к киберспорту

Бастрыкин раскритиковал участие младших школьников в киберспортивных соревнованиях

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости, что ведомство не разделяет позицию о пользе участия маленьких детей в киберспортивных соревнованиях.
"Немного удивляет, что в рамках киберспортивной школьной лиги участвовать в таких соревнованиях могут дети от 8 лет. Полезно ли в таком возрасте тратить колоссальные ресурсы своего здоровья на соревнования по компьютерным играм, а потом идти на дистанционное обучение - вопрос открытый. Но они считают, что детей такими увлечениями занимать полезно, мы такую позицию не разделяем", - сказал Бастрыкин.
По его словам, ведомство недавно реализовало в социальных сетях проект "Уделите время детям", цель которого – обратить внимание родителей на необходимость проводить как можно больше времени с детьми.
Читайте полный текст интервью на сайте >>>
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Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)КиберспортОбщество
 
 
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