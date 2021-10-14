https://ria.ru/20211014/kibersport-1754533134.html

Бастрыкин раскритиковал привлечение детей к киберспорту

Бастрыкин раскритиковал привлечение детей к киберспорту - РИА Новости, 14.10.2021

Бастрыкин раскритиковал привлечение детей к киберспорту

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости, что ведомство не разделяет позицию о пользе участия маленьких... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:31

2021-10-14T12:31

2021-10-14T12:38

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

киберспорт

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_e32e128a2e0cfb3f28c542a305bd1e23.jpg

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости, что ведомство не разделяет позицию о пользе участия маленьких детей в киберспортивных соревнованиях."Немного удивляет, что в рамках киберспортивной школьной лиги участвовать в таких соревнованиях могут дети от 8 лет. Полезно ли в таком возрасте тратить колоссальные ресурсы своего здоровья на соревнования по компьютерным играм, а потом идти на дистанционное обучение - вопрос открытый. Но они считают, что детей такими увлечениями занимать полезно, мы такую позицию не разделяем", - сказал Бастрыкин.По его словам, ведомство недавно реализовало в социальных сетях проект "Уделите время детям", цель которого – обратить внимание родителей на необходимость проводить как можно больше времени с детьми.Читайте полный текст интервью на сайте >>>

https://ria.ru/20210705/deti-1739640160.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), киберспорт, общество