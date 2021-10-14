https://ria.ru/20211014/bastrykin-1754526476.html

Бастрыкин: запретить интернет не предлагаем, но ограничения для детей нужны

Бастрыкин: запретить интернет не предлагаем, но ограничения для детей нужны - РИА Новости, 14.10.2021

Бастрыкин: запретить интернет не предлагаем, но ограничения для детей нужны

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал РИА Новости о том, как за 10 лет удалось построить ведомственную систему образования... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:36

2021-10-14T12:36

2021-10-14T12:43

интервью

александр бастрыкин

россия

интернет

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал РИА Новости о том, как за 10 лет удалось построить ведомственную систему образования для подготовки профессиональных кадров, о своем отношении к дистанционному образованию детей и о том, какие ограничения все-таки нужны, чтобы уберечь детей от пагубной информации в интернете. – Александр Иванович, ваше недавнее интервью, где упоминалось о роли воспитательной работы с молодежью в образовательном процессе, вызвало много дискуссий в обществе. Ваша ведомственная практика ведь уже на этом пути?– Следственному комитету за 10 лет удалось выстроить ведомственную систему образования, которая включает учреждения как общего образования, так и высшего. Это Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского в Москве, Санкт-Петербургский кадетский корпус, Волгоградский кадетский корпус имени Ф.Ф. Слипченко, Севастопольский кадетский корпус имени В.И. Истомина, Пансион воспитанниц в северной столице, Московская и Санкт-Петербургская академии и пять их филиалов в Екатеринбурге, Хабаровске, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Помимо получения кадетами и студентами знаний по общеобразовательным и профильным дисциплинам большое внимание в них уделяется вопросам патриотического и нравственного воспитания обучающихся, организуется ранняя профориентация, созданы дополнительные образовательные программы. Все это позволяет реализовать одну из стратегических целей ведомства – воспитать в одном лице профессионала и достойного человека в духе гражданственности и патриотизма. И здесь крайне важно заложить прочный личностный фундамент. Этим, безусловно, в большей степени должна заниматься семья. Но, глядя на современные реалии, мы осознаем, что в будние дни ребенок не меньше, а то и больше времени проводит не с родителями, а с педагогами и сверстниками, поэтому система образования должна также брать на себя ответственность за формирование его личности. Но в большинстве образовательных учреждений страны, насколько мне известно, это почти не практикуется.– В чем особенности образовательного процесса и построения ведомственной системы?– Важно создать условия для того, чтобы ребенок четко понимал особенности нашей профессии, и у него было желание учиться и развиваться. Все это должно выстраиваться в единую цепочку, когда, поступив в кадетский корпус, обучающийся вначале познает основы, затем у него появляется возможность поступить в профильное высшее учебное заведение, а по его окончании продолжить службу в системе. Для реализации такого подхода в ноябре 2020 года мной была утверждена Концепция непрерывного ведомственного образования на период с 2021 по 2025 годы. Особое внимание в ней уделено усилению связи теории с правоприменительной практикой, личному взаимодействию студентов с профессорско-преподавательским составом, со следственными органами, применению практико-ориентированных методов в образовательном процессе. Таким образом, мы обеспечиваем подготовку профессиональных кадров. Мы постоянно стимулируем наших кадет к новым знаниям и продолжению обучения в системе. Выпускники-кадеты автоматически получают 50 дополнительных баллов при поступлении в ведомственные учреждения высшего образования. Эта норма закреплена соответствующим приказом. И в целом несколько последних лет мы наблюдаем результаты наших усилий: все больше выпускников кадетских корпусов изъявляют желание продолжить обучение в академиях Следственного комитета. Если в 2017 году желающих было всего шесть, то в 2020 и 2021 годах – 64 и 65 соответственно.Напомню, что мы смогли обеспечить стипендии для наших студентов академий на уровне образовательных учреждений МВД и Минобороны – порядка 18 тысяч рублей. Также в 2021 году введены именные стипендии имени выдающегося представителя отечественного следствия – Виктора Васильевича Найденова. Материальное и социальное обеспечение – это ведь тоже важная составляющая и поддержка, позволяющая сосредоточиться на процессе обучения, не отвлекаясь на бытовые вопросы.Стараемся поддержать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: при приеме в образовательные организации высшего образования для таких детей устанавливаются квоты. В 2020-2021 годах в академии СК России обеспечен набор 40% детей указанной категории, в кадетские корпуса СК России – 50%. И в настоящее время таких ребят у нас обучается 262 человека. Особо мы поддерживаем детей наших погибших сотрудников, они также имеют льготы при поступлении в образовательные учреждения Следственного комитета.В 2018-2021 годах 450 выпускников наших академий пополнили ряды сотрудников СК России более чем в 60 регионах страны.– Говоря о кадетском образовании, не считаете ли вы, что оно требует достаточно высокой физической и умственной нагрузки и может навредить ребенку?– Конечно, быт кадета строго организован. Его день расписан буквально поминутно. Помните фразу великого полководца Александра Суворова: "Тяжело в учении – легко в бою"? Конечно, я не предлагаю отправить наших студентов и кадет сразу в бой. Но то, кем они станут в жизни, зависит от длительного и сложного процесса воспитания и обучения. На примере обучающихся наших ведомственных учреждений видим, что очень много правильно ориентированных людей среди молодежи, прошедшей нашу школу и непростые испытания. Они благодарны за то, что из них сделали настоящих офицеров, закалили характер, способствовали формированию важных личностных качеств. И за этим стоит большая дисциплина – это существенное преимущество учебы в кадетском классе. Для них установлен строгий распорядок дня, все всегда при деле, под присмотром. Кстати, родители таких детей тоже поддерживают нас. А в целом желающих поступить сейчас гораздо больше, чем мы можем принять, но над этим работаем. Родители прекрасно понимают, что такое времяпровождение их детей значительно снижает риск вовлечения в деструктивные движения и группы в интернете, которые способствуют негативному влиянию на подростков. И это происходит не только из-за того, что у них меньше времени. Дети начинают видеть действительно важные цели в жизни и отличать их от мнимых увлечений и пустой траты времени.– Думаете, что при наличии времени и свободы действий подростки склонны к менее полезному времяпровождению? Что сейчас происходит с Тимуром Бекмансуровым?– После трагедии в Перми прошел почти месяц. Все это время врачи оказывали помощь фигуранту уголовного дела, устроившему стрельбу в учебном заведении. Сейчас состояние здоровья Бекмансурова позволяет проводить с ним следственные действия. Вчера ему было предъявлено обвинение. Он признал вину в полном объеме. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Сейчас перед подростками большой выбор – много занятий и увлечений. К сожалению, как мы видим, некоторые практикуют азартные игры, курение, употребление спиртных напитков и даже наркотиков, что уж говорить о просмотре сомнительного контента в сети интернет.Мы считаем, что нужно подводить детей к более полезным и существенным занятиям и увлечениям. Но если они это будут воспринимать как некое обязательство, когда их заставили взрослые, это бессмысленно. Важно сделать так, чтобы несовершеннолетние искренне оценили эффект от таких занятий и поняли, что это гораздо интереснее, чем бестолковая трата времени. Это и есть часть длительного процесса формирования ценностей.– И как вы их к этому ведете?– Помимо основной учебы мы организуем воспитательный процесс. И обучающиеся в этом сами заинтересованы. Например, проводим регулярные встречи с ветеранами войн в памятные даты и другие дни, оказываем им возможную помощь. Ветеранов осталось уже очень мало, и их поддержка крайне важна. Так, буквально на прошлой неделе воспитанницы Пансиона СК России в Санкт-Петербурге посетили Дом-интернат ветеранов войны и труда №2, над которым образовательное учреждение ведет шефство. Для учеников осознание того, что они принесли пользу людям, очень важно. Помним наших юных героев – детей, которые проявили мужество, самоотверженность и отвагу, отдав свою жизнь ради спасения других людей: Женю Табакова, Данила Садыкова, Алексея Мартыненко, Святослава Юшкова, Ваню Крапивина, Андрея Касимова, Александра Стройлова, Андрея Павлова, Ксении Копыловой. Истории их поступков не забыты и являются предметом уроков мужества, проводимых для учащихся. Студенты и кадеты посещают памятники и мемориалы, а во многих регионах студенты вместе с сотрудниками следственных управлений восстанавливают и приводят в порядок такие места. Участвуют в работе поисковых отрядов на местах сражения времен Великой Отечественной войны. Ходят на премьеры документальных фильмов о войне, участвуют в конференциях по различным связанным с ней темам, например "Уроки Нюрнберга", "Хабаровский процесс". Это большой блок информации, позволяющей окунуться в историю, и, не исключено, что для кого-то сведения об этих процессах станут мотивацией для занятия международным правом в дальнейшем и позволят расширить знания истории.С февраля этого года в ведомственных образовательных организациях и в профильных кадетских классах Следственного комитета реализуется также новый модульный образовательный проект "Патриоты Отечества". Его главной целью является развитие у обучающихся интереса к изучению отечественной истории и профессиональная ориентация подрастающего поколения. Среди других разработанных и реализуемых ведомством проектов "Великие имена России: Александр Невский – символ ратного подвига и духовного единства", "Герой моей семьи, герой моей страны", "Петр Первый в истории государства российского", "Без срока давности", "Моя будущая профессия – следователь".Помимо этого наши обучающиеся участвуют и во многих других современных конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях. В системе ценностей наших ребят нет места тому, чтобы осквернять мемориалы, память предков и публиковать видеозаписи этого процесса, как делают некоторые "герои" социальных сетей.То есть не нужно изобретать велосипед. Необходимо сделать так, чтобы в образовательной организации были бесплатные кружки и секции по идейно-политическому, трудовому, нравственному, эстетическому, физическому воспитанию, развитию общественной и творческой активности учащихся, организации их разумного досуга с учетом возраста и интересов. Ведь образование – это не только знания и навыки, но и моральные, духовные ценности, формирующие личность гражданина и консолидирующие общество. Именно тогда образовательные организации будут вторым домом для обучающихся.– Что дает программа "Юный следователь", которую реализует Следственный комитет?– "Юный следователь" – это дополнительная общеобразовательная программа, разработанная в Следственном комитете. Она направлена на повышение общего уровня правовой грамотности, патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения; формирование правосознания детей и получение ими знаний о профессии. Ежегодно более 500 детей со всей России участвуют в профильных сменах "Юный следователь" в "Артеке", "Орлёнке", "Океане" и "Смене". За четыре года через эту программу прошло более 2000 детей. Среди них дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети сотрудников СК России, погибших при исполнении служебного долга; наши кадеты и студенты. Многим из них опыт, полученный в ходе реализации программы, помог определиться с дальнейшей профессией. Получив знания, дети уже мыслят иными категориями, думают о будущем, о карьере. Их ценностная система формируется в созидательном направлении. Подобная практика, на мой взгляд, очень эффективна, и наш опыт мог бы быть полезен другим организациям. Важно, что дети получают возможность общения друг с другом, наслаждаясь живым общением и отложив телефоны. Я уже говорил о необходимости активизации в масштабах страны работы действующей уже несколько лет общественной организации "Российское движение школьников". Что они сейчас развивают? Среди разных в целом неплохих инициатив есть, например, киберспорт. Немного удивляет, что в рамках киберспортивной школьной лиги, участвовать в таких соревнованиях могут дети от восьми лет. Полезно ли в таком возрасте тратить колоссальные ресурсы своего здоровья на соревнования по компьютерным играм, а потом идти на дистанционное обучение – вопрос открытый. Но они считают, что детей такими увлечениями занимать полезно, мы такую позицию не разделяем. Кстати, недавно мы реализовали в социальных сетях проект, адресованный именно родителям, "Уделите время детям", цель которого – обратить внимание родителей на необходимость проводить как можно больше времени с детьми. К проекту присоединилось очень много пользователей соцсетей по всей стране.– Вы по-прежнему категорично настроены против дистанционного обучения и иных новых технологичных решений?– Следует сказать о том, что в связи с повышением общественной опасности современной преступности на первый план выдвигается обучение высокопрофессиональных сотрудников, обладающих высокими морально-психологическими качествами, сотрудников, способных творчески использовать передовые цифровые технологии. Вместе с тем убежден, что в условиях цифровой трансформации общества даже самый высокий уровень цифровизации образования никогда не заменит педагога.Поэтому я сторонник взвешенного подхода. Всегда приветствую новые решения, технологии и методы в разных сферах. Но не поддерживаю безальтернативный односторонний подход, при котором принимается во внимание лишь один аспект. Вот, рассуждая о дистанционном обучении, вроде бы со стороны все просто: процесс идет быстро и экономично. Но почему-то на повестке не стоит вопрос формирования личности студента, его психики, усвояемости материала, излишнего напряжения зрения и мозга перед компьютером. Не секрет, что самый эффективный метод отдыха – это смена деятельности. При личном нахождении в учебном заведении вы ходите по корпусам, двигаетесь, обедаете вместе с сокурсниками, лично общаетесь с преподавателями. А если 8-10 часов сидеть, уткнувшись в монитор, много можно запомнить? Лично я как отец детей, которые находятся на таком обучении, могу сказать, что материал в дистанционном формате усваивается хуже. И, к сожалению, профильные ведомства, отвечающие за организацию образования, либо намеренно не обращают внимания на эти побочные эффекты, либо просто их игнорируют. Думаю, пройдет время, появятся исследования, которые покажут соотношение успеваемости и качества образования между студентами дистанционного обучения и реального. Готов сделать прогноз на то, что результат будет не в пользу дистанционного.– Много споров было о возможных запретах в сети интернет деструктивного контента, вы по-прежнему поддерживаете эту позицию?– Тем, кто берется комментировать мои интервью, в первую очередь стоило бы их прочитать целиком, а не делать выводы на основании отдельных выдержек из публикаций СМИ. Особенно удивляет, когда подобное делают профессиональные журналисты с многолетним стажем работы в России и за рубежом. Мне подобная риторика известна давно, и, возможно, они делают это умышленно. Абсолютизируя и округляя чужие суждения, такие журналисты своими словами вводят в заблуждение общество и дискредитируют власть. К тому же советуют мне не лезть в сферу интернета, задавая странный вопрос: какое отношение я, как глава СК России, имею к этим процессам? Разъясняю: Следственный комитет расследует различные преступления, в том числе совершенные подростками. Следствие устанавливает причины и условия, способствовавшие таким преступлениям, выполняя профилактическую функцию. Поэтому наша прямая обязанность – заниматься вопросами, связанными с безопасностью детей.Говорить о каких-либо запретах можно и нужно. Но это надо делать на основании четкого понимания и анализа ситуации, следственной практики. Следственный комитет никогда не предлагал полностью запретить интернет. Речь шла об ограничении просмотра несовершеннолетними отдельных ресурсов, содержащих информацию, потенциально опасную для них. Как известно, одно из поручений президента России касается рассмотрения вопроса регулирования оборота информационной продукции для детей в интернете. Я сторонник адекватных мер, направленных на безопасность детей. К крупным компаниям, отказывающимся фильтровать запрещённые материалы, безусловно необходимо принимать меры. Убежден, что совместными усилиями наши государственные органы разработают соответствующий механизм оперативной блокировки опасных ресурсов, а также способы ограничения их просмотра несовершеннолетними.В завершение отмечу, что в 2023 году мы будем отмечать Год педагога и 200-летие основоположника научной педагогики в России – Константина Дмитриевича Ушинского. Выдающийся педагог апеллировал к трем "китам" обучения: развитие речи, сообщение знаний и нравственное воспитание учащихся. На этом строилась и советская педагогика, воспитавшая лучших в мире специалистов в различных областях науки и культуры. Не пора ли сегодня воедино соединить положительный опыт основоположников педагогических знаний и возвратить образование на тот высокий уровень, на котором оно находилось как в Российской империи, так и в Советском Союзе?

https://sn.ria.ru/20211013/kolledzhi-1754370077.html

https://ria.ru/20210826/strakh-1747280078.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210821/1746648685.html

https://ria.ru/20211012/distant-1754199239.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/1748237773.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, александр бастрыкин, россия, интернет