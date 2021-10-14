https://ria.ru/20211014/khor-1754653235.html

В Москве покажут "невидимую историю" России

В Москве покажут "невидимую историю" России - РИА Новости, 14.10.2021

В Москве покажут "невидимую историю" России

История, которую нельзя увидеть, но можно услышать, — в столице презентовали книгу, посвященную Московскому синодальному хору. О непростой судьбе старейшего... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T23:12

2021-10-14T23:12

2021-10-14T23:46

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москва

российский фонд культуры

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

александр александров

московский синодальный хор

россия

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. История, которую нельзя увидеть, но можно услышать, — в столице презентовали книгу, посвященную Московскому синодальному хору. О непростой судьбе старейшего коллектива духовной музыки — в репортаже РИА Новости.Старше трехсот лет"Мост в прошлое", — так говорят о Московском синодальном хоре. Неудивительно: венчания на царство, крещение членов императорского дома, отпевание, церковные торжества — все это проходило под духовные песнопения. Начиная с 1721 года, когда указом его величества Петра Алексеевича певческий коллектив перевели в ведение Святейшего Синода — высшего органа управления Русской православной церкви. Это официальная дата, 300-летие отмечают в этом году.Впрочем, в данном случае речь лишь о названии. Фактически хор возник намного раньше. "Ему, на самом деле, 700 лет. Ведь до синодального был патриарший хор, а до него — митрополичий", — объясняет известный российский историк Константин Ковалев-Случевский.Именно он написал, пожалуй, первый полноценный труд, как говорит сам автор, о "ведущем духовном хоре страны". В основе книги, представленной в четверг в Российском фонде культуры, сотни уникальных архивных материалов. Хотя издание не назовешь очередной диссертацией — пространной и сухой. "Здесь не встретишь сносок на каждой странице, — отмечает Ковалев-Случевский. — Я писал в жанре исторического исследования: мы пытаемся разобраться во всем вместе с читателем".Тема церковной музыки и пения кажется скучной лишь на первый взгляд, продолжает он. В истории Синодального хора переплетены сотни уникальных и подчас трагичных сюжетов. В коллектив набирали самых талантливых детей со всей империи. А выступали они в богато украшенных парадных кафтанах, каких не было даже у большинства дворян."Казалось, что нет жизни краше, чем у хориста. Знай себе пой и не ведай нужды, — пишет историк. — Все есть у тебя, и жизнь твоя интересна и красива. Однако их жизнь напоминала жизнь солдатскую. Службы много, службы беспросветной. И заступиться за певчих вроде бы и некому".Несмотря на жесткие условия, хор был эталоном. Его певцы стали костяком придворной певческой капеллы, исполняющей преимущественно светские песнопения. "Синодалам" же доставались церковные. Так было практически 200 лет.После революции хор де-факто расформировали, но певцы продолжали выступать. Публично исполняли, правда, только советские песни. При этом некоторые продолжали участвовать в богослужениях. Известный хормейстер Николай Данилин, например, в разгар сталинских гонений на Церковь тайно сочинял духовную музыку.К открытым церковным песнопениям коллектив вернулся после Великой Отечественной: в 1948-м хор — уже под именем патриаршего — выступал в Москве. Руководил им известный еще до революции регент Виктор Комаров. Дирижировал он на одной сцене с другим церковным регентом, которого знал с детства, — певцом придворной капеллы Сашей Коптеловым. Всем он сейчас известен как Александр Александров, основатель знаменитого хора и автор советского гимна.Таким образом удалось сохранить дореволюционные традиции духовной музыки даже в самые мрачные для православия времена. И донести до наших дней.Первого ноября в московском Музее современной истории России открывается выставка, посвященная Синодальному хору. Музыку тут можно будет "увидеть": представлены сотни экспонатов, связанные с коллективом. Например, первое его изображение — Пелена Елены Волошанки, сотканная в конце XV века."Экспозиция будет открыта до 23 января. Это позволит нам провести просветительскую программу с участием коллектива. В частности, запланирована благотворительная рождественская ярмарка", — рассказывает Анна Громова, председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", который организует мероприятие.Между мирами"Мост в вечность", — так говорит о коллективе его художественный руководитель Алексей Пузаков. Именно он в конце нулевых стал возрождать исторический хор на базе столичного храма иконы Богоматери "Всех скорбящих радость" на Ордынке. Его открыли после войны, и там в советские годы на службах исполняли "Всенощное бдение" Рахманинова, на которое съезжалась московская интеллигенция.В январе 2010-го патриарх Кирилл официально возродил Синодальный хор. Все как триста лет назад — только репертуар гораздо шире. "Мы опираемся на традицию, с одной стороны. А с другой, опять же в рамках традиции, ищем новое. И первое, и второе помогает гармоничному движению в области духовной музыки, — объясняет Пузаков. — Потому что она призвана помогать думать о самом главном. При этом должна быть созвучна современному человеку, его ритму жизни и понятной ему эстетике".Музыканты исполняют как произведения XVI века, возрожденные благодаря ученым, так и современные композиции. Если раньше для хора специально писали музыку Чайковский и Рахманинов, то теперь — митрополит Волоколамский Иларион и священник Марко Фризина."Сегодня Московский синодальный хор в его возобновленном виде — это один из ведущих церковных и светских коллективов. <…> На его стандарты ориентируются многие. Особенность в том, что он сочетает богослужебную и концертную деятельность. То есть каждое утро и каждый вечер хор поет за богослужением. Причем он может сужаться до четырех человек, а расширяться до ста и даже более. Служебная деятельность остается его фундаментом. А концертная позволяет развивать мастерство, охватить новые произведения и демонстрировать богатство русской музыкальной хоровой культуры не только для отечественного, но и для зарубежного слушателя", — отмечает митрополит Иларион, настоятель Скорбященского храма на Ордынке и один из вдохновителей идеи создания хора.За последние десять лет коллектив выступил в более чем 40 странах мира. На совершенно разных площадках. Особенно музыкантам запомнился концерт в жемчужине Ватикана — Сикстинской капелле в 2015-м. Пели вместе с хором папы римского, что было впервые в истории."Когда делишься русской духовной музыкой, делишься нашим искусством, которому несколько веков, чувствуешь причастность к предыдущему поколению и одновременно открыт к будущему. Потому что музыка — это про здесь и сейчас. Она направлена в вечность", — подчеркивает Пузаков. Несмотря на грандиозные достижения, у коллектива большие планы. В ближайшее время церковные песнопения прозвучат сразу в нескольких городах Сербии. А потом хор вернется на родину, в Москву.

https://ria.ru/20210405/puzakov-1604275708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, москва, российский фонд культуры, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, александр александров, московский синодальный хор, россия