https://ria.ru/20211014/khor-1754653235.html
В Москве покажут "невидимую историю" России
В Москве покажут "невидимую историю" России - РИА Новости, 14.10.2021
В Москве покажут "невидимую историю" России
История, которую нельзя увидеть, но можно услышать, — в столице презентовали книгу, посвященную Московскому синодальному хору. О непростой судьбе старейшего... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T23:12
2021-10-14T23:12
2021-10-14T23:46
религия
европа
москва
российский фонд культуры
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
александр александров
московский синодальный хор
россия
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. История, которую нельзя увидеть, но можно услышать, — в столице презентовали книгу, посвященную Московскому синодальному хору. О непростой судьбе старейшего коллектива духовной музыки — в репортаже РИА Новости.Старше трехсот лет"Мост в прошлое", — так говорят о Московском синодальном хоре. Неудивительно: венчания на царство, крещение членов императорского дома, отпевание, церковные торжества — все это проходило под духовные песнопения. Начиная с 1721 года, когда указом его величества Петра Алексеевича певческий коллектив перевели в ведение Святейшего Синода — высшего органа управления Русской православной церкви. Это официальная дата, 300-летие отмечают в этом году.Впрочем, в данном случае речь лишь о названии. Фактически хор возник намного раньше. "Ему, на самом деле, 700 лет. Ведь до синодального был патриарший хор, а до него — митрополичий", — объясняет известный российский историк Константин Ковалев-Случевский.Именно он написал, пожалуй, первый полноценный труд, как говорит сам автор, о "ведущем духовном хоре страны". В основе книги, представленной в четверг в Российском фонде культуры, сотни уникальных архивных материалов. Хотя издание не назовешь очередной диссертацией — пространной и сухой. "Здесь не встретишь сносок на каждой странице, — отмечает Ковалев-Случевский. — Я писал в жанре исторического исследования: мы пытаемся разобраться во всем вместе с читателем".Тема церковной музыки и пения кажется скучной лишь на первый взгляд, продолжает он. В истории Синодального хора переплетены сотни уникальных и подчас трагичных сюжетов. В коллектив набирали самых талантливых детей со всей империи. А выступали они в богато украшенных парадных кафтанах, каких не было даже у большинства дворян."Казалось, что нет жизни краше, чем у хориста. Знай себе пой и не ведай нужды, — пишет историк. — Все есть у тебя, и жизнь твоя интересна и красива. Однако их жизнь напоминала жизнь солдатскую. Службы много, службы беспросветной. И заступиться за певчих вроде бы и некому".Несмотря на жесткие условия, хор был эталоном. Его певцы стали костяком придворной певческой капеллы, исполняющей преимущественно светские песнопения. "Синодалам" же доставались церковные. Так было практически 200 лет.После революции хор де-факто расформировали, но певцы продолжали выступать. Публично исполняли, правда, только советские песни. При этом некоторые продолжали участвовать в богослужениях. Известный хормейстер Николай Данилин, например, в разгар сталинских гонений на Церковь тайно сочинял духовную музыку.К открытым церковным песнопениям коллектив вернулся после Великой Отечественной: в 1948-м хор — уже под именем патриаршего — выступал в Москве. Руководил им известный еще до революции регент Виктор Комаров. Дирижировал он на одной сцене с другим церковным регентом, которого знал с детства, — певцом придворной капеллы Сашей Коптеловым. Всем он сейчас известен как Александр Александров, основатель знаменитого хора и автор советского гимна.Таким образом удалось сохранить дореволюционные традиции духовной музыки даже в самые мрачные для православия времена. И донести до наших дней.Первого ноября в московском Музее современной истории России открывается выставка, посвященная Синодальному хору. Музыку тут можно будет "увидеть": представлены сотни экспонатов, связанные с коллективом. Например, первое его изображение — Пелена Елены Волошанки, сотканная в конце XV века."Экспозиция будет открыта до 23 января. Это позволит нам провести просветительскую программу с участием коллектива. В частности, запланирована благотворительная рождественская ярмарка", — рассказывает Анна Громова, председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", который организует мероприятие.Между мирами"Мост в вечность", — так говорит о коллективе его художественный руководитель Алексей Пузаков. Именно он в конце нулевых стал возрождать исторический хор на базе столичного храма иконы Богоматери "Всех скорбящих радость" на Ордынке. Его открыли после войны, и там в советские годы на службах исполняли "Всенощное бдение" Рахманинова, на которое съезжалась московская интеллигенция.В январе 2010-го патриарх Кирилл официально возродил Синодальный хор. Все как триста лет назад — только репертуар гораздо шире. "Мы опираемся на традицию, с одной стороны. А с другой, опять же в рамках традиции, ищем новое. И первое, и второе помогает гармоничному движению в области духовной музыки, — объясняет Пузаков. — Потому что она призвана помогать думать о самом главном. При этом должна быть созвучна современному человеку, его ритму жизни и понятной ему эстетике".Музыканты исполняют как произведения XVI века, возрожденные благодаря ученым, так и современные композиции. Если раньше для хора специально писали музыку Чайковский и Рахманинов, то теперь — митрополит Волоколамский Иларион и священник Марко Фризина."Сегодня Московский синодальный хор в его возобновленном виде — это один из ведущих церковных и светских коллективов. <…> На его стандарты ориентируются многие. Особенность в том, что он сочетает богослужебную и концертную деятельность. То есть каждое утро и каждый вечер хор поет за богослужением. Причем он может сужаться до четырех человек, а расширяться до ста и даже более. Служебная деятельность остается его фундаментом. А концертная позволяет развивать мастерство, охватить новые произведения и демонстрировать богатство русской музыкальной хоровой культуры не только для отечественного, но и для зарубежного слушателя", — отмечает митрополит Иларион, настоятель Скорбященского храма на Ордынке и один из вдохновителей идеи создания хора.За последние десять лет коллектив выступил в более чем 40 странах мира. На совершенно разных площадках. Особенно музыкантам запомнился концерт в жемчужине Ватикана — Сикстинской капелле в 2015-м. Пели вместе с хором папы римского, что было впервые в истории."Когда делишься русской духовной музыкой, делишься нашим искусством, которому несколько веков, чувствуешь причастность к предыдущему поколению и одновременно открыт к будущему. Потому что музыка — это про здесь и сейчас. Она направлена в вечность", — подчеркивает Пузаков. Несмотря на грандиозные достижения, у коллектива большие планы. В ближайшее время церковные песнопения прозвучат сразу в нескольких городах Сербии. А потом хор вернется на родину, в Москву.
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европа, москва, российский фонд культуры, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, александр александров, московский синодальный хор, россия
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. История, которую нельзя увидеть, но можно услышать, — в столице презентовали книгу, посвященную Московскому синодальному хору. О непростой судьбе старейшего коллектива духовной музыки — в репортаже РИА Новости.
Старше трехсот лет
"Мост в прошлое", — так говорят о Московском синодальном хоре
. Неудивительно: венчания на царство, крещение членов императорского дома, отпевание, церковные торжества — все это проходило под духовные песнопения. Начиная с 1721 года, когда указом его величества Петра Алексеевича певческий коллектив перевели в ведение Святейшего Синода — высшего органа управления Русской православной церкви
. Это официальная дата, 300-летие отмечают в этом году.
Впрочем, в данном случае речь лишь о названии. Фактически хор возник намного раньше. "Ему, на самом деле, 700 лет. Ведь до синодального был патриарший хор, а до него — митрополичий", — объясняет известный российский историк Константин Ковалев-Случевский.
Именно он написал, пожалуй, первый полноценный труд, как говорит сам автор, о "ведущем духовном хоре страны". В основе книги, представленной в четверг в Российском фонде культуры
, сотни уникальных архивных материалов. Хотя издание не назовешь очередной диссертацией — пространной и сухой. "Здесь не встретишь сносок на каждой странице, — отмечает Ковалев-Случевский. — Я писал в жанре исторического исследования: мы пытаемся разобраться во всем вместе с читателем".
Тема церковной музыки и пения кажется скучной лишь на первый взгляд, продолжает он. В истории Синодального хора переплетены сотни уникальных и подчас трагичных сюжетов. В коллектив набирали самых талантливых детей со всей империи. А выступали они в богато украшенных парадных кафтанах, каких не было даже у большинства дворян.
"Казалось, что нет жизни краше, чем у хориста. Знай себе пой и не ведай нужды, — пишет историк. — Все есть у тебя, и жизнь твоя интересна и красива. Однако их жизнь напоминала жизнь солдатскую. Службы много, службы беспросветной. И заступиться за певчих вроде бы и некому".
Несмотря на жесткие условия, хор был эталоном. Его певцы стали костяком придворной певческой капеллы, исполняющей преимущественно светские песнопения. "Синодалам" же доставались церковные. Так было практически 200 лет.
После революции хор де-факто расформировали, но певцы продолжали выступать. Публично исполняли, правда, только советские песни. При этом некоторые продолжали участвовать в богослужениях. Известный хормейстер Николай Данилин, например, в разгар сталинских гонений на Церковь тайно сочинял духовную музыку.
К открытым церковным песнопениям коллектив вернулся после Великой Отечественной: в 1948-м хор — уже под именем патриаршего — выступал в Москве
. Руководил им известный еще до революции регент Виктор Комаров. Дирижировал он на одной сцене с другим церковным регентом, которого знал с детства, — певцом придворной капеллы Сашей Коптеловым. Всем он сейчас известен как Александр Александров
, основатель знаменитого хора и автор советского гимна.
Таким образом удалось сохранить дореволюционные традиции духовной музыки даже в самые мрачные для православия времена. И донести до наших дней.
Первого ноября в московском Музее современной истории России
открывается выставка, посвященная Синодальному хору. Музыку тут можно будет "увидеть": представлены сотни экспонатов, связанные с коллективом. Например, первое его изображение — Пелена Елены Волошанки, сотканная в конце XV века.
"Экспозиция будет открыта до 23 января. Это позволит нам провести просветительскую программу с участием коллектива. В частности, запланирована благотворительная рождественская ярмарка", — рассказывает Анна Громова, председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество
", который организует мероприятие.
Между мирами
"Мост в вечность", — так говорит о коллективе его художественный руководитель Алексей Пузаков. Именно он в конце нулевых стал возрождать исторический хор на базе столичного храма иконы Богоматери "Всех скорбящих радость" на Ордынке. Его открыли после войны, и там в советские годы на службах исполняли "Всенощное бдение" Рахманинова, на которое съезжалась московская интеллигенция.
В январе 2010-го патриарх Кирилл официально возродил Синодальный хор. Все как триста лет назад — только репертуар гораздо шире. "Мы опираемся на традицию, с одной стороны. А с другой, опять же в рамках традиции, ищем новое. И первое, и второе помогает гармоничному движению в области духовной музыки, — объясняет Пузаков. — Потому что она призвана помогать думать о самом главном. При этом должна быть созвучна современному человеку, его ритму жизни и понятной ему эстетике".
Музыканты исполняют как произведения XVI века, возрожденные благодаря ученым, так и современные композиции. Если раньше для хора специально писали музыку Чайковский
и Рахманинов, то теперь — митрополит Волоколамский Иларион и священник Марко Фризина.
"Сегодня Московский синодальный хор в его возобновленном виде — это один из ведущих церковных и светских коллективов. <…> На его стандарты ориентируются многие. Особенность в том, что он сочетает богослужебную и концертную деятельность. То есть каждое утро и каждый вечер хор поет за богослужением. Причем он может сужаться до четырех человек, а расширяться до ста и даже более. Служебная деятельность остается его фундаментом. А концертная позволяет развивать мастерство, охватить новые произведения и демонстрировать богатство русской музыкальной хоровой культуры не только для отечественного, но и для зарубежного слушателя", — отмечает митрополит Иларион, настоятель Скорбященского храма на Ордынке и один из вдохновителей идеи создания хора.
За последние десять лет коллектив выступил в более чем 40 странах мира. На совершенно разных площадках. Особенно музыкантам запомнился концерт в жемчужине Ватикана — Сикстинской капелле в 2015-м. Пели вместе с хором папы римского, что было впервые в истории.
"Когда делишься русской духовной музыкой, делишься нашим искусством, которому несколько веков, чувствуешь причастность к предыдущему поколению и одновременно открыт к будущему. Потому что музыка — это про здесь и сейчас. Она направлена в вечность", — подчеркивает Пузаков.
Несмотря на грандиозные достижения, у коллектива большие планы. В ближайшее время церковные песнопения прозвучат сразу в нескольких городах Сербии
. А потом хор вернется на родину, в Москву.