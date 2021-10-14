https://ria.ru/20211014/kartofel-1754540542.html
Дефицита картофеля в России не будет, заявили в Плодоовощном союзе
Дефицита картофеля в России не будет, заявили в Плодоовощном союзе - РИА Новости, 14.10.2021
Дефицита картофеля в России не будет, заявили в Плодоовощном союзе
Уборка картофеля из-за неблагоприятной погоды пока продолжается, но его дефицита в РФ не будет ни в коем случае, заявил РИА Новости директор Национального союза РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:01
2021-10-14T13:01
2021-10-14T13:01
экономика
продукты
дефицит
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753495275_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8caa7cf83c5ce3a19e5cd21589eebb22.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Уборка картофеля из-за неблагоприятной погоды пока продолжается, но его дефицита в РФ не будет ни в коем случае, заявил РИА Новости директор Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков."По нашим прогнозам, сбор будет на уровне прошлого года: и тогда не было дефицита, и в этом году рядовой гражданин дефицита точно не почувствует. Картофеля всем хватит, но надо дождаться конца октября, чтобы понимать ситуацию: а сейчас о том, сколько будет картофеля, и какого он будет качества, говорить еще преждевременно, потому что сбор урожая продолжается", - сказал Глушков.В регионах сообщают о том, что пока прошли только "экватор" по уборке: Глушков говорит, что убрано порядка 60-65% от посевной площади, остальной урожай в поле, и собрать его в сентябре мешала непогода. "Основная причина того, что картофель такой дорогой - именно эта: собирают его медленнее, чем обычно. Мы очень надеемся, что валовый сбор дальше увеличится, так как картофелепроизводящие регионы говорят о хорошей погоде и рассчитывают собрать весь урожай", - сказал глава отраслевого союза.Он заметил, что, возможно, не будет хватать картофеля переработчикам, и некоторый объем придется импортировать, но на населении это тоже никак не отразится. "Мы и так ежегодно завозим порядка 500 тысяч тонн картофеля - но весной, а на осень-зиму хватает своего урожая", - заметил Глушков.Согласно данным Ростата, валовый сбор картофеля в РФ (во всех видах хозяйств) уменьшился в 2020 году на 11,3% - до 19,577 миллиона тонн. По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ по состоянию на 13 октября 2021 года, которые приводил Минсельхоз, картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 226,9 тысячи гектаров, накопано 4,9 миллиона тонн.По данным статистического ведомства, картофель с 5 по 11 октября подорожал на 4,35%, за предыдущий отчетный период, с 28 сентября по 4 октября, вырос в цене на 4,36%. С начала года к 11 октября картофель в России подорожал на 38,92%.
https://ria.ru/20211013/tseny-1754450253.html
https://ria.ru/20211010/sochetanie-1753774845.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753495275_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_d414539457ce043fe02f11920420c9bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, продукты, дефицит, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Уборка картофеля из-за неблагоприятной погоды пока продолжается, но его дефицита в РФ
не будет ни в коем случае, заявил РИА Новости директор Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков.
"По нашим прогнозам, сбор будет на уровне прошлого года: и тогда не было дефицита, и в этом году рядовой гражданин дефицита точно не почувствует. Картофеля всем хватит, но надо дождаться конца октября, чтобы понимать ситуацию: а сейчас о том, сколько будет картофеля, и какого он будет качества, говорить еще преждевременно, потому что сбор урожая продолжается", - сказал Глушков.
В регионах сообщают о том, что пока прошли только "экватор" по уборке: Глушков говорит, что убрано порядка 60-65% от посевной площади, остальной урожай в поле, и собрать его в сентябре мешала непогода. "Основная причина того, что картофель такой дорогой - именно эта: собирают его медленнее, чем обычно. Мы очень надеемся, что валовый сбор дальше увеличится, так как картофелепроизводящие регионы говорят о хорошей погоде и рассчитывают собрать весь урожай", - сказал глава отраслевого союза.
Он заметил, что, возможно, не будет хватать картофеля переработчикам, и некоторый объем придется импортировать, но на населении это тоже никак не отразится. "Мы и так ежегодно завозим порядка 500 тысяч тонн картофеля - но весной, а на осень-зиму хватает своего урожая", - заметил Глушков.
Согласно данным Ростата, валовый сбор картофеля в РФ (во всех видах хозяйств) уменьшился в 2020 году на 11,3% - до 19,577 миллиона тонн. По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ по состоянию на 13 октября 2021 года, которые приводил Минсельхоз
, картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 226,9 тысячи гектаров, накопано 4,9 миллиона тонн.
По данным статистического ведомства, картофель с 5 по 11 октября подорожал на 4,35%, за предыдущий отчетный период, с 28 сентября по 4 октября, вырос в цене на 4,36%. С начала года к 11 октября картофель в России подорожал на 38,92%.