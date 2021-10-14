https://ria.ru/20211014/kartofel-1754540542.html

Дефицита картофеля в России не будет, заявили в Плодоовощном союзе

Дефицита картофеля в России не будет, заявили в Плодоовощном союзе - РИА Новости, 14.10.2021

Дефицита картофеля в России не будет, заявили в Плодоовощном союзе

Уборка картофеля из-за неблагоприятной погоды пока продолжается, но его дефицита в РФ не будет ни в коем случае, заявил РИА Новости директор Национального союза РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:01

2021-10-14T13:01

2021-10-14T13:01

экономика

продукты

дефицит

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Уборка картофеля из-за неблагоприятной погоды пока продолжается, но его дефицита в РФ не будет ни в коем случае, заявил РИА Новости директор Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков."По нашим прогнозам, сбор будет на уровне прошлого года: и тогда не было дефицита, и в этом году рядовой гражданин дефицита точно не почувствует. Картофеля всем хватит, но надо дождаться конца октября, чтобы понимать ситуацию: а сейчас о том, сколько будет картофеля, и какого он будет качества, говорить еще преждевременно, потому что сбор урожая продолжается", - сказал Глушков.В регионах сообщают о том, что пока прошли только "экватор" по уборке: Глушков говорит, что убрано порядка 60-65% от посевной площади, остальной урожай в поле, и собрать его в сентябре мешала непогода. "Основная причина того, что картофель такой дорогой - именно эта: собирают его медленнее, чем обычно. Мы очень надеемся, что валовый сбор дальше увеличится, так как картофелепроизводящие регионы говорят о хорошей погоде и рассчитывают собрать весь урожай", - сказал глава отраслевого союза.Он заметил, что, возможно, не будет хватать картофеля переработчикам, и некоторый объем придется импортировать, но на населении это тоже никак не отразится. "Мы и так ежегодно завозим порядка 500 тысяч тонн картофеля - но весной, а на осень-зиму хватает своего урожая", - заметил Глушков.Согласно данным Ростата, валовый сбор картофеля в РФ (во всех видах хозяйств) уменьшился в 2020 году на 11,3% - до 19,577 миллиона тонн. По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ по состоянию на 13 октября 2021 года, которые приводил Минсельхоз, картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 226,9 тысячи гектаров, накопано 4,9 миллиона тонн.По данным статистического ведомства, картофель с 5 по 11 октября подорожал на 4,35%, за предыдущий отчетный период, с 28 сентября по 4 октября, вырос в цене на 4,36%. С начала года к 11 октября картофель в России подорожал на 38,92%.

https://ria.ru/20211013/tseny-1754450253.html

https://ria.ru/20211010/sochetanie-1753774845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, продукты, дефицит, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия