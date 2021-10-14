Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211014/kartofel-1754540542.html
Дефицита картофеля в России не будет, заявили в Плодоовощном союзе
Дефицита картофеля в России не будет, заявили в Плодоовощном союзе - РИА Новости, 14.10.2021
Дефицита картофеля в России не будет, заявили в Плодоовощном союзе
Уборка картофеля из-за неблагоприятной погоды пока продолжается, но его дефицита в РФ не будет ни в коем случае, заявил РИА Новости директор Национального союза РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:01
2021-10-14T13:01
экономика
продукты
дефицит
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753495275_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8caa7cf83c5ce3a19e5cd21589eebb22.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Уборка картофеля из-за неблагоприятной погоды пока продолжается, но его дефицита в РФ не будет ни в коем случае, заявил РИА Новости директор Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков."По нашим прогнозам, сбор будет на уровне прошлого года: и тогда не было дефицита, и в этом году рядовой гражданин дефицита точно не почувствует. Картофеля всем хватит, но надо дождаться конца октября, чтобы понимать ситуацию: а сейчас о том, сколько будет картофеля, и какого он будет качества, говорить еще преждевременно, потому что сбор урожая продолжается", - сказал Глушков.В регионах сообщают о том, что пока прошли только "экватор" по уборке: Глушков говорит, что убрано порядка 60-65% от посевной площади, остальной урожай в поле, и собрать его в сентябре мешала непогода. "Основная причина того, что картофель такой дорогой - именно эта: собирают его медленнее, чем обычно. Мы очень надеемся, что валовый сбор дальше увеличится, так как картофелепроизводящие регионы говорят о хорошей погоде и рассчитывают собрать весь урожай", - сказал глава отраслевого союза.Он заметил, что, возможно, не будет хватать картофеля переработчикам, и некоторый объем придется импортировать, но на населении это тоже никак не отразится. "Мы и так ежегодно завозим порядка 500 тысяч тонн картофеля - но весной, а на осень-зиму хватает своего урожая", - заметил Глушков.Согласно данным Ростата, валовый сбор картофеля в РФ (во всех видах хозяйств) уменьшился в 2020 году на 11,3% - до 19,577 миллиона тонн. По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ по состоянию на 13 октября 2021 года, которые приводил Минсельхоз, картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 226,9 тысячи гектаров, накопано 4,9 миллиона тонн.По данным статистического ведомства, картофель с 5 по 11 октября подорожал на 4,35%, за предыдущий отчетный период, с 28 сентября по 4 октября, вырос в цене на 4,36%. С начала года к 11 октября картофель в России подорожал на 38,92%.
https://ria.ru/20211013/tseny-1754450253.html
https://ria.ru/20211010/sochetanie-1753774845.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753495275_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_d414539457ce043fe02f11920420c9bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, продукты, дефицит, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
13:01 14.10.2021
 
Дефицита картофеля в России не будет, заявили в Плодоовощном союзе

Глава плодоовощного союза Глушков: дефицита картофеля в России ни в коем случае не будет

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Уборка картофеля из-за неблагоприятной погоды пока продолжается, но его дефицита в РФ не будет ни в коем случае, заявил РИА Новости директор Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков.
"По нашим прогнозам, сбор будет на уровне прошлого года: и тогда не было дефицита, и в этом году рядовой гражданин дефицита точно не почувствует. Картофеля всем хватит, но надо дождаться конца октября, чтобы понимать ситуацию: а сейчас о том, сколько будет картофеля, и какого он будет качества, говорить еще преждевременно, потому что сбор урожая продолжается", - сказал Глушков.
Продавец выкладывает огурцы на прилавок на рынке - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 19:31
В России подорожали огурцы и помидоры
В регионах сообщают о том, что пока прошли только "экватор" по уборке: Глушков говорит, что убрано порядка 60-65% от посевной площади, остальной урожай в поле, и собрать его в сентябре мешала непогода. "Основная причина того, что картофель такой дорогой - именно эта: собирают его медленнее, чем обычно. Мы очень надеемся, что валовый сбор дальше увеличится, так как картофелепроизводящие регионы говорят о хорошей погоде и рассчитывают собрать весь урожай", - сказал глава отраслевого союза.
Он заметил, что, возможно, не будет хватать картофеля переработчикам, и некоторый объем придется импортировать, но на населении это тоже никак не отразится. "Мы и так ежегодно завозим порядка 500 тысяч тонн картофеля - но весной, а на осень-зиму хватает своего урожая", - заметил Глушков.
Согласно данным Ростата, валовый сбор картофеля в РФ (во всех видах хозяйств) уменьшился в 2020 году на 11,3% - до 19,577 миллиона тонн. По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ по состоянию на 13 октября 2021 года, которые приводил Минсельхоз, картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 226,9 тысячи гектаров, накопано 4,9 миллиона тонн.
По данным статистического ведомства, картофель с 5 по 11 октября подорожал на 4,35%, за предыдущий отчетный период, с 28 сентября по 4 октября, вырос в цене на 4,36%. С начала года к 11 октября картофель в России подорожал на 38,92%.
Запеченная свиная рулька с картофелем - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 04:15
Кофе с молоком и картошка с мясом: чем опасно сочетание обычных продуктов
 
ЭкономикаПродуктыДефицитМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
02:41Глава Всемирного банка рассказал об информативных переговорах с Оверчуком
02:15В Госдуме рассказали о "психологическом колпаке" на россиянах
02:15Граждан предупредили об опасностях при инвестициях в евро
Лента новостейМолния