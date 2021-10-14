https://ria.ru/20211014/it-kompanii-1754530547.html
Бастрыкин призвал принимать меры к IT-компаниям за незаконный контент
Бастрыкин призвал принимать меры к IT-компаниям за незаконный контент - РИА Новости, 14.10.2021
Бастрыкин призвал принимать меры к IT-компаниям за незаконный контент
К крупным компаниям, которые отказываются фильтровать запрещенные материалы в интернете, безусловно, нужно принимать меры, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:20
2021-10-14T12:20
2021-10-14T12:40
общество
александр бастрыкин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
facebook
россия
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. К крупным компаниям, которые отказываются фильтровать запрещенные материалы в интернете, безусловно, нужно принимать меры, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин."К крупным компаниям, отказывающимся фильтровать запрещённые материалы, безусловно, необходимо принимать меры. Убежден, что совместными усилиями наши государственные органы разработают соответствующий механизм оперативной блокировки опасных ресурсов, а также способы ограничения их просмотра несовершеннолетними", - сказал Бастрыкин.По данным Роскомнадзора, только на Facebook суды назначили штрафы за неудаление в 2021 году запрещенного в РФ контента на 70 миллионов рублей.Читайте полный текст интервью >>>
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общество, александр бастрыкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), следственный комитет россии (ск рф), facebook, россия
12:20 14.10.2021 (обновлено: 12:40 14.10.2021)
Бастрыкин призвал принимать меры к IT-компаниям за незаконный контент
Председатель СК Бастрыкин призвал принимать меры к IT-компаниям за незаконный контент