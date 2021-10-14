https://ria.ru/20211014/internet-1754527675.html

Бастрыкин ответил на вопрос о запретах в интернете

Бастрыкин ответил на вопрос о запретах в интернете - РИА Новости, 14.10.2021

Бастрыкин ответил на вопрос о запретах в интернете

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил РИА Новости, что говорить о каких-либо запретах в интернете можно и нужно, но делать это... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:10

2021-10-14T12:10

2021-10-14T12:40

общество

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил РИА Новости, что говорить о каких-либо запретах в интернете можно и нужно, но делать это надо на основе анализа ситуации и следственной практики.Он отметил, что СК никогда не предлагал полного запрета интернета."Говорить о каких-либо запретах можно и нужно. Но это надо делать на основании четкого понимания и анализа ситуации, следственной практики", - сказал Бастрыкин."Речь шла об ограничении просмотра несовершеннолетними отдельных ресурсов, содержащих информацию, потенциально опасную для них", -добавил он.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20211011/internet-1754015404.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)