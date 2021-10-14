https://ria.ru/20211014/internet-1754527675.html
Бастрыкин ответил на вопрос о запретах в интернете
Бастрыкин ответил на вопрос о запретах в интернете - РИА Новости, 14.10.2021
Бастрыкин ответил на вопрос о запретах в интернете
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил РИА Новости, что говорить о каких-либо запретах в интернете можно и нужно, но делать это... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:10
2021-10-14T12:10
2021-10-14T12:40
общество
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил РИА Новости, что говорить о каких-либо запретах в интернете можно и нужно, но делать это надо на основе анализа ситуации и следственной практики.Он отметил, что СК никогда не предлагал полного запрета интернета."Говорить о каких-либо запретах можно и нужно. Но это надо делать на основании четкого понимания и анализа ситуации, следственной практики", - сказал Бастрыкин."Речь шла об ограничении просмотра несовершеннолетними отдельных ресурсов, содержащих информацию, потенциально опасную для них", -добавил он.Читайте полный текст интервью >>>
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общество, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
12:10 14.10.2021 (обновлено: 12:40 14.10.2021)
Бастрыкин ответил на вопрос о запретах в интернете
Бастрыкин: говорить о каких-либо запретах в интернете нужно на основе анализа ситуации