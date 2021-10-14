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Бортпроводники объяснили, почему нельзя прислоняться к иллюминатору
Бортпроводники объяснили, почему нельзя прислоняться к иллюминатору - РИА Новости, 14.10.2021
Бортпроводники объяснили, почему нельзя прислоняться к иллюминатору
Бортпроводники объяснили, почему лучше не прикасаться к иллюминатору самолета, сообщает "Турпром". РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T19:22
2021-10-14T19:22
2021-10-14T19:22
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Бортпроводники объяснили, почему лучше не прикасаться к иллюминатору самолета, сообщает "Турпром"."Вы не единственный, кто это делал, и не знаете, сколько пассажиров до вас трогали руками это стекло", — считает бортпроводник и блогер Томми Чимато. Стюардесса Линда Фергюсон, проработавшая в авиалиниях 24 года, соглашается: "Это едва ли не самая грязная часть самолета, поскольку пассажиры регулярно чихают на ее поверхность. А очищают стекло крайне редко".Окна — не единственная грязная часть лайнера. По словам Томми Чимато, в самолет лучше не надевать мини-юбку или шорты, так как "никогда не знаешь, насколько будет чистым сиденье". Также он не рекомендует нажимать кнопку смыва в туалете самолета руками без перчаток.
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Бортпроводники объяснили, почему нельзя прислоняться к иллюминатору
Бортпроводники объяснили, почему прислоняться головой к иллюминатору опасно для здоровья