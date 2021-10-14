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Парламент Молдавии отказался обсуждать газовый кризис в стране
Парламент Молдавии отказался обсуждать газовый кризис в стране - РИА Новости, 14.10.2021
Парламент Молдавии отказался обсуждать газовый кризис в стране
Молдавская оппозиция в четверг выступила с инициативой заслушать премьер-министра Наталью Гаврилицу и министра инфраструктуры Андрея Спыну, чтобы прояснить... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:35
2021-10-14T11:35
в мире
молдавия
газпром
молдовагаз
игорь гросу
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КИШИНЕВ, 14 окт — РИА Новости. Молдавская оппозиция в четверг выступила с инициативой заслушать премьер-министра Наталью Гаврилицу и министра инфраструктуры Андрея Спыну, чтобы прояснить ситуацию с газовым кризисом, но правящее большинство не поддержало эту идею, передает корреспондент РИА Новости.Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц, при этом цена на топливо выросла до 790 долларов за 1000 кубометров. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из России, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В стране введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайной ситуации. Власти хотят начать переговоры о закупке газа в Румынии и Украине."Мы считаем, что не можем остаться без информации в условиях кризиса, мы должны знать, что происходит в энергетическом секторе, поэтому просим пригласить премьера Наталью Гаврилицу, чтобы она разъяснила ситуацию и рассказала, какие шаги принимают власти, чтобы избежать энергетического кризиса", - заявила депутат от партии "Шор" Марина Таубер.Спикер парламента Игорь Гросу выставил предложение на голосование, однако эту идею поддержали лишь 28 депутатов при необходимом минимуме в 51 голос.В ответ на это представители блока "Коммунисты и социалисты" предложили заслушать Спыну, который лично участвует в переговорах с "Газпромом" о продлении контракта. Новая инициатива оппозиции набрала 29 голосов. В обоих случаях депутаты правящей партии "Действие и солидарность" проголосовали против.Прошлым летом "Молдавагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.
https://ria.ru/20211011/davlenie-1754115711.html
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в мире, молдавия, газпром, молдовагаз, игорь гросу
11:35 14.10.2021
 
Парламент Молдавии отказался обсуждать газовый кризис в стране

Идею обсудить газовый кризис в парламенте Молдавии поддержали лишь 28 депутатов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КИШИНЕВ, 14 окт — РИА Новости. Молдавская оппозиция в четверг выступила с инициативой заслушать премьер-министра Наталью Гаврилицу и министра инфраструктуры Андрея Спыну, чтобы прояснить ситуацию с газовым кризисом, но правящее большинство не поддержало эту идею, передает корреспондент РИА Новости.
Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц, при этом цена на топливо выросла до 790 долларов за 1000 кубометров. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из России, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В стране введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайной ситуации. Власти хотят начать переговоры о закупке газа в Румынии и Украине.
Генеральный секретарь партии Действие и Солидарность (ПДС) Игорь Гросу - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 23:50
Россия не давит на власти Молдавии по вопросу газа, заявили в Кишиневе
"Мы считаем, что не можем остаться без информации в условиях кризиса, мы должны знать, что происходит в энергетическом секторе, поэтому просим пригласить премьера Наталью Гаврилицу, чтобы она разъяснила ситуацию и рассказала, какие шаги принимают власти, чтобы избежать энергетического кризиса", - заявила депутат от партии "Шор" Марина Таубер.
Спикер парламента Игорь Гросу выставил предложение на голосование, однако эту идею поддержали лишь 28 депутатов при необходимом минимуме в 51 голос.
В ответ на это представители блока "Коммунисты и социалисты" предложили заслушать Спыну, который лично участвует в переговорах с "Газпромом" о продлении контракта. Новая инициатива оппозиции набрала 29 голосов. В обоих случаях депутаты правящей партии "Действие и солидарность" проголосовали против.
Прошлым летом "Молдавагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.
Логотип Газпрома - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 16:15
В Молдавии надеются подписать долгосрочный контракт с "Газпромом"
 
В миреМолдавияГазпромМолдовагазИгорь Гросу
 
 
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