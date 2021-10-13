https://ria.ru/20211013/gaz-1754445286.html

Молдавия объявила "режим тревоги" из-за ситуации с газом

Молдавия объявила "режим тревоги" из-за ситуации с газом - РИА Новости, 13.10.2021

Молдавия объявила "режим тревоги" из-за ситуации с газом

Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ввести в Молдавии "режим тревоги" в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке, заявил вице-премьер, министр... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T19:01

2021-10-13T19:01

2021-10-13T21:07

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КИШИНЕВ, 13 окт — РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ввести в Молдавии "режим тревоги" в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.Компания "Газпром" 1 октября на месяц продлила соглашение со страной на закачку топлива, при этом цена выросла до 790 долларов за тысячу кубометров при среднегодовой в 200 долларов. Переговоры о заключении долгосрочного контракта продолжаются. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки из России, это также может привести к проблемам с электроэнергией. "Это необходимо, чтобы мы были готовы к любым ситуациям. Этот режим нужен для того, чтобы институты государства могли предпринимать меры по защите граждан и обеспечению энергетической безопасности страны", — заявил Спыну.Он пояснил, что следующим шагом властей, если они не смогут решить кризисную ситуацию, может стать введение чрезвычайного положения в области энергетики. Однако правительство надеется до конца октября подписать новый контракт с "Газпромом".Вице-премьер подчеркнул, что кабмин разработает меры по компенсации для жителей страны из-за роста цен в холодный период. Принято решение о выделении мазута из резервного фонда, чтобы снизить потребление газа, используемого для отопления.При этом он не исключил, что с 1 ноября Кишинев может остаться без соглашения и у них не будет нужных объемов топлива.По его словам, между "Молдовагазом" и российской компанией сложились многолетние отношения сотрудничества, которые предусматривали и специальные формулы расчета цен. Власти республики надеются продлить договор на прежних условиях.Летом 2020 года "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку голубого топлива, однако обсуждение пока не завершено. Сейчас Кишинев приобретает его по соглашению 2008 года.В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа в Европе, а также высоким спросом на СПГ в Азии.

https://ria.ru/20211012/moldaviya-1754123196.html

https://ria.ru/20211011/davlenie-1754115711.html

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молдавия, в мире, природный газ, газпром, молдовагаз