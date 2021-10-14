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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211014/evro-1754532846.html
Официальный курс евро на пятницу вырос на 33 копейки
Официальный курс евро на пятницу вырос на 33 копейки - РИА Новости, 14.10.2021
Официальный курс евро на пятницу вырос на 33 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 33,19 копейки, до 83,3347 рубля, курс доллара снизился на 7,31 копейки, до 71,7846... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:30
2021-10-14T12:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 33,19 копейки, до 83,3347 рубля, курс доллара снизился на 7,31 копейки, до 71,7846 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 10,9 копейки, составив 76,9821 рубля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
12:30 14.10.2021
 
Официальный курс евро на пятницу вырос на 33 копейки

ЦБ: официальный курс евро на пятницу вырос на 33 копейки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак доллара
Знак доллара - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 33,19 копейки, до 83,3347 рубля, курс доллара снизился на 7,31 копейки, до 71,7846 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 10,9 копейки, составив 76,9821 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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