https://ria.ru/20211014/evro-1754532846.html

Официальный курс евро на пятницу вырос на 33 копейки

Официальный курс евро на пятницу вырос на 33 копейки - РИА Новости, 14.10.2021

Официальный курс евро на пятницу вырос на 33 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 33,19 копейки, до 83,3347 рубля, курс доллара снизился на 7,31 копейки, до 71,7846... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:30

2021-10-14T12:30

2021-10-14T12:30

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 33,19 копейки, до 83,3347 рубля, курс доллара снизился на 7,31 копейки, до 71,7846 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 10,9 копейки, составив 76,9821 рубля.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия