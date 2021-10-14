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Официальный курс евро на пятницу вырос на 33 копейки
Официальный курс евро на пятницу вырос на 33 копейки - РИА Новости, 14.10.2021
Официальный курс евро на пятницу вырос на 33 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 33,19 копейки, до 83,3347 рубля, курс доллара снизился на 7,31 копейки, до 71,7846... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:30
2021-10-14T12:30
2021-10-14T12:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 33,19 копейки, до 83,3347 рубля, курс доллара снизился на 7,31 копейки, до 71,7846 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 10,9 копейки, составив 76,9821 рубля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Официальный курс евро на пятницу вырос на 33 копейки
ЦБ: официальный курс евро на пятницу вырос на 33 копейки