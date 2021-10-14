https://ria.ru/20211014/ekzameny-1754502192.html

В Рособрнадзоре рассказали, как планируют провести ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году

В Рособрнадзоре рассказали, как планируют провести ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году - РИА Новости, 14.10.2021

В Рособрнадзоре рассказали, как планируют провести ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о планах провести экзамены в 9-х классах в 2022 году в "доковидном" формате с двумя экзаменами по выбору и двумя... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T10:17

2021-10-14T10:17

2021-10-14T10:50

общество

образование - общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

основной государственный экзамен (огэ)

сн_образование

социальный навигатор

анзор музаев

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о планах провести экзамены в 9-х классах в 2022 году в "доковидном" формате с двумя экзаменами по выбору и двумя обязательными, а выпускникам вернуть Единый государственный экзамен по базовой математике."Мы видим, что весь год прошлый выпуск надеялся на то, что экзамены отменят... Сейчас объявлять о том, что не будет экзаменов, я не хочу. Наше предложение, которое мы отдали на рассмотрение... министерству просвещения, - вернуться к порядкам, которые были... Это два обязательных предмета и два предмета по выбору", - заявил Музаев в ходе встречи с родителями школьников."У нас и у министерства просвещения позиция такая, чтобы вернуть базовую математику, как обязательный предмет для тех, кто получает аттестат и не выбрал его (предмет - ред.) для поступления в вуз", - подчеркнул он.Также Музаев допустил возможность переноса досрочного периода ЕГЭ в основную волну в 2022 году."Ожидали, что этой осенью все будет хорошо, но не происходит, и с большой вероятностью весной будут тоже проблемы. Здесь вопрос дискуссионный, мы точно не можем ответить, будут они или нет, если ситуация будет сохранятся такая, мы думаем, что все (досрочные экзамены) будет перенесено в одну волну летнюю", - подчеркнул он.Кроме того, Музаев рассказал, как сдать Единый государственный экзамен тем школьникам, которые окажутся на самоизоляции."Дистанционный формат сдачи ЕГЭ не предусмотрен, технологии такой нет. Поэтому мы не планируем разворачивать пункты под ковид... Мы же для этого (если у выпускника выявлен коронавирус - ред.) предусматривали специально вторую волну (сдачи экзаменов – ред.), дополнительная волна к уже существующей", - отметил глава Рособрнадзора.Также Музаев отверг возможность введения новых обязательных предметов в ЕГЭ."Каждый пытается выйти с инициативой предмет дополнительный ввести. Позиция министерства просвещения и наша - та система, которая существует, она самодостаточна, мы не планируем дополнительные обязательные предметы", - заявил Музаев.

https://ria.ru/20210114/oge-1592971017.html

https://ria.ru/20210923/ege-1751394800.html

https://ria.ru/20210909/shpargalki-1749428831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), основной государственный экзамен (огэ), сн_образование, социальный навигатор, анзор музаев