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Туризм
https://ria.ru/20211014/egipet-1754563193.html
Туроператоры рассказали, насколько подешевеют путевки в Египет
Туроператоры рассказали, насколько подешевеют путевки в Египет - РИА Новости, 14.10.2021
Туроператоры рассказали, насколько подешевеют путевки в Египет
Российские компании подготовят чартерные программы для полетов в Египет в течение ближайших одной-двух недель, минимальное снижение цен на путевки составит... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:10
2021-10-14T16:10
туризм
египет
шарм-эш-шейх
хургада
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
турпоток
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Российские компании подготовят чартерные программы для полетов в Египет в течение ближайших одной-двух недель, минимальное снижение цен на путевки составит 15-20 процентов, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Россия с 9 ноября снимает ограничения на рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение, рассказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Чартеры в Египет — долгожданная новость. Мы неоднократно обращались в Оперштаб с просьбой запустить их и рады, что запрос отрасли услышан. Очевидно, что это решение повлияет на стоимость. Пока сложно сказать, насколько снизится цена туров в Египет — все зависит от полетных программ, которые в течение ближайших недели-двух подготовят", — сказала глава АТОР."По мнению наших аналитиков, минимальное снижение составит 15-20 процентов от нынешней цены. Сейчас стоимость туров на 6-7 дней на курорты Египта с размещением в четырехзвездочной гостинице составляет 50-60 тысяч рублей на человека", — добавила Ломидзе.
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египет, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, турпоток, туристы, россия, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
16:10 14.10.2021
 
Туроператоры рассказали, насколько подешевеют путевки в Египет

АТОР: путевки в Египет благодаря чартерам станут минимум на 15-20 процентов дешевле

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТуристы отдыхают на территории отеля Albatros Palace Resort Hurgada в Хургаде
Туристы отдыхают на территории отеля Albatros Palace Resort Hurgada в Хургаде - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Российские компании подготовят чартерные программы для полетов в Египет в течение ближайших одной-двух недель, минимальное снижение цен на путевки составит 15-20 процентов, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Россия с 9 ноября снимает ограничения на рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение, рассказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Чартеры в Египет — долгожданная новость. Мы неоднократно обращались в Оперштаб с просьбой запустить их и рады, что запрос отрасли услышан. Очевидно, что это решение повлияет на стоимость. Пока сложно сказать, насколько снизится цена туров в Египет — все зависит от полетных программ, которые в течение ближайших недели-двух подготовят", — сказала глава АТОР.
"По мнению наших аналитиков, минимальное снижение составит 15-20 процентов от нынешней цены. Сейчас стоимость туров на 6-7 дней на курорты Египта с размещением в четырехзвездочной гостинице составляет 50-60 тысяч рублей на человека", — добавила Ломидзе.
Туристы перед снорклингом на побережье Красного моря в Хургаде - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 08:00Туризм
Новые рейсы в Египет: когда наконец подешевеют туры на Красное море
 
ТуризмЕгипетШарм-эш-ШейхХургадаНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Майя ЛомидзетурпотоктуристыРоссияКоронавирус COVID-19отдых на морекуда можно лететь
 
 
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