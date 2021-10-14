https://ria.ru/20211014/egipet-1754563193.html

Туроператоры рассказали, насколько подешевеют путевки в Египет

Туроператоры рассказали, насколько подешевеют путевки в Египет - РИА Новости, 14.10.2021

Туроператоры рассказали, насколько подешевеют путевки в Египет

Российские компании подготовят чартерные программы для полетов в Египет в течение ближайших одной-двух недель, минимальное снижение цен на путевки составит... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T16:10

2021-10-14T16:10

2021-10-14T16:10

туризм

египет

шарм-эш-шейх

хургада

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

турпоток

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Российские компании подготовят чартерные программы для полетов в Египет в течение ближайших одной-двух недель, минимальное снижение цен на путевки составит 15-20 процентов, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Россия с 9 ноября снимает ограничения на рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение, рассказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Чартеры в Египет — долгожданная новость. Мы неоднократно обращались в Оперштаб с просьбой запустить их и рады, что запрос отрасли услышан. Очевидно, что это решение повлияет на стоимость. Пока сложно сказать, насколько снизится цена туров в Египет — все зависит от полетных программ, которые в течение ближайших недели-двух подготовят", — сказала глава АТОР."По мнению наших аналитиков, минимальное снижение составит 15-20 процентов от нынешней цены. Сейчас стоимость туров на 6-7 дней на курорты Египта с размещением в четырехзвездочной гостинице составляет 50-60 тысяч рублей на человека", — добавила Ломидзе.

https://ria.ru/20210920/egipet-1750385062.html

египет

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хургада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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