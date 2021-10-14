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https://ria.ru/20211014/distantsionka-1754531020.html
Бастрыкин выступил против дистанционного обучения
Бастрыкин выступил против дистанционного обучения - РИА Новости, 14.10.2021
Бастрыкин выступил против дистанционного обучения
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости, что при дистанционном обучении материал усваивается хуже, а профильные ведомства... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:23
2021-10-14T12:40
россия
общество
образование
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости, что при дистанционном обучении материал усваивается хуже, а профильные ведомства игнорируют побочные эффекты."Лично я, как отец детей, которые находятся на таком обучении, могу сказать, что материал в дистанционном формате усваивается хуже. И, к сожалению, профильные ведомства, отвечающие за организацию образования, либо намеренно не обращают внимания на эти побочные эффекты, либо просто их игнорируют. Думаю, пройдет время, появятся исследования, которые покажут соотношение успеваемости и качества образования между студентами дистанционного обучения и реального. Готов сделать прогноз на то, что результат будет не в пользу дистанционного", - отметил Бастрыкин.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина &gt;&gt;
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россия, общество, образование, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
12:23 14.10.2021 (обновлено: 12:40 14.10.2021)
 
Бастрыкин выступил против дистанционного обучения

Бастрыкин: профильные ведомства игнорируют побочные эффекты дистанционного образования

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости, что при дистанционном обучении материал усваивается хуже, а профильные ведомства игнорируют побочные эффекты.
"Лично я, как отец детей, которые находятся на таком обучении, могу сказать, что материал в дистанционном формате усваивается хуже. И, к сожалению, профильные ведомства, отвечающие за организацию образования, либо намеренно не обращают внимания на эти побочные эффекты, либо просто их игнорируют. Думаю, пройдет время, появятся исследования, которые покажут соотношение успеваемости и качества образования между студентами дистанционного обучения и реального. Готов сделать прогноз на то, что результат будет не в пользу дистанционного", - отметил Бастрыкин.
Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 14:12
Попова назвала условия перевода школьников на дистанционное обучение
 
РоссияОбществоОбразованиеАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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