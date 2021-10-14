https://ria.ru/20211014/dialog-1754479405.html

Южная Корея попросила Пхеньян ответить на призыв к возобновлению диалога

Южная Корея попросила Пхеньян ответить на призыв к возобновлению диалога - РИА Новости, 14.10.2021

Южная Корея попросила Пхеньян ответить на призыв к возобновлению диалога

Южная Корея просит КНДР ответить на призыв Сеула к возобновлению диалога, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН южнокорейский дипломат Сунгхун Ким. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T01:38

2021-10-14T01:38

2021-10-14T01:38

в мире

оон

кндр (северная корея)

южная корея

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ООН, 14 окт – РИА Новости. Южная Корея просит КНДР ответить на призыв Сеула к возобновлению диалога, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН южнокорейский дипломат Сунгхун Ким.Южная и Северная Корея 27 июля объявили о восстановлении отношений и возобновили работу межкорейских линий связи, которые были разорваны в июне 2020 года. Но на фоне проведения в августе Южной Кореей и США совместных военных учений КНДР снова перестала отвечать на звонки.В конце сентября южнокорейское министерство объединения заявило, что Южная Корея надеется на скорейшее восстановление линий связи с КНДР и работы межкорейского офиса связи.

https://ria.ru/20210927/svyaz-1751928831.html

кндр (северная корея)

южная корея

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в мире, оон, кндр (северная корея), южная корея