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Южная Корея попросила Пхеньян ответить на призыв к возобновлению диалога
Южная Корея попросила Пхеньян ответить на призыв к возобновлению диалога - РИА Новости, 14.10.2021
Южная Корея попросила Пхеньян ответить на призыв к возобновлению диалога
Южная Корея просит КНДР ответить на призыв Сеула к возобновлению диалога, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН южнокорейский дипломат Сунгхун Ким. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T01:38
2021-10-14T01:38
в мире
оон
кндр (северная корея)
южная корея
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ООН, 14 окт – РИА Новости. Южная Корея просит КНДР ответить на призыв Сеула к возобновлению диалога, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН южнокорейский дипломат Сунгхун Ким.Южная и Северная Корея 27 июля объявили о восстановлении отношений и возобновили работу межкорейских линий связи, которые были разорваны в июне 2020 года. Но на фоне проведения в августе Южной Кореей и США совместных военных учений КНДР снова перестала отвечать на звонки.В конце сентября южнокорейское министерство объединения заявило, что Южная Корея надеется на скорейшее восстановление линий связи с КНДР и работы межкорейского офиса связи.
https://ria.ru/20210927/svyaz-1751928831.html
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в мире, оон, кндр (северная корея), южная корея
01:38 14.10.2021
 
Южная Корея попросила Пхеньян ответить на призыв к возобновлению диалога

Южнокорейский дипломат Ким в ООН попросил КНДР ответить на призыв к возобновлению диалога

© AP Photo / South Korea Unification MinistryЮжнокорейский чиновник проверяет прямую телефонную линию связи с КНДР
Южнокорейский чиновник проверяет прямую телефонную линию связи с КНДР - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© AP Photo / South Korea Unification Ministry
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ООН, 14 окт – РИА Новости. Южная Корея просит КНДР ответить на призыв Сеула к возобновлению диалога, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН южнокорейский дипломат Сунгхун Ким.
"Мы просим Северную Корею ответить на наш призыв к возобновлению диалога", - сказал Сунгхун Ким.
Южная и Северная Корея 27 июля объявили о восстановлении отношений и возобновили работу межкорейских линий связи, которые были разорваны в июне 2020 года. Но на фоне проведения в августе Южной Кореей и США совместных военных учений КНДР снова перестала отвечать на звонки.
В конце сентября южнокорейское министерство объединения заявило, что Южная Корея надеется на скорейшее восстановление линий связи с КНДР и работы межкорейского офиса связи.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 07:02
Южная Корея выразила надежду на восстановление связи с КНДР
 
В миреООНКНДР (Северная Корея)Южная Корея
 
 
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