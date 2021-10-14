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В Дагестане проверят данные об отравлении людей в Хунзахском районе
В Дагестане проверят данные об отравлении людей в Хунзахском районе - РИА Новости, 14.10.2021
В Дагестане проверят данные об отравлении людей в Хунзахском районе
Прокуратура Дагестана проверит информацию о госпитализации нескольких жителей Хунзахского района с признаками отравления, в том числе детей, сообщает... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T23:13
2021-10-14T23:13
происшествия
хунзахский район
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 14 окт – РИА Новости. Прокуратура Дагестана проверит информацию о госпитализации нескольких жителей Хунзахского района с признаками отравления, в том числе детей, сообщает пресс-служба надзорного органа.Ранее минздрав Дагестана сообщил о госпитализации восьми человек, среди них семеро детей, за последние двое суток с признаками отравления в Хунзахском районе."Прокуратурой республики организована проверка информации о госпитализации жителей Хунзахского района с признаками отравления. На место выехали работники прокуратуры района", – говорится в сообщении.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в пресс-службе органа.
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происшествия, хунзахский район, республика дагестан, россия
23:13 14.10.2021
 
В Дагестане проверят данные об отравлении людей в Хунзахском районе

Прокуратура Дагестана проверит данные об отравлении людей в Хунзахском районе

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МАХАЧКАЛА, 14 окт – РИА Новости. Прокуратура Дагестана проверит информацию о госпитализации нескольких жителей Хунзахского района с признаками отравления, в том числе детей, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Ранее минздрав Дагестана сообщил о госпитализации восьми человек, среди них семеро детей, за последние двое суток с признаками отравления в Хунзахском районе.
"Прокуратурой республики организована проверка информации о госпитализации жителей Хунзахского района с признаками отравления. На место выехали работники прокуратуры района", – говорится в сообщении.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в пресс-службе органа.
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ПроисшествияХунзахский районРеспублика ДагестанРоссия
 
 
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