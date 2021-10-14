https://ria.ru/20211014/dagestan-1754657327.html

В Дагестане проверят данные об отравлении людей в Хунзахском районе

В Дагестане проверят данные об отравлении людей в Хунзахском районе - РИА Новости, 14.10.2021

В Дагестане проверят данные об отравлении людей в Хунзахском районе

Прокуратура Дагестана проверит информацию о госпитализации нескольких жителей Хунзахского района с признаками отравления, в том числе детей, сообщает... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T23:13

2021-10-14T23:13

2021-10-14T23:13

происшествия

хунзахский район

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 14 окт – РИА Новости. Прокуратура Дагестана проверит информацию о госпитализации нескольких жителей Хунзахского района с признаками отравления, в том числе детей, сообщает пресс-служба надзорного органа.Ранее минздрав Дагестана сообщил о госпитализации восьми человек, среди них семеро детей, за последние двое суток с признаками отравления в Хунзахском районе."Прокуратурой республики организована проверка информации о госпитализации жителей Хунзахского района с признаками отравления. На место выехали работники прокуратуры района", – говорится в сообщении.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в пресс-службе органа.

https://ria.ru/20210315/podrostki-1601198542.html

хунзахский район

россия

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2021

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происшествия, хунзахский район, республика дагестан, россия