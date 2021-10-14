https://ria.ru/20211014/dagestan-1754643081.html
В Дагестане восемь человек госпитализировали с отравлением
В Дагестане восемь человек госпитализировали с отравлением - РИА Новости, 14.10.2021
В Дагестане восемь человек госпитализировали с отравлением
Восемь человек, среди них семеро детей, госпитализированы с признаками отравления в Хунзахском районе Дагестана, сообщает пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T20:46
2021-10-14T20:46
2021-10-14T20:46
происшествия
хунзахский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 14 окт - РИА Новости. Восемь человек, среди них семеро детей, госпитализированы с признаками отравления в Хунзахском районе Дагестана, сообщает пресс-служба минздрава региона."Восемь человек с клиникой острой кишечной инфекции за последние двое суток госпитализированы в Хунзахскую ЦРБ, из них 7 – дети дошкольного и школьного возраста. Все пациенты легкой и средней степени тяжести, случаев тяжелого течения болезни нет. Основные симптомы - тошнота, рвота, диарея, повышение температуры тела, слабость", – говорится в сообщении.По информации ведомства, инфекционисты из Республиканского центра инфекционных болезней провели консультацию для врачей районной больницы.У заболевших взят и направлен в лаборатории необходимый материал для исследований и определения возбудителя инфекции, сообщили в минздраве. Роспотребнадзор определяет источник заражения.
https://ria.ru/20210315/podrostki-1601198542.html
хунзахский район
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происшествия, хунзахский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика дагестан
В Дагестане восемь человек госпитализировали с отравлением
В Хунзахском районе в Дагестане восемь человек госпитализировали с отравлением