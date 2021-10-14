https://ria.ru/20211014/dagestan-1754616125.html

Глава Дагестана назвал бедность одной из острых проблем региона

Глава Дагестана назвал бедность одной из острых проблем региона - РИА Новости, 14.10.2021

Глава Дагестана назвал бедность одной из острых проблем региона

Утверждённый в должности глава Дагестана Сергей Меликов назвал бедность одной из острых проблем в регионе на заседании парламента региона. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T17:46

2021-10-14T17:46

2021-10-14T17:46

общество

республика дагестан

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 14 окт – РИА Новости. Утверждённый в должности глава Дагестана Сергей Меликов назвал бедность одной из острых проблем в регионе на заседании парламента региона.В четверг состоялась сессия Народного собрания Дагестана, депутаты утвердили Меликова в должности главы региона.По его словам, почти полмиллиона дагестанцев живут за чертой бедности, причем эта цифра за пять лет выросла примерно на 18%."Обделенность" дагестанцев заключается не только в размере зарплаты, добавил Меликов. "Бедность также проявляется в том, что сами условия жизни у большинства весьма далеки от современных представлений. Постоянные перебои в электро-, газо-, водоснабжении, некачественная питьевая вода, отсутствие нормальной канализации, стихийные свалки, разбитые дороги и ветхие мосты. Все это стало привычной чертой быта жителей республики вне зависимости от места проживания и размера доходов", – сказал выступающий.Он добавил, что наиболее ярко это проявляется в столице республики – Махачкале, которая за последние десятилетия значительно прибавила в размере, но почти пропорционально потеряла в качестве городской среды.

https://ria.ru/20211014/melikov-1754389628.html

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общество, республика дагестан, сергей меликов