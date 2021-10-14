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Глава Дагестана назвал бедность одной из острых проблем региона
Глава Дагестана назвал бедность одной из острых проблем региона - РИА Новости, 14.10.2021
Глава Дагестана назвал бедность одной из острых проблем региона
Утверждённый в должности глава Дагестана Сергей Меликов назвал бедность одной из острых проблем в регионе на заседании парламента региона. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:46
2021-10-14T17:46
общество
республика дагестан
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 14 окт – РИА Новости. Утверждённый в должности глава Дагестана Сергей Меликов назвал бедность одной из острых проблем в регионе на заседании парламента региона.В четверг состоялась сессия Народного собрания Дагестана, депутаты утвердили Меликова в должности главы региона.По его словам, почти полмиллиона дагестанцев живут за чертой бедности, причем эта цифра за пять лет выросла примерно на 18%."Обделенность" дагестанцев заключается не только в размере зарплаты, добавил Меликов. "Бедность также проявляется в том, что сами условия жизни у большинства весьма далеки от современных представлений. Постоянные перебои в электро-, газо-, водоснабжении, некачественная питьевая вода, отсутствие нормальной канализации, стихийные свалки, разбитые дороги и ветхие мосты. Все это стало привычной чертой быта жителей республики вне зависимости от места проживания и размера доходов", – сказал выступающий.Он добавил, что наиболее ярко это проявляется в столице республики – Махачкале, которая за последние десятилетия значительно прибавила в размере, но почти пропорционально потеряла в качестве городской среды.
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общество, республика дагестан, сергей меликов
17:46 14.10.2021
 
Глава Дагестана назвал бедность одной из острых проблем региона

Глава Дагестана Меликов назвал бедность одной из острых проблем региона

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Сергей Меликов на совещании в Пятигорске
 Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Сергей Меликов на совещании в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МАХАЧКАЛА, 14 окт – РИА Новости. Утверждённый в должности глава Дагестана Сергей Меликов назвал бедность одной из острых проблем в регионе на заседании парламента региона.
В четверг состоялась сессия Народного собрания Дагестана, депутаты утвердили Меликова в должности главы региона.
"Анализ ситуации показывает, что одной из острейших проблем нашего общества является бедность. Согласно статистике, средняя зарплата у нас составляет около 32 тысяч рублей, что ниже, чем по стране на 60%. При фактическом общении с населением мы понимаем, что и 32 тысячи рублей в месяц – это большой подарок для среднестатистического дагестанца", – рассказал Меликов.
По его словам, почти полмиллиона дагестанцев живут за чертой бедности, причем эта цифра за пять лет выросла примерно на 18%.
"Обделенность" дагестанцев заключается не только в размере зарплаты, добавил Меликов. "Бедность также проявляется в том, что сами условия жизни у большинства весьма далеки от современных представлений. Постоянные перебои в электро-, газо-, водоснабжении, некачественная питьевая вода, отсутствие нормальной канализации, стихийные свалки, разбитые дороги и ветхие мосты. Все это стало привычной чертой быта жителей республики вне зависимости от места проживания и размера доходов", – сказал выступающий.
Он добавил, что наиболее ярко это проявляется в столице республики – Махачкале, которая за последние десятилетия значительно прибавила в размере, но почти пропорционально потеряла в качестве городской среды.
Первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
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ОбществоРеспублика ДагестанСергей Меликов
 
 
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