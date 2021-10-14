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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211014/chukotka-1754495737.html
На Чукотке зафиксировали четвертую волну коронавируса
На Чукотке зафиксировали четвертую волну коронавируса - РИА Новости, 14.10.2021
На Чукотке зафиксировали четвертую волну коронавируса
Четвертая волна коронавируса фиксируется на Чукотке, она самая серьезная с начала пандемии, сообщил губернатор региона Роман Копин. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T09:26
2021-10-14T10:03
роман копин
здоровье - общество
чукотка
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Четвертая волна коронавируса фиксируется на Чукотке, она самая серьезная с начала пандемии, сообщил губернатор региона Роман Копин.С 12 октября на Чукотке введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда сфер деятельности, в том числе сферы обслуживания, рыболовства, здравоохранения и других.Он отметил, что обязательная вакцинация введена на Чукотке, чтобы избежать коллапса медицинской системы и взрывного роста заболеваемости.По данным оперативного штаба, за минувшие сутки на Чукотке коронавирусом заразились 17 человек. За весь период пандемии переболели коронавирусом 2078 человек, 1698 пациентов выздоровели, 20 умерли.
https://ria.ru/20211013/vaktsinatsiya-1754305772.html
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роман копин, здоровье - общество, чукотка, коронавирус covid-19
09:26 14.10.2021 (обновлено: 10:03 14.10.2021)
 
На Чукотке зафиксировали четвертую волну коронавируса

Чукотка вошла в четвёртую волну CОVID-19

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставляет пациента в карантинный центр
Бригада скорой медицинской помощи доставляет пациента в карантинный центр - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Четвертая волна коронавируса фиксируется на Чукотке, она самая серьезная с начала пандемии, сообщил губернатор региона Роман Копин.
С 12 октября на Чукотке введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда сфер деятельности, в том числе сферы обслуживания, рыболовства, здравоохранения и других.
"Вошли в четвёртую волну CОVID-19, самую серьёзную с начала пандемии. В среднем регистрируем 15 случаев в день, и эта цифра увеличивается. Учитывая начало сезона гриппа и ОРВИ, нагрузка на систему здравоохранения сильно возросла", - сообщил Копин, чьи слова приводит правительство региона.
Он отметил, что обязательная вакцинация введена на Чукотке, чтобы избежать коллапса медицинской системы и взрывного роста заболеваемости.
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки на Чукотке коронавирусом заразились 17 человек. За весь период пандемии переболели коронавирусом 2078 человек, 1698 пациентов выздоровели, 20 умерли.
Медицинский сотрудник делает девушке прививку от коронавируса - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 05:48Распространение коронавируса
На Чукотке ввели обязательную вакцинацию для работников ряда сфер
 
Распространение коронавирусаРоман КопинЗдоровье - ОбществоЧукоткаКоронавирус COVID-19
 
 
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