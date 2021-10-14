https://ria.ru/20211014/chukotka-1754495737.html
На Чукотке зафиксировали четвертую волну коронавируса
На Чукотке зафиксировали четвертую волну коронавируса - РИА Новости, 14.10.2021
На Чукотке зафиксировали четвертую волну коронавируса
Четвертая волна коронавируса фиксируется на Чукотке, она самая серьезная с начала пандемии, сообщил губернатор региона Роман Копин. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T09:26
2021-10-14T09:26
2021-10-14T10:03
роман копин
здоровье - общество
чукотка
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Четвертая волна коронавируса фиксируется на Чукотке, она самая серьезная с начала пандемии, сообщил губернатор региона Роман Копин.С 12 октября на Чукотке введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда сфер деятельности, в том числе сферы обслуживания, рыболовства, здравоохранения и других.Он отметил, что обязательная вакцинация введена на Чукотке, чтобы избежать коллапса медицинской системы и взрывного роста заболеваемости.По данным оперативного штаба, за минувшие сутки на Чукотке коронавирусом заразились 17 человек. За весь период пандемии переболели коронавирусом 2078 человек, 1698 пациентов выздоровели, 20 умерли.
https://ria.ru/20211013/vaktsinatsiya-1754305772.html
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роман копин, здоровье - общество, чукотка, коронавирус covid-19
09:26 14.10.2021 (обновлено: 10:03 14.10.2021)
На Чукотке зафиксировали четвертую волну коронавируса
Чукотка вошла в четвёртую волну CОVID-19