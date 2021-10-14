Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211014/briks-1754571257.html
Глава форума БРИКС оценила качество проведения выборов в России
Глава форума БРИКС оценила качество проведения выборов в России - РИА Новости, 14.10.2021
Глава форума БРИКС оценила качество проведения выборов в России
Президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд отметила прекрасное качество проведения сентябрьских выборов в РФ. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:55
2021-10-14T14:55
политика
брикс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:58:1976:1169_1920x0_80_0_0_df40b43242346c197b7ecbd405d52396.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд отметила прекрасное качество проведения сентябрьских выборов в РФ."Прекрасно были проведены выборы в самой большой географической территории мира в сентябре 2021 года", - сказала Ананд, выступая на Третьем Евразийском женском форуме.По ее словам, можно было голосовать и онлайн, и прийти на избирательные участки.Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. По их итогам "Единая Россия" сохранила конституционное большинство. Также парламентские фракции в ГД сформировали КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди". Во вторник депутаты провели первое пленарное заседание.Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах РФ - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе.
https://ria.ru/20211014/putin-1754491782.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_120:0:1761:1231_1920x0_80_0_0_9707ceb5c63b60b51070c5702a0ede32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, брикс, россия
14:55 14.10.2021
 
Глава форума БРИКС оценила качество проведения выборов в России

Глава форума БРИКС Пурнима Ананд положительно оценила качество проведения выборов в России

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд отметила прекрасное качество проведения сентябрьских выборов в РФ.
"Прекрасно были проведены выборы в самой большой географической территории мира в сентябре 2021 года", - сказала Ананд, выступая на Третьем Евразийском женском форуме.
По ее словам, можно было голосовать и онлайн, и прийти на избирательные участки.
"Россия прекрасно продвигается и демонстрирует достижения по устойчивому развитию", - отметила она.
Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. По их итогам "Единая Россия" сохранила конституционное большинство. Также парламентские фракции в ГД сформировали КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди". Во вторник депутаты провели первое пленарное заседание.
Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах РФ - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе.
LIVE: Путин на пленарном заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 12:03
Заседание Евразийского женского форума с участием Владимира Путина
 
ПолитикаБРИКСРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
02:41Глава Всемирного банка рассказал об информативных переговорах с Оверчуком
02:15В Госдуме рассказали о "психологическом колпаке" на россиянах
02:15Граждан предупредили об опасностях при инвестициях в евро
01:45В минобороны Азербайджана отвергли причастность к инциденту в Карабахе
Лента новостейМолния