https://ria.ru/20211014/briks-1754571257.html
Глава форума БРИКС оценила качество проведения выборов в России
Глава форума БРИКС оценила качество проведения выборов в России - РИА Новости, 14.10.2021
Глава форума БРИКС оценила качество проведения выборов в России
Президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд отметила прекрасное качество проведения сентябрьских выборов в РФ. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:55
2021-10-14T14:55
2021-10-14T14:55
политика
брикс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:58:1976:1169_1920x0_80_0_0_df40b43242346c197b7ecbd405d52396.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд отметила прекрасное качество проведения сентябрьских выборов в РФ."Прекрасно были проведены выборы в самой большой географической территории мира в сентябре 2021 года", - сказала Ананд, выступая на Третьем Евразийском женском форуме.По ее словам, можно было голосовать и онлайн, и прийти на избирательные участки.Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. По их итогам "Единая Россия" сохранила конституционное большинство. Также парламентские фракции в ГД сформировали КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди". Во вторник депутаты провели первое пленарное заседание.Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах РФ - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе.
https://ria.ru/20211014/putin-1754491782.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_120:0:1761:1231_1920x0_80_0_0_9707ceb5c63b60b51070c5702a0ede32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, брикс, россия
Глава форума БРИКС оценила качество проведения выборов в России
Глава форума БРИКС Пурнима Ананд положительно оценила качество проведения выборов в России