https://ria.ru/20211014/briks-1754571257.html

Глава форума БРИКС оценила качество проведения выборов в России

Глава форума БРИКС оценила качество проведения выборов в России - РИА Новости, 14.10.2021

Глава форума БРИКС оценила качество проведения выборов в России

Президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд отметила прекрасное качество проведения сентябрьских выборов в РФ. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T14:55

2021-10-14T14:55

2021-10-14T14:55

политика

брикс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:58:1976:1169_1920x0_80_0_0_df40b43242346c197b7ecbd405d52396.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд отметила прекрасное качество проведения сентябрьских выборов в РФ."Прекрасно были проведены выборы в самой большой географической территории мира в сентябре 2021 года", - сказала Ананд, выступая на Третьем Евразийском женском форуме.По ее словам, можно было голосовать и онлайн, и прийти на избирательные участки.Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. По их итогам "Единая Россия" сохранила конституционное большинство. Также парламентские фракции в ГД сформировали КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди". Во вторник депутаты провели первое пленарное заседание.Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах РФ - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе.

https://ria.ru/20211014/putin-1754491782.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, брикс, россия