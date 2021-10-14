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На что указывает желтый цвет кожи
Названы два скрытых симптома опасного заболевания - РИА Новости, 14.10.2021
На что указывает желтый цвет кожи
Группа исследователей из Медицинской школы при Университете Джона Хопкинса в США назвала два неочевидных признака, свидетельствующих о возникновении... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T01:54
2021-10-14T01:54
2021-10-14T01:54
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Группа исследователей из Медицинской школы при Университете Джона Хопкинса в США назвала два неочевидных признака, свидетельствующих о возникновении неалкогольной жировой болезни печени. Соответствующую информацию распространило издание Express.Сигнализировать о проблеме может пожелтение кожи, происходящее на фоне повышения билирубина в крови. Высокая концентрация желчного пигмента объясняется закупоркой протоков, аномалиями в клетках, воспалением.Кроме того, человек с жировым гепатозом может заметить странные синяки. Они могут появляться после незначительных травм и заживать в течение многих недель."Симптомы могут включать желтуху или склонность к появлению синяков", - говорится в публикации.Жировой гепатоз или неалкогольная жировая болезнь печения — это заболевание, при котором в печени наблюдается избыточное накопление жиров. Его провоцируют малоподвижный образ жизни, неправильное питание, наследственность и прием некоторых видов лекарственных средств.Если не заниматься лечением, то, в ряде случаев, болезнь может привести к возникновению гепатоциллюлярной карциномы – раку печени.
https://radiosputnik.ria.ru/20211005/1753183265.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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весь мир
Названы два скрытых симптома опасного заболевания
Американские ученые выявили два признака, указывающих на опасную болезнь печени
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Группа исследователей из Медицинской школы при Университете Джона Хопкинса в США
назвала два неочевидных признака, свидетельствующих о возникновении неалкогольной жировой болезни печени. Соответствующую информацию распространило издание Express
.
Сигнализировать о проблеме может пожелтение кожи, происходящее на фоне повышения билирубина в крови. Высокая концентрация желчного пигмента объясняется закупоркой протоков, аномалиями в клетках, воспалением.
Кроме того, человек с жировым гепатозом может заметить странные синяки. Они могут появляться после незначительных травм и заживать в течение многих недель.
"Симптомы могут включать желтуху или склонность к появлению синяков", - говорится в публикации.
Жировой гепатоз или неалкогольная жировая болезнь печения — это заболевание, при котором в печени наблюдается избыточное накопление жиров. Его провоцируют малоподвижный образ жизни, неправильное питание, наследственность и прием некоторых видов лекарственных средств.
Если не заниматься лечением, то, в ряде случаев, болезнь может привести к возникновению гепатоциллюлярной карциномы – раку печени.