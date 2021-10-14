Боевики трижды выстрелили из РПГ по зданиям в Бейруте

БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости. Боевики трижды выстрелили из РПГ по зданиям в районе Тайуна в Бейруте, один из снарядов попал в третий этаж здания, под которым укрывались журналисты, пострадавших нет, передает корреспондент РИА Новости.Один из выпущенных боевиками снарядов попал в третий этаж здания, под которым укрывались журналисты и кареты скорой помощи, никто, по предварительным данным, не пострадал. Второй снаряд угодил в соседнее здание, третий упал рядом с автомобилем одного из местных телеканалов.В Бейруте в четверг обстреляли демонстрантов из стрелкового оружия в районе Бадаро, когда они направлялись в сторону Дворца правосудия. Ливанская армия заявила, что ведет поиски тех, кто обстрелял протестующих. В армии также сообщили, что откроют огонь по любому вооруженному лицу, замеченному на улицах Бейрута. Армия заявила, что пытается выявить и ликвидировать источники огня. По данным МВД, погибли пять человек.В четверг утром в Тайуни начали собираться сторонники шиитских партий для участия в массовой демонстрации с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году Тарека Битара.
БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости. Боевики трижды выстрелили из РПГ по зданиям в районе Тайуна в Бейруте, один из снарядов попал в третий этаж здания, под которым укрывались журналисты, пострадавших нет, передает корреспондент РИА Новости.
Один из выпущенных боевиками снарядов попал в третий этаж здания, под которым укрывались журналисты и кареты скорой помощи, никто, по предварительным данным, не пострадал. Второй снаряд угодил в соседнее здание, третий упал рядом с автомобилем одного из местных телеканалов.
В Бейруте в четверг обстреляли демонстрантов из стрелкового оружия в районе Бадаро, когда они направлялись в сторону Дворца правосудия. Ливанская армия заявила, что ведет поиски тех, кто обстрелял протестующих. В армии также сообщили, что откроют огонь по любому вооруженному лицу, замеченному на улицах Бейрута. Армия заявила, что пытается выявить и ликвидировать источники огня. По данным МВД, погибли пять человек.
В четверг утром в Тайуни начали собираться сторонники шиитских партий для участия в массовой демонстрации с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году Тарека Битара.
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