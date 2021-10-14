Число погибших при стрельбе в Бейруте возросло до шести

БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы в районе Тайуни в столице Ливана Бейруте выросло до шести, пострадали более 60 человек, передает телеканал Al-Mayadeen."Согласно медицинским источникам, число погибших при стрельбе в районе Тайуни увеличилось до шести, более 60 пострадали", - говорится в сообщении телеканала.В свою очередь ливанское агентство NNA и телеканал Al-Jadeed сообщают, что погибли четыре человека.В Бейруте в четверг обстреляли демонстрантов из стрелкового оружия в районе Бадаро, когда они направлялись в сторону Дворца правосудия. Ливанская армия заявила, что ведет поиски тех, кто обстрелял протестующих. В армии также сообщили, что откроют огонь по любому вооруженному лицу, замеченному на улицах Бейрута. Армия заявила, что пытается выявить и ликвидировать источники огня.В четверг утром в Тайуни начали собираться сторонники шиитских партий для участия в массовой демонстрации с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году Тарека Битара.
БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы в районе Тайуни в столице Ливана Бейруте выросло до шести, пострадали более 60 человек, передает телеканал Al-Mayadeen.
"Согласно медицинским источникам, число погибших при стрельбе в районе Тайуни увеличилось до шести, более 60 пострадали", - говорится в сообщении телеканала.
В свою очередь ливанское агентство NNA и телеканал Al-Jadeed сообщают, что погибли четыре человека.
В Бейруте в четверг обстреляли демонстрантов из стрелкового оружия в районе Бадаро, когда они направлялись в сторону Дворца правосудия. Ливанская армия заявила, что ведет поиски тех, кто обстрелял протестующих. В армии также сообщили, что откроют огонь по любому вооруженному лицу, замеченному на улицах Бейрута. Армия заявила, что пытается выявить и ликвидировать источники огня.
В четверг утром в Тайуни начали собираться сторонники шиитских партий для участия в массовой демонстрации с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году Тарека Битара.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.