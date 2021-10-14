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Число погибших при стрельбе в Бейруте возросло до шести

Число погибших при стрельбе в Бейруте возросло до шести - РИА Новости, 14.10.2021

Число погибших при стрельбе в Бейруте возросло до шести

Число погибших в результате стрельбы в районе Тайуни в столице Ливана Бейруте выросло до шести, пострадали более 60 человек, передает телеканал Al-Mayadeen. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:41

2021-10-14T13:41

2021-10-14T15:42

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БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы в районе Тайуни в столице Ливана Бейруте выросло до шести, пострадали более 60 человек, передает телеканал Al-Mayadeen."Согласно медицинским источникам, число погибших при стрельбе в районе Тайуни увеличилось до шести, более 60 пострадали", - говорится в сообщении телеканала.В свою очередь ливанское агентство NNA и телеканал Al-Jadeed сообщают, что погибли четыре человека.В Бейруте в четверг обстреляли демонстрантов из стрелкового оружия в районе Бадаро, когда они направлялись в сторону Дворца правосудия. Ливанская армия заявила, что ведет поиски тех, кто обстрелял протестующих. В армии также сообщили, что откроют огонь по любому вооруженному лицу, замеченному на улицах Бейрута. Армия заявила, что пытается выявить и ликвидировать источники огня.В четверг утром в Тайуни начали собираться сторонники шиитских партий для участия в массовой демонстрации с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году Тарека Битара.

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