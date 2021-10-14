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Шоубиз
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"Я влюбился": Беседина рассказала об отношениях с Таривердиевым
"Я влюбился": Беседина рассказала об отношениях с Таривердиевым - РИА Новости, 14.10.2021
"Я влюбился": Беседина рассказала об отношениях с Таривердиевым
Галина Беседина в программе "Судьба человека" рассказала об отношениях с Микаэлом Таривердиевым. Композитор, по словам актрисы, признался ей в любви. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T23:08
2021-10-14T23:08
шоубиз
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Галина Беседина в программе "Судьба человека" рассказала об отношениях с Микаэлом Таривердиевым. Композитор, по словам актрисы, признался ей в любви.Таривердиев ответил ей взаимностью и признался в любви. Но до поцелуя дело не дошло.Она отметила, что не хотела уходить от второго мужа Виктора Беседина, хотя он бы понял ситуацию и был бы счастлив за жену. Галина считает, что не смогла бы сделать Таривердиева счастливым.В одном из прошлых выпусков передачи Станислав Бондаренко рассказал о разводе с первой женой.
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микаэл таривердиев, новости культуры, музыка
23:08 14.10.2021
 
"Я влюбился": Беседина рассказала об отношениях с Таривердиевым

Галина Беседина рассказала о признании в любви Микаэла Таривердиева

© РИА Новости / Петрухин / Перейти в фотобанкМикаэл Таривердиев и дуэт - Галина Беседина и Сергей Тараненко на репетиции
Микаэл Таривердиев и дуэт - Галина Беседина и Сергей Тараненко на репетиции - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Петрухин
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Галина Беседина в программе "Судьба человека" рассказала об отношениях с Микаэлом Таривердиевым. Композитор, по словам актрисы, признался ей в любви.

"Я была влюблена в музыку Микаэла Таривердиева. Я приехала к нему в мастерскую, он открыл двери, я заплакала и сказала: "Как хорошо, что вы есть на свете!" – сказала артистка.

Таривердиев ответил ей взаимностью и признался в любви. Но до поцелуя дело не дошло.

"Как-то мы в Гаване катались на лодке. Он говорит: "Добилась своего? Я в тебя влюбился". Я говорю: "Да ладно вам! Вы очень часто влюбляетесь". Ну, не верила я! В него были влюблены все женщины. Мне не такой был нужен", – сказала исполнительница

Она отметила, что не хотела уходить от второго мужа Виктора Беседина, хотя он бы понял ситуацию и был бы счастлив за жену. Галина считает, что не смогла бы сделать Таривердиева счастливым.

"Он потрясающий человек – я его боготворила всегда. Он был свободен, около него никого не было, поэтому я могу свободно говорить о каких-то дружеских, романтических отношениях. Но я бы не смогла сделать его счастливым, я понимала это хорошо", – сказала Беседина.

В одном из прошлых выпусков передачи Станислав Бондаренко рассказал о разводе с первой женой.
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