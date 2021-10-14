https://ria.ru/20211014/besedina-1754542132.html

"Я влюбился": Беседина рассказала об отношениях с Таривердиевым

"Я влюбился": Беседина рассказала об отношениях с Таривердиевым - РИА Новости, 14.10.2021

"Я влюбился": Беседина рассказала об отношениях с Таривердиевым

Галина Беседина в программе "Судьба человека" рассказала об отношениях с Микаэлом Таривердиевым. Композитор, по словам актрисы, признался ей в любви. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T23:08

2021-10-14T23:08

2021-10-14T23:08

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микаэл таривердиев

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Галина Беседина в программе "Судьба человека" рассказала об отношениях с Микаэлом Таривердиевым. Композитор, по словам актрисы, признался ей в любви.Таривердиев ответил ей взаимностью и признался в любви. Но до поцелуя дело не дошло.Она отметила, что не хотела уходить от второго мужа Виктора Беседина, хотя он бы понял ситуацию и был бы счастлив за жену. Галина считает, что не смогла бы сделать Таривердиева счастливым.В одном из прошлых выпусков передачи Станислав Бондаренко рассказал о разводе с первой женой.

https://ria.ru/20210927/korchevnikov-1751952032.html

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2021

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микаэл таривердиев, новости культуры, музыка