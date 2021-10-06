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Шоубиз
https://ria.ru/20211006/bondarenko-1753136289.html
"Двери ломали": Станислав Бондаренко рассказал о разводе с первой женой
"Двери ломали": Станислав Бондаренко рассказал о разводе с первой женой - РИА Новости, 06.10.2021
"Двери ломали": Станислав Бондаренко рассказал о разводе с первой женой
Актер Станислав Бондаренко в эфире программы "Судьба человека" рассказал о разводе с первой женой Юлией Чиплиевой. Он решил создать семью в 22 года. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T01:02
2021-10-06T01:02
шоубиз
татьяна лазарева
михаил шац
знаменитости
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Актер Станислав Бондаренко в эфире программы "Судьба человека" рассказал о разводе с первой женой Юлией Чиплиевой. Он решил создать семью в 22 года.Он отметил, что в первом браке были разборки и недопонимания. Для жены развод стал неожиданностью.Он добавил, что не захотел возобновлять отношения, несмотря на попытки со стороны бывшей жены. Пара рассталась в 2015 году. У них остался общий сын Марк.Ранее Татьяна Лазарева рассказала о причинах развода с Михаилом Шацем.
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татьяна лазарева, михаил шац, знаменитости
01:02 06.10.2021
 
"Двери ломали": Станислав Бондаренко рассказал о разводе с первой женой

Станислав Бондаренко рассказал о разводе с первой женой Юлией Чиплиевой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Станислав Бондаренко
Актер Станислав Бондаренко - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Актер Станислав Бондаренко в эфире программы "Судьба человека" рассказал о разводе с первой женой Юлией Чиплиевой. Он решил создать семью в 22 года.

"Мама родила меня в 17 лет. Молодые родители – это прикольно. У них практически те же понятия", – рассказал артист.

Он отметил, что в первом браке были разборки и недопонимания. Для жены развод стал неожиданностью.

"Мы тарелки били, двери ломали! Я собрал вещи и ушел. Было недопонимание друг друга. Крики, маты... Сердце получило облегчение. Для Юлии это был полный шок! Но я чувствовал себя легче", – сказал Станислав.

Он добавил, что не захотел возобновлять отношения, несмотря на попытки со стороны бывшей жены. Пара рассталась в 2015 году. У них остался общий сын Марк.
Ранее Татьяна Лазарева рассказала о причинах развода с Михаилом Шацем.
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