https://ria.ru/20211006/bondarenko-1753136289.html

"Двери ломали": Станислав Бондаренко рассказал о разводе с первой женой

"Двери ломали": Станислав Бондаренко рассказал о разводе с первой женой - РИА Новости, 06.10.2021

"Двери ломали": Станислав Бондаренко рассказал о разводе с первой женой

Актер Станислав Бондаренко в эфире программы "Судьба человека" рассказал о разводе с первой женой Юлией Чиплиевой. Он решил создать семью в 22 года. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T01:02

2021-10-06T01:02

2021-10-06T01:02

шоубиз

татьяна лазарева

михаил шац

знаменитости

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Актер Станислав Бондаренко в эфире программы "Судьба человека" рассказал о разводе с первой женой Юлией Чиплиевой. Он решил создать семью в 22 года.Он отметил, что в первом браке были разборки и недопонимания. Для жены развод стал неожиданностью.Он добавил, что не захотел возобновлять отношения, несмотря на попытки со стороны бывшей жены. Пара рассталась в 2015 году. У них остался общий сын Марк.Ранее Татьяна Лазарева рассказала о причинах развода с Михаилом Шацем.

https://ria.ru/20210921/chekhova-1751101080.html

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2021

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татьяна лазарева, михаил шац, знаменитости