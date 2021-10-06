https://ria.ru/20211006/bondarenko-1753136289.html
"Двери ломали": Станислав Бондаренко рассказал о разводе с первой женой
"Двери ломали": Станислав Бондаренко рассказал о разводе с первой женой - РИА Новости, 06.10.2021
"Двери ломали": Станислав Бондаренко рассказал о разводе с первой женой
Актер Станислав Бондаренко в эфире программы "Судьба человека" рассказал о разводе с первой женой Юлией Чиплиевой. Он решил создать семью в 22 года. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T01:02
2021-10-06T01:02
2021-10-06T01:02
шоубиз
татьяна лазарева
михаил шац
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753132668_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_250ddba58fbec674dde08d1143d1a320.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Актер Станислав Бондаренко в эфире программы "Судьба человека" рассказал о разводе с первой женой Юлией Чиплиевой. Он решил создать семью в 22 года.Он отметил, что в первом браке были разборки и недопонимания. Для жены развод стал неожиданностью.Он добавил, что не захотел возобновлять отношения, несмотря на попытки со стороны бывшей жены. Пара рассталась в 2015 году. У них остался общий сын Марк.Ранее Татьяна Лазарева рассказала о причинах развода с Михаилом Шацем.
https://ria.ru/20210921/chekhova-1751101080.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753132668_0:0:1801:1352_1920x0_80_0_0_5e6433f92b408d63149ac84a4ee7ca69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна лазарева, михаил шац, знаменитости
"Двери ломали": Станислав Бондаренко рассказал о разводе с первой женой
Станислав Бондаренко рассказал о разводе с первой женой Юлией Чиплиевой