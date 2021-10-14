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"Девочку с воздушным шаром" Бэнкси все-таки продали на аукционе
"Девочку с воздушным шаром" Бэнкси все-таки продали на аукционе - РИА Новости, 14.10.2021
"Девочку с воздушным шаром" Бэнкси все-таки продали на аукционе
Картина британского художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" (или "Любовь в мусорном баке"), которая в 2018 году частично самоуничтожилась в ходе торгов... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T22:47
2021-10-14T22:47
2021-10-14T22:47
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бэнкси
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ЛОНДОН, 14 окт – РИА Новости. Картина британского художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" (или "Любовь в мусорном баке"), которая в 2018 году частично самоуничтожилась в ходе торгов Sotheby's, ушла с аукциона за 18 миллионов 582 тысячи фунтов стерлингов (примерно 25,4 млн долларов), свидетельствуют данные аукциона Sotheby's.Таким образом, цена продажи более чем в три раза превысила предварительную оценку лота, которая составляла от четырех до шести миллионов фунтов стерлингов.Художник выполнил единственный экземпляр картины акриловыми красками на холсте в 2006 году. Произведение было заключено в тяжелую позолоченную раму. В 2018 году картина была продана за миллион фунтов стерлингов. Во время аукциона сразу после удара молотка в раме включился измельчитель, изрезавший холст на мелкие полоски, которые теперь торчат из рамы снизу. Уцелела только часть работы. Sotheby's объявлял, что купившая картину клиентка решила завершить сделку. В СМИ много писали о том, что после произошедшего картина будет стоить еще дороже.Бэнкси (Banksy) - художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.
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sotheby's , бэнкси, новости культуры
"Девочку с воздушным шаром" Бэнкси все-таки продали на аукционе
Картину Бэнкси, частично изрезанную шредером, продали за 25,4 миллиона долларов
ЛОНДОН, 14 окт – РИА Новости. Картина британского художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" (или "Любовь в мусорном баке"), которая в 2018 году частично самоуничтожилась в ходе торгов Sotheby's, ушла с аукциона за 18 миллионов 582 тысячи фунтов стерлингов (примерно 25,4 млн долларов), свидетельствуют данные аукциона Sotheby's.
Таким образом, цена продажи более чем в три раза превысила предварительную оценку лота, которая составляла от четырех до шести миллионов фунтов стерлингов.
Художник выполнил единственный экземпляр картины акриловыми красками на холсте в 2006 году. Произведение было заключено в тяжелую позолоченную раму. В 2018 году картина была продана за миллион фунтов стерлингов. Во время аукциона сразу после удара молотка в раме включился измельчитель, изрезавший холст на мелкие полоски, которые теперь торчат из рамы снизу. Уцелела только часть работы. Sotheby's объявлял, что купившая картину клиентка решила завершить сделку. В СМИ много писали о том, что после произошедшего картина будет стоить еще дороже.
Бэнкси (Banksy) - художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.