https://ria.ru/20211014/benksi-1754655885.html

"Девочку с воздушным шаром" Бэнкси все-таки продали на аукционе

"Девочку с воздушным шаром" Бэнкси все-таки продали на аукционе - РИА Новости, 14.10.2021

"Девочку с воздушным шаром" Бэнкси все-таки продали на аукционе

Картина британского художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" (или "Любовь в мусорном баке"), которая в 2018 году частично самоуничтожилась в ходе торгов... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T22:47

2021-10-14T22:47

2021-10-14T22:47

культура

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бэнкси

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ЛОНДОН, 14 окт – РИА Новости. Картина британского художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" (или "Любовь в мусорном баке"), которая в 2018 году частично самоуничтожилась в ходе торгов Sotheby's, ушла с аукциона за 18 миллионов 582 тысячи фунтов стерлингов (примерно 25,4 млн долларов), свидетельствуют данные аукциона Sotheby's.Таким образом, цена продажи более чем в три раза превысила предварительную оценку лота, которая составляла от четырех до шести миллионов фунтов стерлингов.Художник выполнил единственный экземпляр картины акриловыми красками на холсте в 2006 году. Произведение было заключено в тяжелую позолоченную раму. В 2018 году картина была продана за миллион фунтов стерлингов. Во время аукциона сразу после удара молотка в раме включился измельчитель, изрезавший холст на мелкие полоски, которые теперь торчат из рамы снизу. Уцелела только часть работы. Sotheby's объявлял, что купившая картину клиентка решила завершить сделку. В СМИ много писали о том, что после произошедшего картина будет стоить еще дороже.Бэнкси (Banksy) - художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.

https://ria.ru/20200820/1575953814.html

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sotheby's , бэнкси, новости культуры