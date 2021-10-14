https://ria.ru/20211014/bednost-1754544212.html

Матвиенко предупредила о росте бедности в мире из-за пандемии

Матвиенко предупредила о росте бедности в мире из-за пандемии - РИА Новости, 14.10.2021

Матвиенко предупредила о росте бедности в мире из-за пандемии

Последствия пандемии коронавируса могут увеличить глобальный уровень бедности на полмиллиарда человек, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:12

2021-10-14T13:12

2021-10-14T13:12

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общество

совет федерации рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Последствия пандемии коронавируса могут увеличить глобальный уровень бедности на полмиллиарда человек, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."В мире всё острее встают вопросы экономического и социального неравенства. По экспертным оценкам, последствия коронакризиса могут увеличить глобальный уровень бедности ещё на полмиллиарда человек", - сказала она на сессии Евразийского женского форума.По словам спикера, больше всего тяготы бедности традиционно ощущают на себе женщины и дети. "Преодоление этой негативной тенденции невозможно без повышения уровня квалификации женщин. Поэтому наш форум неизменно занимается продвижением доступного женского образования, активного вовлечения женщин в производственные, управленческие и инновационные процессы, в развитие креативных индустрий", - сообщила Матвиенко.Совет форума ведёт непрерывную, системную работу по расширению участия женщин в высокотехнологичных отраслях и реализует уже целый ряд успешных проектов, сказала она.

https://ria.ru/20201129/krizis-1586604739.html

https://ria.ru/20210414/bednost-1728311616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии