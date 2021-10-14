https://ria.ru/20211014/bastrykin-1754525980.html

Бастрыкин прокомментировал призывы "не лезть в интернет"

Бастрыкин прокомментировал призывы "не лезть в интернет" - РИА Новости, 14.10.2021

Бастрыкин прокомментировал призывы "не лезть в интернет"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости, что вопросы, связанные с безопасностью детей – прямая обязанность... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:02

2021-10-14T12:02

2021-10-14T12:39

общество

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости, что вопросы, связанные с безопасностью детей – прямая обязанность возглавляемого им ведомства.По словам Бастрыкина, порой люди комментируют его интервью, не читая их целиком, а делая выводы на основании отдельных выдержек из публикаций СМИ, причем такое позволяют себе и профессиональные журналисты с "многолетним стажем работы в России и за рубежом"."Мне подобная риторика известна давно, и, возможно, они делают это умышленно. Абсолютизируя и округляя чужие суждения, такие журналисты своими словами вводят в заблуждение общество и дискредитируют власть. К тому же советуют мне не лезть в сферу интернета, задавая странный вопрос: какое отношение я, как глава СК России, имею к этим процессам? Разъясняю: Следственный комитет расследует различные преступления, в том числе совершенные подростками. Следствие устанавливает причины и условия, способствовавшие таким преступлениям, выполняя профилактическую функцию. Поэтому наша прямая обязанность - заниматься вопросами, связанными с безопасностью детей", - сказал собеседник агентства.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210901/bezopasnost-1748150721.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия