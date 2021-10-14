https://ria.ru/20211014/avakov-1754580392.html

Украина собралась воевать за Крым

На Украине раскрыли план по "возвращению территорий" - РИА Новости, 14.10.2021

Украина собралась воевать за Крым

Бывший украинский министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Украина должна иметь наработанный сценарий возвращения "оккупированных" территорий с... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T15:31

2021-10-14T15:31

2021-10-14T18:29

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КИЕВ, 14 окт — РИА Новости. Бывший украинский министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Украина должна иметь наработанный сценарий возвращения "оккупированных" территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий.Украинский парламент в июле удовлетворил заявление Авакова об отставке с должности министра внутренних дел, которую он бессменно занимал в течение последних семи лет. Новым главой МВД стал Денис Монастырский."Странно слышать от некоторых армейских генералов, что Генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Тезис о "возвращении исключительно дипломатическим путем", господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу. В частности, иметь наработанный сценарий освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий", — написал Аваков в блоге на сайте издания "Украинская правда".По его мнению, Украине необходимо закрепить на государственном уровне стратегию "деоккупации и реинтеграции" не только Крыма, но и Донецкой и Луганской областей. "И речь идет даже не о формальном документе, а о законодательно закрепленной роли и месте каждого государственного института, каждого украинца в этом процессе. Еще в 2018 году мы приняли такую стратегию на уровне МВД. В процессе освобождения оккупированных территорий все подразделения МВД были готовы четко и эффективно выполнить свою часть работы", — написал Аваков.Кроме того, экс-министр считает, что на сегодняшний день Украине критически необходима Национальная единая стратегия по Крыму и Донбассу, наработкой которой должны заниматься парламент, президент и правительство, при тесном сотрудничестве с гражданским обществом и международными партнерами."Международное сотрудничество — один из важнейших аспектов составляющей безопасности. Для нас такими партнерами являются структуры ООН, НАТО, Европейский союз, а также ряд стран. Прежде всего США, Великобритания, Франция, Канада, Германия, Италия, Япония и многие другие, чья помощь Украине в эти сложные годы бесценна. И Украина не должна остаться в стороне формирования новой стратегии безопасности Европы и мира", — добавил Аваков.

https://ria.ru/20210929/deokkupatsiya-1752311341.html

https://ria.ru/20210912/krym-1749735780.html

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в мире, украина, арсен аваков, донбасс, лнр, россия, денис монастырский