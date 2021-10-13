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В Аргентине произошло землетрясение

В Аргентине произошло землетрясение - РИА Новости, 13.10.2021

В Аргентине произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Аргентине, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T11:38

2021-10-13T11:38

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Аргентине, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 07.55 по времени UTC (10.55 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в трех километрах к северо-востоку от города Эль-Калафате, очаг залегал на глубине 15 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

аргентина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, аргентина, новости - туризм