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Религия
https://ria.ru/20211013/zagovor-1754469246.html
В ЕЕК рассказали о росте числа теорий заговоров из-за пандемии
В ЕЕК рассказали о росте числа теорий заговоров из-за пандемии - РИА Новости, 13.10.2021
В ЕЕК рассказали о росте числа теорий заговоров из-за пандемии
Теории заговора, обвиняющие евреев в возникновении пандемии коронавируса или использовании ее последствий для своей выгоды, широко распространились за последний РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T22:29
2021-10-13T22:29
религия
в мире
оон
ирландия
европейский совет
совет федерации рф
освенцим
клаус йоханнис
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Теории заговора, обвиняющие евреев в возникновении пандемии коронавируса или использовании ее последствий для своей выгоды, широко распространились за последний год, заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор.“За прошедший год получили широкое распространение теории заговора, суть которых сводится к тому, что евреи, еврейский народ или государство Израиль стоят за пандемией или наживаются на ней, проводя широкомасштабную кампанию вакцинации”, - сказал он, выступая на пленарном заседании Международного форума в Мальмё, посвящённого сохранению памяти о Холокосте и борьбе с антисемитизмом. Текст выступления был предоставлен РИА Новости пресс-службой ЕЕК.Он также выразил глубокую обеспокоенность ростом уровня антисемитизма и экстремизма во всем мире. Особенно подвержены воздействию дезинформации антисемитского толка, по мнению главы конгресса, молодые люди.Международный форум в Мальмё, следует из сообщения пресс-службы ЕЕК, должен был состояться в октябре 2020 года, через 75 лет после окончания Второй мировой войны и освобождения концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау), однако был отложен. На нем собрались главы государств и правительств, исследователи, эксперты и представители гражданского общества из почти 50 стран.Форум был организован премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. В числе участников были король Швеции Карл XVI Густав и королева Швеции Сильвия, президент Израиля Ицхак Герцог, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министр Ирландии Михол Мартин, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Российскую делегацию возглавил зампред Совета Федерации РФ Константин Косачёв. Руководители компаний, работающих в области высоких технологий и социальных сетей, сообщает пресс-служба ЕЕК, также присутствовали на встрече.
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в мире, оон, ирландия, европейский совет, совет федерации рф, освенцим, клаус йоханнис, антониу гутерриш, ицхак герцог, россия
22:29 13.10.2021
 

В ЕЕК рассказали о росте числа теорий заговоров из-за пандемии

© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгрессаПрезидент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме
Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгресса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Теории заговора, обвиняющие евреев в возникновении пандемии коронавируса или использовании ее последствий для своей выгоды, широко распространились за последний год, заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор.
“За прошедший год получили широкое распространение теории заговора, суть которых сводится к тому, что евреи, еврейский народ или государство Израиль стоят за пандемией или наживаются на ней, проводя широкомасштабную кампанию вакцинации”, - сказал он, выступая на пленарном заседании Международного форума в Мальмё, посвящённого сохранению памяти о Холокосте и борьбе с антисемитизмом. Текст выступления был предоставлен РИА Новости пресс-службой ЕЕК.
Он также выразил глубокую обеспокоенность ростом уровня антисемитизма и экстремизма во всем мире. Особенно подвержены воздействию дезинформации антисемитского толка, по мнению главы конгресса, молодые люди.
Международный форум в Мальмё, следует из сообщения пресс-службы ЕЕК, должен был состояться в октябре 2020 года, через 75 лет после окончания Второй мировой войны и освобождения концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау), однако был отложен. На нем собрались главы государств и правительств, исследователи, эксперты и представители гражданского общества из почти 50 стран.
Форум был организован премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. В числе участников были король Швеции Карл XVI Густав и королева Швеции Сильвия, президент Израиля Ицхак Герцог, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министр Ирландии Михол Мартин, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Российскую делегацию возглавил зампред Совета Федерации РФ Константин Косачёв. Руководители компаний, работающих в области высоких технологий и социальных сетей, сообщает пресс-служба ЕЕК, также присутствовали на встрече.
Бывший узник концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау принимает участие на мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
25 августа, 12:34Религия
Отрицание холокоста в мире только усиливается, заявил Кантор
 
РелигияВ миреООНИрландияЕвропейский советСовет Федерации РФОсвенцимКлаус ЙоханнисАнтониу ГутерришИцхак ГерцогРоссия
 
 
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